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ViewSonic retina taraması yapan bir akıllı telefon hazırlığında

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ViewSonic retina taraması yapan bir akıllı telefon hazırlığında
Son dönemde parmak izi okuyucu özelliği taşıyan pek çok mobil cihaz piyasada mevcut. Bu özellik ile cihazların daha güvenli olması hedefleniyor. Parmak izi okumanın ötesinde ise göz yani retina taraması mevcut. Şimdilik mobil cihazlar parmak izi okuyucusu ile yetinirken ViewSonic bir ilk peşinde. 

Firmanın V55 adlı akıllı telefonu dünyanın ilk retina taraması yapabilen mobil cihazı olacak. Üst çerçeveye gizlenmiş ve kayar bir kapak altında yer alan küçük sensör, gözün iris tabakasını tarayarak haritalama yapıyor ve deseni hafızasına kaydediyor. Böylece sadece cihazın sahibi kilidi açabiliyor. Fotoğraf ve videolar için de göz kilidi konabiliyor. Ayrıca parmak izi okuyuculardaki gibi sistemi atlatabilmek de mümkün olmuyor. 

Bunun dışında cihazın bir diğer önemli özelliği var ki o da değiştirilebilir lensli arka kamerası. 13MP çözünürlüğündeki Sony imzalı arka kameraya özel üretim lensler takılarak balık gözü veya makro çekimler yapılabiliyor. Cihaz bu açıdan da bir ilke imza atıyor. 

Bunun haricinde telefonda orta seviye özellikler mevcut. 5.5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 410 yongaseti, 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 4G desteği şeklinde özellikler bunların arasında yer alıyor. Cihaz gelecek yıl içerisinde satışa sunulacak. Fiyatı ise bilinmiyor.  
ViewSonic retina taraması yapan bir akıllı telefon hazırlığında


http://www.gizmochina.com/2014/12/30/viewsonic-v55-become-worlds-first-phone-iris-recognition-technology/ Yorum Yaz
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Kapkaradam 3 yıl
Ürünün Türkiye ye girişi hakkında beilli bir zaman varmı ?
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werty_tr 3 yıl
retina taraması gibi üst düzey bir özelliği telefona koy sonra da kalk snapdragon 410 kullan. iyi ki snapdragon 200 falan kullanmamışlar.
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arel.gr 4 yıl
ViewSonic gelisim farkiyla arada bir hamleler yapar ama nerde satilir ?
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XQS 4 yıl
Kalsin butun bilgileri koydular haznelerine bunuda alirlarsa yandik
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Gece772 4 yıl
Gereksiz....
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alwayspackard 4 yıl
Kemik iliği taraması ve nakli yapan telefon
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doctor_bey 4 yıl
ViewSonic her zaman yenilikçi bi firma olmuştu, zamanında tvsini kullandım, tabiri caizse çağının ötesinde bi görüntü kalitesi vardı;şimdi de Retina taraması yapacaklar ha?? İyiymiş :)
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SpesifikBrush 4 yıl
MIUI ne alaka?
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ouzqan 4 yıl
SAçma sapan özellikleri getiriyorlar . REtina taraması tuttu diyelim ondan sonraki cihaz kan testi , Dna testi falan mı yapacaklar . Böyle şeyler le uğraşacaklarına elindeki teknolojiyi bir en iyi seviyeye getir ondan sonra başka teknoloji getirirsin cihaza .
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@CAN@ 4 yıl
Farklı bir cihaz.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Beğendim
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sercandk 4 yıl
Tasarım çok hoşmuş değişebilir lens olayı da efsane olmuş.
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