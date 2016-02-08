Videoshop uygulamasını 5,29TL ödemeden bedavaya indirin

Öncelikle iOS’lu cihazınıza Apple Store uygulamasını indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra “Öne Çıkanlar” sekmesine tıklayıp sayfayı aşağı doğru kaydırın. “Muhteşem Videolar Hazırlayın” başlıklı bir bilgi göreceksiniz.

Bu alandaki linke tıkladığınızda aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaşacaksınız. Videoshop uygulamasını tanıtıcı bu bilgilerden sonra ekranın en altındaki “Hemen ücretsiz olarak indirin” alanına tıklayıp AppStore girişinizi onaylandıktan sonra size özel bir indirme kodu üretilecek. Bu ekrandaki sağ üst köşede yer alan “Kodu Kullan” alanına tıklayınca, üretilen size özel bu kod ile AppStore üzerinden indirme başlatılıyor. Uygulamayı ücretsiz olarak 10 Mart 2016 tarihine kadar indirmiş olmanız gerekiyor.





Videolar üzerinde kesme, kopyalama, yapıştırma veya kırpma yapabilme,

Müzik arşivinizden videoya müzik ekleme,

Videolara uygulama içindeki seçeneklerden ses efekti ekleme, hızlı veya yavaş oynatma yapabilme,

Parlaklık, keskinlik, kontrast gibi düzenlemeler uygulama, metin ekleme,

Video üzerinde seslendirme yapma, animasyonlu giriş ve çıkışlar hazırlama,

Fotoğrafları da kullanarak özel içerikler oluşturma,

Sosyal ağlarda kolay paylaşım ve oluşturulan projeyi 720p çözünürlüğünde mp4 olarak çıkarabilme

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AppStore’daki en başarılı video düzenleme araçlarının başında gelen Videoshop uygulamasını iPad’e veya iPhone’a indirmek için Apple kullanıcılarına güzel bir teklif sunuyor. Türkçe olarak da dil desteğine sahip olan Apple Store uygulamasını yükleyen kullanıcılar bir promosyon kodu ile Videoshop’u bedavaya indirebiliyor.Videoshop uygulaması ile videolar üzerinde yapabileceğiniz bazı işlemler şöyle:Videoshop ve Apple Store uygulamalarına aşağıdaki link’lerden ulaşabilirsiniz: