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Video: Samsung Galaxy S II'nin arka kapağı dayanıklılık testine tabii tutuluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
41,6b
1
40
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Ülkemizde 1699 liralık fiyat etiketiyle satışına başlanan Samsung'un donanımlı amiral gemisi i9100 Galaxy S II'nin arka kapağı yayınlanan videoda kısa bir dayanıklık testine tabii tutuldu. Videoyu izlerken oldukça esnek bir malzemeden imal edilen arka kapağın her ne kadar uygulanan kuvvetle deforme olacağını düşünsek de kapak hangi yöne katlanırsa katlansın şeklini korumaya devam ediyor.
Editörün notu: Her türlü olasılığa karşı şansınızı pek de fazla zorlamamanızı tavsiye ediyoruz.

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fuckulteli 8 yıl en beğenilen
Lazım olduda ihtiyaç halinde kıramayacak mıyız!
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EmreOzcelik61 8 yıl
Böylece S2'nin kalite sorunu kafamızdan gitmiş oldu. Sanırım "Daha malzemesi bile kötü S2'nin. Plastikten yapmışlar." diyip diğer telefonlarla kıyaslayanlara iyi bir cevap olur umarım. :)
Böylece S2'nin kalite sorunu kafamızdan gitmiş oldu. Sanırım "Daha malzemesi bile kötü S2'nin. Plastikten yapmışlar." diyip diğer telefonlarla kıyaslayanlara iy...
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kassatura 8 yıl
millet hala avutma yöntemi falan diyo ya gül gül öldüm yav.doğru o kadar para veriyorsak eğer arka tarafına ne biliyim toz falan gelince çizilmesi lazım cık cık cık.hiç yakıştıramadım.
ama söylemeden edemicem arka kapaktan fena bi kapak geldi.
millet hala avutma yöntemi falan diyo ya gül gül öldüm yav.doğru o kadar para veriyorsak eğer arka tarafına ne biliyim toz falan gelince çizilmesi lazım cık cı...
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SilverCorD 7 yıl
Peki esneklik ceramic white modeli icin gecerlimi benim kapak esnetim dedim kirildi:-)
moralim bozuldu vallaha ole kirilma derken ince bi catlak olusti fazla belli olmuo ama yinede adamin canini siko
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engurlu 8 yıl
Bu video plastik in ne kadar dayanıklı olabileceğini fazlasıyla ispatlamış..

burada birkaç iphone kullanan arkadaşın yorumunu gördüm inat la aksini iddia etmeye çalışıp komik duruma düşüyorlar..

Siz rahat olun kimse zaten arka kapagi çıkarıp eğip bükmez..Sizin çıkaracak bi kapaginiz bile yok..pardon şimdi 1 tane kapaginiz oldu..o da yukarıdaki video :))
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Kissed by Fire 8 yıl
Aynı hareketi ben yapsam Yüzde 1 milyon elimde kalır.
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karatab 8 yıl
denedim vallaha denedim hiç birşey olmadı çok şaşırdım boşu boşuna servise kapak siparişi vermiş olduk fiyatı da belli değildi :D iptal ediyim hemen :D
ama yanlamasına denemeyin derim youtube ta yapanlar gördüm iz kalıyor ona cesaret edemedim
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DH Misafiri 8 yıl
bu telefonun arka kapağına sağlam değil demiyorum fakat 1700 tl veripte plastik malzeme kaplı bir telefon almak gerçekten yazık....en azından ı phone gibi bütün bir telefon yapılabiliridi veya nokıa n8 gibi... eminim arka kapak bir süre sonra esneme yapacaktır ....
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Deagles48 8 yıl
Samsung bioplastikmi ne kullanıyor diyolardı fakat bir arkadaşımda bu olayı denedi sonuç videodakinden çok farklı

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Numan 8 yıl
Biz bunu denedik, sonuç çok farklı oldu bilginiz olsun.. :)
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kill_them_all 8 yıl
o kapak sittin sene eskisi gibi olmaz. bakmayın oynayıp yerine taktıgına
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patrain 8 yıl
kapak olmuş !
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manyakurt 8 yıl
fuckulteli
Lazım olduda ihtiyaç halinde kıramayacak mıyız!

Çok güldüm ya :D
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DH Misafiri 8 yıl
telefon süper kardesim ay basindan beri kullaniyorum. ama batarya 2000mh olmasi lazim bu telefona 1650 az kalmis...
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musti545 8 yıl
abi birde sensationun arka kapagnı sokun teste eminim hemen kırılır
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m.t.y. 8 yıl
kapağın tırnakları bile kırılsa yenisiyle değiştirmek eminim maliyetli olmayacaktır. ağır metal bir kapak olacağına hafif bu şekil bir kapağı tercih ederim doğrusu.
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acbold 8 yıl
ilk inceleme testined kapağın kalitesiiz olduğunu düşünmüştüm,tak diye çıkınca oradan plastik. ama şimdi gerçek ortaya konuldu.her ne kadar test edemesekte =) kapağın kalitesi kadar tırnaklarıda kalitelidir umarım.bi süre sonra bozulması yakışmaz bu kapağa =)
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