ViewSonic, ürün gamına yeni Ultra HD monitörü VP2780-4K'yı ekledi

Her ihtiyaca yönelik hazırladığı gelişmiş monitör çözümleriye dikkatleri üzerine çeken ViewSonic, ürün gamına yeni Ultra HD monitörü VP2780-4K'yı da eklediğini duyurdu.

Tasarımsal olarak standart bir çizgi kullanan ViewSonic, yeni monitörlü VP2780-4K ile tasarımcılar, fotoğrafçılar, mimarlar ve video prodüktörleri için profesyonel bir çözüm ortaya koyuyor. İsminde de geçtiği üzere 27-inçlik H-IPS panelinde 3840x2160 piksel çözünürlük sunan monitör, 10-bit renk motoruyla 1,07 milyar renk gösterebiliyor sRGB'nin %100'ünü, EBU'nun %99'unu ve AdobeRGB'nin ise %80'ini kapsayabiliyor.

Ergonomik ayak bağlantısıyla dikey yani pivot modunda kullanılabilen monitör, VESA desteğiyle harici bağlantı noktasında uyum sorunu yaşamıyor ve diğer teknik özellikleri arasında 60 Hz yenileme hızı, 4.6 ms tepki süresi, 350 cm/m2 parlaklık, 1000:1 statik kontrast, 178/178 derece görüş açısı, HDMI 2.0, DisplatPort 1.2a, USB 3.0 (x4) portları gibi detaylar yer alıyor. MultiPicture fonksiyonu ile aynı anda ekranının 4'e bölünerek kullanılmasına imkan sağlayan VP2780-4K, uzun süreli kullanımlarda meydana gelen göz yorgunluğu sorununu da "Blue Light Filtre" adı verilen teknolojisiyle en düşük seviyeye getiriyor.

ViewSonic'in gelişmiş özellikler sunan monitör modeli VP2780-4K, 899$ fiyat etiketiyle yurt dışında satışa çıkmış durumda. Ürünü ülkemize de kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.

http://www.guru3d.com/news-story/viewsonic-vp2780-4k-ultra-hdmonitor.html