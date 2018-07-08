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Virgin Galactic, 'uzay turizmini' Avrupa'ya getiriyor: İşte fiyatı

Ünlü girişimci Richard Branson'ın uzay şirketi Virgin Galactic, uzay turizmini Avrupa'ya getiriyor. İtalyan uzay şirketleri ile anlaşma imzalayan şirket, Avrupa'dan uzay araçları kaldıracak.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
9,4b
1
17
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay turizmi denilince akla gelen ilk şirketlerden birisi olan Virgin Galactic, uzay turizmini Avrupa'ya getirmek için ilk adımları attı. İtalya'nın en büyük iki uzay firmasıyla anlaşma imzalayan şirket, Virgin Galactic uzay araçlarının şu anda inşası süren Grottaglie Uzay Üssü'nde görev yapacağını açıkladı.

İtalya Uzay Ajansı'nın bir parçası olan Altec ve İtalya'nın en büyük özel uzay şirketi Sitael ile anlaşma yapan Virgin Galactic, İtalya'da iki farklı alanda çalışmalar yapmayı hedefliyor. Buna göre Virgin Galactic, hem İtalya Uzay Ajansı'yla ortak bilimsel çalışmalar yapacak hem de burada uzay turizmini başlatarak yörüngede mikrogravitenin keyfini yaşamak isteyen Avrupalıları uzaya taşıyacak.

Yapılan anlaşmalarla ilgili bazı açıklamalarda bulunan Virgin Grubu kurucusu Richard Bronson,"Bu partnerlik anlaşmasıyla birlikte Virgin Galactic, tarihte bir ilki gerçekleştirerek ilk kez bir insanın Avrupa topraklarından doğrudan uzaya fırlatılmasını sağlayabilir." sözlerini kullanıyor.

Uzay turizmini bu yıl başlatmayı hedefliyorlar

2014 yılındaki bir pilotun hayatını kaybettiği talihsiz kazanın ardından artık yavaş yavaş normale dönen Virgin Galactic, bu yılın sonuna kadar uzay turizmini resmen başlatmayı hedefliyor. Geçtiğimiz üç ay içerisinde insansız iki farklı başarılı test uçuşu gerçekleştiren şirket, insanlı test uçuşlarına da önümüzdeki aylarda başlayacak.

Virgin Galactic uzay turizmi için SpaceShipTwo'nun yeniden elden geçirilmiş versiyonu olan VSS Unity uzay aracını kullanıyor. VSS Unity, iki pilot ve altı uzay turisti olacak şekilde toplam 8 kişilik taşıma kapasitesine sahip. Alt yörünge dediğimiz bölgeye, yani Yeryüzü'nden yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe çıkacak olan uzay aracı burada yolcularına yaklaşık 6 dakikalık bir yerçekimsiz ortam keyfi ve Dünya'yı uzaydan görme fırsatı sunacak. VSS Unity'den bir koltuk ayırmanın bedeliyse tam 250 bin dolar.

Virgin Galactic'in sahibi Richard Branson'ın geçtiğimiz aylarda kullandığı ifadelere göre yüzlerce insan şimdiden uzaya çıkmak için yerlerini ayırtmış bile. Bunların arasında Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Justin Bieber gibi ünlü isimler de yer alıyor. İlk ticari uçuşların "yıllar sonra değil, aylar sonra" gerçekleşeceğini ifade eden Richard Branson, ayrıca kendisinin de şu anda astronot eğimi aldığını ve bazı uçuşlarda bizzat yer alacağını söylüyor.

https://www.theverge.com/2018/7/6/17541834/virgin-galactic-space-tourism-italy-altec-siteal-vss-unity-grottaglie-spaceport Yorum Yaz
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KortX 10 ay en beğenilen
Stephan Hawking gidemeyecek. Muhtemelen en çok istediği şeylerden biriydi.
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serafon 10 ay
6 dakika için 250 bin dolar. 1-2 saat durup bir mangal bari yakaydık be abi :P
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şoray uzun yolda 10 ay
alt yorungeymis kimseyi uzaya goturdukleri yok.
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terimer 10 ay
Karanlik projelerin ve karanlik bazi gruplarin icine gomulmus olan izay teknolojilerini yavas yavas ifsa etmek icin insanlik iyiyden iyiye uzay turizmi ve uzay yolculuklari fikirlerine alistiriliyor Virgin Galactic, Blue Origin, Space X vs. sirketler vasitasiyla.
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helpmexxc 10 ay
Abd 8 adam gönderdi zaten çook önceden
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Deli333 10 ay
rusya mig29larla zaten gidiyo ki şu an 30bin dolara?
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şoray uzun yolda 10 ay
alt yorungeymis kimseyi uzaya goturdukleri yok.
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DH Misafiri 10 ay
O kadar paraya güzel bir iş yeri kurulur vatana millete daha fayda sağlanır.O kadar kısa süre için kimse o paraları vermez milyonerler giderse gider...
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DH Misafiri 10 ay
Umurumda degil. Kime reklam yapiyorlar bunlar? Ultra zenginin zaten haberi var bu oyuncaklardan, niye ayriyeten bunu hayal edemeyene, el aleme reklam yapiyorlar merak ettim dogrusu. Just PR?
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satilikdaire.com 10 ay
darısı Türkiye'nin başına.
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smart1978 10 ay
Klasik ucuslar havanin oldugu atmosferde degilde uzaydan gidilse daha mantikli :) ...
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bahner 10 ay
Uzun süredir dört gözle beklenen sevindirici haber nihayet geldi. Artık tatil için dubai yerine uzay tercih edilir.
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arel.gr 10 ay
bezos ve musk bunu sollayacaklar.
branson 'un yıllardır pişmek bilmeyen sığır eti, yılan hikayesi.
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virgin galactic, uzay turizmi ve
8 etiket daha uzay araştırmaları richard branson italya uzay ajansı Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
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