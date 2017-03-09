Vimeo nihayet 360 derece video desteğine kavuştu

Gündelik kullanımdan ziyade daha çok profesyonel ve özel videoların merkezi konumunda olan Vimeo, kullanıcılar tarafından uzun süredir talep edilen 360 derece video desteğine -biraz geç de olsa- sonunda kavuştu. YouTube ve Facebook gibi iki internet devi arasındaki çetin rekabete ortak olmak isteyen platform 8K çözünürlük, çevrimdışı oynatma ve monoskopik/stereoskopik video desteği sunuyor.

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"360VR" isimli kanala farklı temalarda 20 adet birbirinden güzel içerik yükleyen Vimeo, diğer taraftan "360 Video Okulu" isimli kanala farklı temalarda 20 adet birbirinden güzel içerik yükleyen Vimeo, diğer taraftan eğitim serisi başlattığını duyurdu. Kullanıcılara 360 derece videoların nasıl çekildiğini öğretecek eğitimler içerik üreticileri ve geliştiriciler için adeta hazine değeri taşıyor. Şu an için GearVR, Zeiss VR One ve Daydream cihazlarıyla sorunsuz çalışan Vimeo 360'ın yakında HTC Vive ve Oculus Rift desteğine de kavuşacağı açıklandı.

[vimeo=https://vimeo.com/206627186]

[vimeo=https://vimeo.com/198423685]

https://vimeo.com/blog/post/introducing-vimeo-360

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Pro ve Business üyeleri için -YouTube ve diğer platformlardan- farklı bir kazanç modeli geliştiren Vimeo, kişilerin çektikleri videolarıya da sadeceözel yayınlamalarına imkan sağlıyor. Üstelik Adobe Premiere Pro ve Sony Vegas kullanıcıları içeriklerini direkt program arayüzünden tek tıkla yükleyebiliyor.