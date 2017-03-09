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Vimeo nihayet 360 derece video desteğine kavuştu

Popüler video paylaşım servisi Vimeo, her ne kadar biraz geç kalmış da olsa nihayet 360 derece video desteğine kavuştu. İlk içerikleri paylaşan platform rakiplerine göre daha yüksek çözünürlük sunuyor
2 yıl
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Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Gündelik kullanımdan ziyade daha çok profesyonel ve özel videoların merkezi konumunda olan Vimeo, kullanıcılar tarafından uzun süredir talep edilen 360 derece video desteğine -biraz geç de olsa- sonunda kavuştu. YouTube ve Facebook gibi iki internet devi arasındaki çetin rekabete ortak olmak isteyen platform 8K çözünürlük, çevrimdışı oynatma ve monoskopik/stereoskopik video desteği sunuyor.
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Pro ve Business üyeleri için -YouTube ve diğer platformlardan- farklı bir kazanç modeli geliştiren Vimeo, kişilerin çektikleri videoları satmalarına, kiralamalarına ya da sadece ücretli abonelere özel yayınlamalarına imkan sağlıyor. Üstelik Adobe Premiere Pro ve Sony Vegas kullanıcıları içeriklerini direkt program arayüzünden tek tıkla yükleyebiliyor.

"360VR" isimli kanala farklı temalarda 20 adet birbirinden güzel içerik yükleyen Vimeo, diğer taraftan "360 Video Okulu" eğitim serisi başlattığını duyurdu. Kullanıcılara 360 derece videoların nasıl çekildiğini öğretecek eğitimler içerik üreticileri ve geliştiriciler için adeta hazine değeri taşıyor. Şu an için GearVR, Zeiss VR One ve Daydream cihazlarıyla sorunsuz çalışan Vimeo 360'ın yakında HTC Vive ve Oculus Rift desteğine de kavuşacağı açıklandı.
[vimeo=https://vimeo.com/206627186]
[vimeo=https://vimeo.com/198423685] 

https://vimeo.com/blog/post/introducing-vimeo-360 Yorum Yaz
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