Virgin Galactic, ilk kez uzaya çıkmaya hazırlanıyor

https://www.virgingalactic.com/articles/Virgin-Galactic-Flight-Test-Program-Update-SpaceShipTwo-Preparing-For-Fourth-Powered-Test-Flight

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İngiliz milyarder Richard Branson'un 2004 yılında kurduğu Virgin Galactic, uzay turizmini başlatan ilk şirket olmaya artık çok yakın. VSS Unity isimli uzay aracının testlerine hız kesmeden devam eden şirket, ilk kez uzaya çıkmaya hazırlanıyorVirgin Galactic, bugün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı bir açıklamada VSS Unity'nin dördüncü gazlı uçuşunun yarın (13 Aralık) yapılacağını belirtti. Uzay sınırına ulaşmaya artık çok yakın olduklarını belirten şirket, yarınki test uçuşunda bunu ilk kez başarabileceklerini söylüyor. VSS Unity'nin pilotları, yarın ilk kez mikrograviteyi hissedebilir.Uzay aracının bir önceki gazlı test uçuşu geçtiğimiz Temmuz ayında yapılmıştı. Test sırasında VSS Unity tam 52 kilometre yüksekliğe çıkarak önemli bir rekora imza attı. Roket motorlarını 42 saniye boyunca çalıştıran uzay aracının ayrıca mach 2.47 hızına, yani ses hızının yaklaşık iki buçuk katına ulaştığı belirtildi.SpaceShipTwo'nun yeniden elden geçirilmiş versiyonu olan VSS Unity, iki pilot ve altı uzay turisti olacak şekilde toplam 8 kişilik taşıma kapasitesine sahip. Alt yörünge dediğimiz bölgeye, yani Yeryüzü'nden yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe çıkacak olan uzay aracı burada yolcularına yaklaşık 6 dakikalık bir yerçekimsiz ortam keyfi ve Dünya'yı uzaydan seyretme fırsatı sunacak. VSS Unity'den bir koltuk ayırmanın bedeliyse tam 250 bin dolar.Şirket kurucusu Richard Branson'a göre şimdiden 1000'e yakın kişi uzay turları için kaydını yapmış. Branson, resmi uçuşlara bu yıl sona ermeden başlayacaklarını belirtmişti ancak şu aşamada bu pek de mümkün görünmüyor. Yine de Virgin Galactic'in uzay turizmini başlatan ilk şirket olma yolunda emin adımlarla ilerlediği söylenebilir.