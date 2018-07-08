Virgin Galactic, 'uzay turizmini' Avrupa'ya getiriyor: İşte fiyatı

Uzay turizmi denilince akla gelen ilk şirketlerden birisi olan Virgin Galactic, uzay turizmini Avrupa'ya getirmek için ilk adımları attı. İtalya'nın en büyük iki uzay firmasıyla anlaşma imzalayan şirket, Virgin Galactic uzay araçlarının şu anda inşası süren Grottaglie Uzay Üssü'nde görev yapacağını açıkladı.
İtalya Uzay Ajansı'nın bir parçası olan Altec ve İtalya'nın en büyük özel uzay şirketi Sitael ile anlaşma yapan Virgin Galactic, İtalya'da iki farklı alanda çalışmalar yapmayı hedefliyor. Buna göre Virgin Galactic, hem İtalya Uzay Ajansı'yla ortak bilimsel çalışmalar yapacak hem de burada uzay turizmini başlatarak yörüngede mikrogravitenin keyfini yaşamak isteyen Avrupalıları uzaya taşıyacak.
Yapılan anlaşmalarla ilgili bazı açıklamalarda bulunan Virgin Grubu kurucusu Richard Bronson,"Bu partnerlik anlaşmasıyla birlikte Virgin Galactic, tarihte bir ilki gerçekleştirerek ilk kez bir insanın Avrupa topraklarından doğrudan uzaya fırlatılmasını sağlayabilir." sözlerini kullanıyor.
Uzay turizmini bu yıl başlatmayı hedefliyorlar2014 yılındaki bir pilotun hayatını kaybettiği talihsiz kazanın ardından artık yavaş yavaş normale dönen Virgin Galactic, bu yılın sonuna kadar uzay turizmini resmen başlatmayı hedefliyor. Geçtiğimiz üç ay içerisinde insansız iki farklı başarılı test uçuşu gerçekleştiren şirket, insanlı test uçuşlarına da önümüzdeki aylarda başlayacak.
Virgin Galactic uzay turizmi için SpaceShipTwo'nun yeniden elden geçirilmiş versiyonu olan VSS Unity uzay aracını kullanıyor. VSS Unity, iki pilot ve altı uzay turisti olacak şekilde toplam 8 kişilik taşıma kapasitesine sahip. Alt yörünge dediğimiz bölgeye, yani Yeryüzü'nden yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe çıkacak olan uzay aracı burada yolcularına yaklaşık 6 dakikalık bir yerçekimsiz ortam keyfi ve Dünya'yı uzaydan görme fırsatı sunacak. VSS Unity'den bir koltuk ayırmanın bedeliyse tam 250 bin dolar.
Virgin Galactic'in sahibi Richard Branson'ın geçtiğimiz aylarda kullandığı ifadelere göre yüzlerce insan şimdiden uzaya çıkmak için yerlerini ayırtmış bile. Bunların arasında Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Justin Bieber gibi ünlü isimler de yer alıyor. İlk ticari uçuşların "yıllar sonra değil, aylar sonra" gerçekleşeceğini ifade eden Richard Branson, ayrıca kendisinin de şu anda astronot eğimi aldığını ve bazı uçuşlarda bizzat yer alacağını söylüyor.
https://www.theverge.com/2018/7/6/17541834/virgin-galactic-space-tourism-italy-altec-siteal-vss-unity-grottaglie-spaceport Yorum Yaz Paylaş Tweetle
branson 'un yıllardır pişmek bilmeyen sığır eti, yılan hikayesi.
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