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ViewSonic'den IPS panelli yeni monitör serisi: VX70Smh-LED

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Monitör
knight
Haber Editörü
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Ülkemizde LCD monitör ve projeksiyon cihazı gibi ürünleriyle yakından tanınan ViewSonic'te tanıtım hareketliliği devam ediyor. Firma, bugün ''VX70Smh-LED'' serisi yeni LCD monitörlerinin duyurusunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. VX70Smh-LED serisinin 22-inç, 23-inç ve 27-inç'lik üç farklı modelden oluştuğunu belirtelim.

IPS (In-Plane Switching) panel ve beyaz LED arka aydınlatma teknolojisi ile donatılan seri, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük, 178 derece dikey / 178 derece yatay görüş açısı, griden griye 7 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 30.000.000.1 dinamik kontrast oranı, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi gibi teknik özelliklere ev sahipliği yapıyor. 27-inç'lik modelin piksel aralığı 0.3114 x 0.3114 mm, 23-inç'lik modelin piksel aralığı ise 0.265 mm x 0.265 mm.
Çerçevesiz tasarım anlayışının benimsendiği seride, dokunmaya duyarlı tuşlara, 1 x D-Sub (VGA), 1 x DVI-D, 1 x HDMI 1.3 girişlerine ve 1.5 watt'lık ses çıkış gücüne sahip stereo hoparlörlere yer verilmiş. Beyaz LED arka aydınlatma teknolojisinin sayesinde, CCFL arka aydınlatmalı çözümlere göre %40'lara varan oranlarda enerji tasarrufu vaat eden LCD monitörlerden 27-inç'lik model 30 watt, 23-inç'lik model 27 watt enerji harcıyor. LED'lerin çalışma ömrü minimum 30.000 saat olarak tespit edilmiş.
ViewSonic, bu aydan itibaren 27-inç'lik VX2770Smh-LED'i 319$ fiyatla, 23-inç'lik VX2370Smh-LED'i ise 189$ fiyatla satmayı planlıyor. 22-inç'lik VX2270Smh-LED'in ise aralık ayının başlarına doğru 159$'dan pazara giriş yapacağını not düşelim.

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:::LOSTPLANET::: 7 yıl
6-7 senedir viewsonic 22" lcd monitör sahibiyim . O zamanlar türkiyede bilen sayısı azdı bu markayı. şimdi ürünleriyle daha da tanınmaya başladı piyasada.
tavsiye ederim . bir daha monitör alacağımda (led veya IPS ) viewsonic alacağım büyük ihtimal.
Genelde monitör denildiğinde herkesin ağzında sakız olan o markadan alamam çünkü modellerinde hep aşırı ışık gücü var. sanki florasana bakıyorum gibi .en kısığa alıyorum ona rağmen gözlerimi çok yormuştu.Akrabama da o markayı tavsiye ettim aldılar geldiler ama aşırı ışık çıkarıyor.
benim viewsonic vg2230wm modelinde bile 280 birim parlaklık olduğu halde en düşüğe getiriyorum o dahi yüksek geliyor bana .Ki o çok popüler markanın monitörlerinde 500 birim gibi o ışık düzeyi.
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Amedra 7 yıl
Televizyonun altındaki logo öyle miydi ya? 8bit renkli bir şeymiş gibi sanki..
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leventalpsal 7 yıl
savasserter
16:10 en iyisi ama onuda bulmak zor

Dell U2412M yaklaşık 650 -700 TL. 24 inç 1920x1200 90 derece döndürülüp 1200x1920 çalışılabiliyor. Yükseklik ayarı yapılabiliyor. Kullanıyorum, tavsiye ederim.
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ScannerEye 7 yıl
27" lik modelinin bir incelemesini yapsanız çok iy olur, özellikle pixel aralığının biraz fazla oluşu ve tepki süresi bu monitörün oyunlarda nasıl bir performans çıkartacağı konusunda şüphe uyandırıyor...
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savasserter 7 yıl
16:10 en iyisi ama onuda bulmak zor
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DH Misafiri 7 yıl
16:9 wide ekranlar bana göre beş para etmez. Bir haber sitesine gireceksin iki saat yukarı aşağı kaydırıp uğraşıyorsun. Sitelerin çoğunda yanlar boş kalıyor hiç bir işe yaramıyor. En büyük iddiası olan hd film seyredeceksin, bakıyorsun alt ve üstten ikişer santimlik boşluk oluyor, ne anladım ben bu işten? Kendi kullandığım 1280*1024 ekranlı lcd yi, full hd ekrana göre daha efektif kullanıyorum.
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JoeyBane 7 yıl
Enerji konusunda çok yol katetmişler. Parlaklık seviyesi biraz düşük gibi geldi. ViewSonic artık tasarıma daa odaklanmışa benziyor. Alt kısım hoş görünüyor. Tasarım konusunda benim favorim ise Samsung S27A950DS 3D 27'' Monitör
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