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Video stabilizasyon sürecinde yeni dönem: SteadXP

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,3b
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6
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Video stabilizasyon sürecinde yeni dönem: SteadXP
 
Profesyonel video kameraları, aksiyon kameraları ya da DSLR / Aynasız fotoğraf makineleri ile video çekimi yaparken bir numaralı öncelik stabilizasyondur. Çünkü stabili videolar çok daha güzel görünür ve içerik ne olursa olsun sinematik bir hava elde edilebilir. Bu amaç için birçok pahalı ve büyük aparatın yer aldığı günümüzde, Kickstarter üzerinde destek arayan SteadXP konuya farklı yönden yaklaşıyor ve sürece oldukça ilginç bir çözüm getiriyor.
GoPro modelleri ve diğer fotoğraf makinesi ile profesyonel kameralar (DSLR, aynasız vb) için iki farklı versiyon halinde hazırlanan SteadXP, GoPro modellerinin arkasına, diğer kameraların ise üst bölüme yerleştiriliyor. Bünyesinde yer alan jiroskop ve ivmeölçer birimleriyle 3 eksende kamera yaptığı hareketleri ölçen cihaz, çekim bittikten sonra bilgisayara bağlanarak elde edilen veriler üzerinden oldukça etkili bir stabilizasyon sağlayabiliyor.
Donanımsal kayıt sayesinde hangi hareketi kompanse etmesi gerektiğini bilen özel yazılım, böylece çekim sonrası "tahmini analiz" şekilde çalışan benzerlerinden çok daha iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor. Kickstarter sayfasına koyulan örnek videoları gerçekten harika gözüken SteadXP, geliştirilen algoritması sayesinde de rolling shutter (Kayan görüntü), boş kalan siyah alanlar ve geometrik bozulmalar gibi istenmeyen unsurları kendi içerisinde halledebiliyor.
Gücünü 32-bit ARM tabanlı bir işlemciden alan, 60 gram ağırlığı bulunan ve USB üzerinden bağlantı sağlayan SteadXP, Kickstarter'da bitimine daha 29 gün kala 81,709 Euro toplamayı başarmış durumda. GoPro kameralar için yapılacak en az 140 Euro, diğer kameralar içinse 200 Euro bağış miktarıyla 2016 Mart ayında elde edilebilen ürün, yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile gözler önüne serebiliyor.
Video stabilizasyon sürecinde yeni dönem: SteadXP
 

https://www.kickstarter.com/projects/1091165875/steadxp-the-future-of-video-stabilization Yorum Yaz
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artenis 4 yıl
çok iyi bir nokta.
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kadirirdem 4 yıl
süper olmuş inşallah destek alır bu teknoloji ileride telefonlarda kullanılırsa tadından yenmez....
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plexus_09 4 yıl
Sh@rKs-PoWeR
plexus_09 Can Bey sony a6100 veya a7000 ne zaman tanıtılacak? bilgi var mı? sizce beklenmeli mi yoksa a6000 alınabilir mi?
Merhaba; Bugün bir ihtimal duyurulma ihtimalleri vardı ancak A7S harici bu seride başka model gelmedi. A6000 halen güzel bir makine ancak biraz bekleyin derim. Pişman edici özellikler bekleniyor

çok teşekkürler Can Bey cevabınız için, ben de merak ediyorum a7000'i(veya a6100)
bu arada yazılarınızı ilgiyle ve keyifle takip ediyoruz
Sevgi ve saygılar
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plexus_09 4 yıl
Can Bey sony a6100 veya a7000 ne zaman tanıtılacak? bilgi var mı? sizce beklenmeli mi yoksa a6000 alınabilir mi?
1 Yanıt Yanıtla +1
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CanTnçr 4 yıl plexus_09
plexus_09

Can Bey sony a6100 veya a7000 ne zaman tanıtılacak? bilgi var mı? sizce beklenmeli mi yoksa a6000 alınabilir mi?

Merhaba;

Bugün bir ihtimal duyurulma ihtimalleri vardı ancak A7S harici bu seride başka model gelmedi. A6000 halen güzel bir makine ancak biraz bekleyin derim. Pişman edici özellikler bekleniyor
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mbald 4 yıl
Çok iyi düşünce.İleriki zamanlarda kameraların içerisine de dahil edilebilir bu veya buna benzer modüller ve premiere pro gibi programların içerine yazılım özellikleri oluşturulur.4K çözünürlüğün faydası burada kendini daha çok belli eder diye düşünüyorum.
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