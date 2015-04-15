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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ViewSonic, ürün gamına yeni Ultra HD monitörü VP2780-4K'yı ekledi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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ViewSonic, ürün gamına yeni Ultra HD monitörü VP2780-4K'yı ekledi
 
Her ihtiyaca yönelik hazırladığı gelişmiş monitör çözümleriye dikkatleri üzerine çeken ViewSonic, ürün gamına yeni Ultra HD monitörü VP2780-4K'yı da eklediğini duyurdu.
Tasarımsal olarak standart bir çizgi kullanan ViewSonic, yeni monitörlü VP2780-4K ile tasarımcılar, fotoğrafçılar, mimarlar ve video prodüktörleri için profesyonel bir çözüm ortaya koyuyor. İsminde de geçtiği üzere 27-inçlik H-IPS panelinde 3840x2160 piksel çözünürlük sunan monitör, 10-bit renk motoruyla 1,07 milyar renk gösterebiliyor sRGB'nin %100'ünü, EBU'nun %99'unu ve AdobeRGB'nin ise %80'ini kapsayabiliyor.
Ergonomik ayak bağlantısıyla dikey yani pivot modunda kullanılabilen monitör, VESA desteğiyle harici bağlantı noktasında uyum sorunu yaşamıyor ve diğer teknik özellikleri arasında 60 Hz yenileme hızı, 4.6 ms tepki süresi, 350 cm/m2 parlaklık, 1000:1 statik kontrast, 178/178 derece görüş açısı, HDMI 2.0, DisplatPort 1.2a, USB 3.0 (x4) portları gibi detaylar yer alıyor. MultiPicture fonksiyonu ile aynı anda ekranının 4'e bölünerek kullanılmasına imkan sağlayan VP2780-4K, uzun süreli kullanımlarda meydana gelen göz yorgunluğu sorununu da "Blue Light Filtre" adı verilen teknolojisiyle en düşük seviyeye getiriyor.
ViewSonic'in gelişmiş özellikler sunan monitör modeli VP2780-4K, 899$ fiyat etiketiyle yurt dışında satışa çıkmış durumda. Ürünü ülkemize de kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.

http://www.guru3d.com/news-story/viewsonic-vp2780-4k-ultra-hdmonitor.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
N. Chomsky 3 yıl

Amazon'da 700$, pek pahalı gelmedi. Zaten üst seviye sistemlerin ekran kartı fiyatı o civarda oluyor. Tabii burada öyle bir sistem toplamak istenirse 20 bin civarı gider.
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Kapkaradam 3 yıl
Bundan önce ki 4k Monitör (VX2880) TN panel 5 ms olduğu için oyunla çizim arasinda kalmış bir modeldi. H-IPS nedir acaba ? Normal IPS den farkı nedir ?
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joyberk 4 yıl
kalite arayanlar ve saatlerce monitor karşısında olanlar bu cihazı ciddi düşünebilirler, o zaman eminim fiyatına değecektir
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gurkan-huray 4 yıl
Fiyatlar çok yüksek derken Türkiye'yi baz alıyorsanız evet çok yüksek, fakat ben Amazon'dan alabilen şanslılardanım

kargo ve deposit fee içerisinde 970$'a UPS kapıya kadar getirdi. 14 tane vardı Amazon'da hepsi hemen tükenmiş
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joyberk 4 yıl
kalite arayanlar ve saatlerce monitor karşısında olanlar bu cihazı ciddi düşünebilirler, o zaman eminim fiyatına değecektir
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joyberk 4 yıl
benim monitorüm çıkmış sonunda :)
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smart1978 4 yıl
İyi cihaz. O parayı hakediyor.
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Batuist 4 yıl
Süper bir monitör olmuş ama fiyat da çok yüksek
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bocekgrafik 4 yıl
Özellikleriyle üst seviye bir ürün gerçekten. Ama fiyatı da öyle.
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