Video stabilizasyon sürecinde yeni dönem: SteadXP

Profesyonel video kameraları, aksiyon kameraları ya da DSLR / Aynasız fotoğraf makineleri ile video çekimi yaparken bir numaralı öncelik stabilizasyondur. Çünkü stabili videolar çok daha güzel görünür ve içerik ne olursa olsun sinematik bir hava elde edilebilir. Bu amaç için birçok pahalı ve büyük aparatın yer aldığı günümüzde, Kickstarter üzerinde destek arayan SteadXP konuya farklı yönden yaklaşıyor ve sürece oldukça ilginç bir çözüm getiriyor.

GoPro modelleri ve diğer fotoğraf makinesi ile profesyonel kameralar (DSLR, aynasız vb) için iki farklı versiyon halinde hazırlanan SteadXP, GoPro modellerinin arkasına, diğer kameraların ise üst bölüme yerleştiriliyor. Bünyesinde yer alan jiroskop ve ivmeölçer birimleriyle 3 eksende kamera yaptığı hareketleri ölçen cihaz, çekim bittikten sonra bilgisayara bağlanarak elde edilen veriler üzerinden oldukça etkili bir stabilizasyon sağlayabiliyor.

Donanımsal kayıt sayesinde hangi hareketi kompanse etmesi gerektiğini bilen özel yazılım, böylece çekim sonrası "tahmini analiz" şekilde çalışan benzerlerinden çok daha iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor. Kickstarter sayfasına koyulan örnek videoları gerçekten harika gözüken SteadXP, geliştirilen algoritması sayesinde de rolling shutter (Kayan görüntü), boş kalan siyah alanlar ve geometrik bozulmalar gibi istenmeyen unsurları kendi içerisinde halledebiliyor.

Gücünü 32-bit ARM tabanlı bir işlemciden alan, 60 gram ağırlığı bulunan ve USB üzerinden bağlantı sağlayan SteadXP, Kickstarter'da bitimine daha 29 gün kala 81,709 Euro toplamayı başarmış durumda. GoPro kameralar için yapılacak en az 140 Euro, diğer kameralar içinse 200 Euro bağış miktarıyla 2016 Mart ayında elde edilebilen ürün, yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile gözler önüne serebiliyor.

https://www.kickstarter.com/projects/1091165875/steadxp-the-future-of-video-stabilization