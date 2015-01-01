ViewSonic retina taraması yapan bir akıllı telefon hazırlığında

Son dönemde parmak izi okuyucu özelliği taşıyan pek çok mobil cihaz piyasada mevcut. Bu özellik ile cihazların daha güvenli olması hedefleniyor. Parmak izi okumanın ötesinde ise göz yani retina taraması mevcut. Şimdilik mobil cihazlar parmak izi okuyucusu ile yetinirken ViewSonic bir ilk peşinde.





Firmanın V55 adlı akıllı telefonu dünyanın ilk retina taraması yapabilen mobil cihazı olacak. Üst çerçeveye gizlenmiş ve kayar bir kapak altında yer alan küçük sensör, gözün iris tabakasını tarayarak haritalama yapıyor ve deseni hafızasına kaydediyor. Böylece sadece cihazın sahibi kilidi açabiliyor. Fotoğraf ve videolar için de göz kilidi konabiliyor. Ayrıca parmak izi okuyuculardaki gibi sistemi atlatabilmek de mümkün olmuyor.





Bunun dışında cihazın bir diğer önemli özelliği var ki o da değiştirilebilir lensli arka kamerası. 13MP çözünürlüğündeki Sony imzalı arka kameraya özel üretim lensler takılarak balık gözü veya makro çekimler yapılabiliyor. Cihaz bu açıdan da bir ilke imza atıyor.





Bunun haricinde telefonda orta seviye özellikler mevcut. 5.5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 410 yongaseti, 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 4G desteği şeklinde özellikler bunların arasında yer alıyor. Cihaz gelecek yıl içerisinde satışa sunulacak. Fiyatı ise bilinmiyor.





http://www.gizmochina.com/2014/12/30/viewsonic-v55-become-worlds-first-phone-iris-recognition-technology/