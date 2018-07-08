Virgin Galactic, 'uzay turizmini' Avrupa'ya getiriyor: İşte fiyatı

Uzay turizmi denilince akla gelen ilk şirketlerden birisi olan Virgin Galactic, uzay turizmini Avrupa'ya getirmek için ilk adımları attı. İtalya'nın en büyük iki uzay firmasıyla anlaşma imzalayan şirket, Virgin Galactic uzay araçlarının şu anda inşası süren Grottaglie Uzay Üssü'nde görev yapacağını açıkladı.

Yapılan anlaşmalarla ilgili bazı açıklamalarda bulunan Virgin Grubu kurucusu Richard Bronson,"Bu partnerlik anlaşmasıyla birlikte Virgin Galactic, tarihte bir ilki gerçekleştirerek ilk kez bir insanın Avrupa topraklarından doğrudan uzaya fırlatılmasını sağlayabilir." sözlerini kullanıyor.

Uzay turizmini bu yıl başlatmayı hedefliyorlar

Virgin Galactic'in sahibi Richard Branson'ın geçtiğimiz aylarda kullandığı ifadelere göre yüzlerce insan şimdiden uzaya çıkmak için yerlerini ayırtmış bile. Bunların arasında Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Justin Bieber gibi ünlü isimler de yer alıyor. İlk ticari uçuşların "yıllar sonra değil, aylar sonra" gerçekleşeceğini ifade eden Richard Branson, ayrıca kendisinin de şu anda astronot eğimi aldığını ve bazı uçuşlarda bizzat yer alacağını söylüyor.

https://www.theverge.com/2018/7/6/17541834/virgin-galactic-space-tourism-italy-altec-siteal-vss-unity-grottaglie-spaceport

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