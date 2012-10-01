ViewSonic'den IPS panelli yeni monitör serisi: VX70Smh-LED

Haber Editörü
Ülkemizde LCD monitör ve projeksiyon cihazı gibi ürünleriyle yakından tanınan ViewSonic'te tanıtım hareketliliği devam ediyor. Firma, bugün ''VX70Smh-LED'' serisi yeni LCD monitörlerinin duyurusunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. VX70Smh-LED serisinin 22-inç, 23-inç ve 27-inç'lik üç farklı modelden oluştuğunu belirtelim.
IPS (In-Plane Switching) panel ve beyaz LED arka aydınlatma teknolojisi ile donatılan seri, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük, 178 derece dikey / 178 derece yatay görüş açısı, griden griye 7 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 30.000.000.1 dinamik kontrast oranı, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi gibi teknik özelliklere ev sahipliği yapıyor. 27-inç'lik modelin piksel aralığı 0.3114 x 0.3114 mm, 23-inç'lik modelin piksel aralığı ise 0.265 mm x 0.265 mm.
Çerçevesiz tasarım anlayışının benimsendiği seride, dokunmaya duyarlı tuşlara, 1 x D-Sub (VGA), 1 x DVI-D, 1 x HDMI 1.3 girişlerine ve 1.5 watt'lık ses çıkış gücüne sahip stereo hoparlörlere yer verilmiş. Beyaz LED arka aydınlatma teknolojisinin sayesinde, CCFL arka aydınlatmalı çözümlere göre %40'lara varan oranlarda enerji tasarrufu vaat eden LCD monitörlerden 27-inç'lik model 30 watt, 23-inç'lik model 27 watt enerji harcıyor. LED'lerin çalışma ömrü minimum 30.000 saat olarak tespit edilmiş.
ViewSonic, bu aydan itibaren 27-inç'lik VX2770Smh-LED'i 319$ fiyatla, 23-inç'lik VX2370Smh-LED'i ise 189$ fiyatla satmayı planlıyor. 22-inç'lik VX2270Smh-LED'in ise aralık ayının başlarına doğru 159$'dan pazara giriş yapacağını not düşelim.
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tavsiye ederim . bir daha monitör alacağımda (led veya IPS ) viewsonic alacağım büyük ihtimal.
Genelde monitör denildiğinde herkesin ağzında sakız olan o markadan alamam çünkü modellerinde hep aşırı ışık gücü var. sanki florasana bakıyorum gibi .en kısığa alıyorum ona rağmen gözlerimi çok yormuştu.Akrabama da o markayı tavsiye ettim aldılar geldiler ama aşırı ışık çıkarıyor.
benim viewsonic vg2230wm modelinde bile 280 birim parlaklık olduğu halde en düşüğe getiriyorum o dahi yüksek geliyor bana .Ki o çok popüler markanın monitörlerinde 500 birim gibi o ışık düzeyi.
Dell U2412M yaklaşık 650 -700 TL. 24 inç 1920x1200 90 derece döndürülüp 1200x1920 çalışılabiliyor. Yükseklik ayarı yapılabiliyor. Kullanıyorum, tavsiye ederim.