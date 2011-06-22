Video: Samsung Galaxy S II'nin arka kapağı dayanıklılık testine tabii tutuluyor

Ülkemizde 1699 liralık fiyat etiketiyle satışına başlanan Samsung'un donanımlı amiral gemisi i9100 Galaxy S II'nin arka kapağı yayınlanan videoda kısa bir dayanıklık testine tabii tutuldu. Videoyu izlerken oldukça esnek bir malzemeden imal edilen arka kapağın her ne kadar uygulanan kuvvetle deforme olacağını düşünsek de kapak hangi yöne katlanırsa katlansın şeklini korumaya devam ediyor.

Editörün notu: Her türlü olasılığa karşı şansınızı pek de fazla zorlamamanızı tavsiye ediyoruz.

