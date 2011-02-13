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ViewSonic'den Android 2.2 işletim sistemli ve çift sim kart girişli telefon: V350

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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ViewSonic'in hem Windows 7 Professional hem de Android 2.2 işletim sistemlerini bünyesinde barındıran ViewPad 10 Pro'nun yanısıra V350 modelini sergilemesi bekleniyor.

Kısa bir süre önce basın duyurusu yapılan akıllı telefon, Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi desteğini arkasına almış. Telefonu piyasadaki rakiplerinin çoğuna göre farklı kılan özelliği ise çift sim kart girişine sahip olması. Böylece iki farklı GSM operatörünü kullanmak zorunda kalan teknoloji meraklılarının yanlarında iki tane telefon taşıma sorunu sona eriyor. 3.5 inç boyutunda 320 x 480 piksel çözünürlüğünde (HVGA) dokunmatik kapasitif ekranla, microSD kart girişiyle ve fotoğraf çekimi için 5 megapiksel otomatik odaklama özellikli kamerayla gelen telefonda Wi-Fi, Bluetooth ve GPS üçlüsünün unutulmadığı gözlerden kaçmıyor.


http://www.marketwire.com/press-release/ViewSonic-Europe-Targets-Prosumer-Market-With-Dual-SIM-Android-Smartphone-Windows-Android-1394248.htm Yorum Yaz
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taydag 8 yıl
3g varmı acep?
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Anadolu 8 yıl
çok hoş görünüyor :) ama ilk telefon denemeleri, biraz riskli olabilir.
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yonex78 8 yıl
500 600 tl civarı olursa alınabilir küçüjk şık ve cift sim kart destegi var
çin malı çakma çift sim kartlı telefon kullanıp kanser olmaktna iyidir............
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ToisAndro 8 yıl
Tasarımı Nokia C7'ye benzemiş. :D 3.5" ekrana 320x480 ne de güzel gider değil mi? :D Tıpkı iPhone 4 gibi :D
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Python 8 yıl
keşke işlemciyle ilgili bir bilgi olsaydı en azından adam gibi görevini yerine getirebilecekmiydi tahmin etmiş olurduk :)
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Batuist 8 yıl
ne yapıcaksın işlemciyi... bu telefona işlemci bile gerekmez.. :))
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cihangir151 8 yıl
işlemcisi nedir acaba?
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