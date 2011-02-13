ViewSonic'den Android 2.2 işletim sistemli ve çift sim kart girişli telefon: V350

ViewSonic'in hem Windows 7 Professional hem de Android 2.2 işletim sistemlerini bünyesinde barındıran ViewPad 10 Pro'nun yanısıra V350 modelini sergilemesi bekleniyor.

Kısa bir süre önce basın duyurusu yapılan akıllı telefon, Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi desteğini arkasına almış. Telefonu piyasadaki rakiplerinin çoğuna göre farklı kılan özelliği ise çift sim kart girişine sahip olması. Böylece iki farklı GSM operatörünü kullanmak zorunda kalan teknoloji meraklılarının yanlarında iki tane telefon taşıma sorunu sona eriyor. 3.5 inç boyutunda 320 x 480 piksel çözünürlüğünde (HVGA) dokunmatik kapasitif ekranla, microSD kart girişiyle ve fotoğraf çekimi için 5 megapiksel otomatik odaklama özellikli kamerayla gelen telefonda Wi-Fi, Bluetooth ve GPS üçlüsünün unutulmadığı gözlerden kaçmıyor.

http://www.marketwire.com/press-release/ViewSonic-Europe-Targets-Prosumer-Market-With-Dual-SIM-Android-Smartphone-Windows-Android-1394248.htm