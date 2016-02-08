Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Videoshop uygulamasını 5,29TL ödemeden bedavaya indirin

Telefonunuzdaki videolar üzerinde hızlı bir şekilde düzenleme yapabileceğiniz, filtreler uygulayabileceğiniz Videoshop uygulamasını iPhone’unuza veya iPad’inize bedavaya indirebilirsiniz.
3 yıl
7,7b
1
3
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AppStore’daki en başarılı video düzenleme araçlarının başında gelen Videoshop uygulamasını iPad’e veya iPhone’a indirmek için Apple kullanıcılarına güzel bir teklif sunuyor. Türkçe olarak da dil desteğine sahip olan Apple Store uygulamasını yükleyen kullanıcılar bir promosyon kodu ile Videoshop’u bedavaya indirebiliyor.

Öncelikle iOS’lu cihazınıza Apple Store uygulamasını indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra “Öne Çıkanlar” sekmesine tıklayıp sayfayı aşağı doğru kaydırın. “Muhteşem Videolar Hazırlayın” başlıklı bir bilgi göreceksiniz.

Bu alandaki linke tıkladığınızda aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaşacaksınız. Videoshop uygulamasını tanıtıcı bu bilgilerden sonra ekranın en altındaki “Hemen ücretsiz olarak indirin” alanına tıklayıp AppStore girişinizi onaylandıktan sonra size özel bir indirme kodu üretilecek. Bu ekrandaki sağ üst köşede yer alan “Kodu Kullan” alanına tıklayınca, üretilen size özel bu kod ile AppStore üzerinden indirme başlatılıyor. Uygulamayı ücretsiz olarak 10 Mart 2016 tarihine kadar indirmiş olmanız gerekiyor.


>> Apple Müzik ülkemizde yayına başladı

Videoshop uygulaması ile videolar üzerinde yapabileceğiniz bazı işlemler şöyle:
  • Videolar üzerinde kesme, kopyalama, yapıştırma veya kırpma yapabilme,
  • Müzik arşivinizden videoya müzik ekleme,
  • Videolara uygulama içindeki seçeneklerden ses efekti ekleme, hızlı veya yavaş oynatma yapabilme,
  • Parlaklık, keskinlik, kontrast gibi düzenlemeler uygulama, metin ekleme,
  • Video üzerinde seslendirme yapma, animasyonlu giriş ve çıkışlar hazırlama,
  • Fotoğrafları da kullanarak özel içerikler oluşturma,
  • Sosyal ağlarda kolay paylaşım ve oluşturulan projeyi 720p çözünürlüğünde mp4 olarak çıkarabilme
Videoshop ve Apple Store uygulamalarına aşağıdaki link’lerden ulaşabilirsiniz:




Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
giogo 3 yıl
Mükemmel bir uygulama. Ben parayla satın almıştım. Kullanmasını bilirseniz video için yapamacağınız şey yok. Videoları keser birleştirir arka fonda yeni sesler ekletir efektler verir boyutunu ayarlar tema koydurur bilgi yazdırır kestirir. Kısacası aklınıza gelebilecek herşeyi yapabilirsiniz. Mutlaka indirin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanAkyüz 3 yıl
Arşivimize ekleyelim bakalım,teşekkürler haber için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BluePage 3 yıl
Teşekkürler tam da ipad için video düzenleme programı arıyordum. Yalnız iMovie ücretsiz değil mi Apple neden bu yola gitti?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Hata 53 için Apple'a karşı hukuk mücadelesi başlıyor 3 yıl Netflix, dizilerini neden haftalık bölümlerle yayınlamadığını açıkladı 3 yıl Obama, Beyaz Saray'ın zayıf kablosuz internetinden şikayetçi 3 yıl Bataryası bir hafta giden telefonlar iki yıl uzağımızda 3 yıl Türk yapımı Traffic Rider artık tüm platformlarda 3 yıl Samsung'un Galaxy S7 serisi için kablosuz mini şarj istasyonu 3 yıl Mars'a insan taşıyacak olan Orion uzay kapsülü için test hazırlıkları 3 yıl Ferrari FF yerini GTC4Lusso’ya bırakıyor 3 yıl Çin nükleer füzyon çalışmalarında Almanya'yı alt etti 3 yıl TeknoSA Preo P2 akıllı telefon inceleme videosu 3 yıl Facebook uygulamasını silen, iPhone kullanım sürelerinde yüzde 15 kazanım sağlıyor 3 yıl Samsung Galaxy S7'nin ilk canlı görüntüleri ortaya çıktı 3 yıl Visa, geliştiriciler için Visa Developer platformunu başlattığını duyurdu 3 yıl Super Bowl 50 2016'nın en önemli fragmanları burada 3 yıl Elon Musk dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli uçak yapmayı düşünüyor 3 yıl Türkiye’de bedava internet dönemi resmen başlıyor 3 yıl Google'dan elektrikli otomobillere kablosuz şarj teknolojisi dopingi 3 yıl Google Hangouts, noktadan noktaya iletişime geçiyor 3 yıl THY, Batman vs Superman için iki yeni reklam yayınladı 3 yıl Facebook Messenger'a gizlenmiş satranç oyunu ortaya çıktı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Videoshop uygulamasını 5,29TL ödemeden bedavaya indirin Sonraki LG G5'den kılıf sızıntıları devam ediyor 3 yıl Fas dünyanın en büyük güneş enerjisi çiftliğini kuruyor 3 yıl Tim Cook, Super Bowl'da paylaştığı bulanık fotoğrafla alay konusu oldu 3 yıl The Binding of Isaac'in iOS sürümü Apple tarafından reddedildi 3 yıl Asus'dan oyunculara yönelik yeni mekanik klavye 3 yıl Twitter CEO'su zaman akışının değişeceği iddialarını yalanladı 3 yıl Apple kullanıcıları en çok 4.7 inçlik modelleri kullanıyor 3 yıl BlackBerry 200 çalışanı ile yollarını ayırdı 3 yıl Galaxy A9 Pro benchmark testlerinde görüldü 3 yıl Tittle Light, aydınlatma ihtiyacınızı ilgi çekici 3D animasyonlarla karşılayacak 3 yıl Google bu yıl içinde kendi VR kaskını duyurabilir 3 yıl Ballmer: Microsoft'un mobil dünyada doğru yolu bulması gerekiyor 3 yıl Hisselerini bir bisiklete değiştiği şirkete Microsoft 250 milyon dolar ödedi 3 yıl Hem S Pen hem kaide bir arada 3 yıl Mobilite: LG G5, Galaxy S7, Xperia C6 ve dahası... 3 yıl Android Wear ekosistemine sürpriz lider 3 yıl Microsoft ve GoPro lisans anlaşması imzaladı 3 yıl Dünya'nın yaşanılabilirlik olasılığı %82 çıktı 3 yıl İkiye ayrılan Ferrari Enzo, yenilenen hali ile 1.7 milyon dolara satıldı 3 yıl iPhone 5se üç farklı renk seçeneğiyle birlikte gelecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim