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Virgin Mobile, QWERTY klavyeli LG Optimus Slider'ı duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,5b
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10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Temmuz ayına geri döndüğümüzde, ilk basın görseli internette paylaşılan Gelato Q kod adlı LG Optimus Slider, Virgin Mobile tarafından duyuruldu.
17 Ekim'de Virgin Mobile'ın, 31 Ekim'de RadioShack ile BestBuy'ın, 6 Kasım'da Target'ın, 13 Kasım'da ise Sprint'in piyasaya sürmeyi hedeflediği Optimus Slider, 4-satır kızaklı QWERTY klavye donanımı ile Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini bütünleştiriyor.
Gelen bilgilere göre 115 mm uzunluğunda, 58.9 mm genişliğinde ve 14.7 mm kalınlığında sade tasarımıyla ön plana çıkan Optimus Slider, 3.2-inç boyutunda ve 480 x 320 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip. Bünyesinde barındırdığı kamerayla 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen Optimus Slider'ın kapasitesi microSD kartlarla arttırılabiliyor.
Wi-Fi ve Bluetooth 3.0 gibi kablosuz veri aktarım teknolojileri bulunan Optimus Slider'ın bataryası 1500 mAh. Son olarak akıllı telefonda, dilediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm kulaklık girişinin unutulmadığını belirtelim.

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Húrin 8 yıl
lg eskiden tasarım konusunda çok iyidi . Şeffaf tuş takımlı telefon(gd900) , çift ekranlı telefon ...
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die_caprio 8 yıl
millet tasarım mühendisi olmuşta haberimiz yokmuş.
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Cidelee 8 yıl
benben2009
quote:Orijinalden alıntı: Elenhairequote:Orijinalden alıntı: CideleeLg nin bir telefonu vardı o ne oldu acaba kızağı kaydırınca hem klavye hemde küçük bir ekran çıkıyordu çok hoşuma gitmişti o telefon fikirleride çok orjinaldihttp://www.teknoblog.com/mobil/lgnin-cift-ekranli-qwerty-klavyeli-android-telefonu-kendini-gosterdi.html sanırım bunu diyosun ki bencede orjinal fikir üstüne gidilirse çok güzel şeyler ortaya çıkabilir.ilk baktığımda neye yararki bu dedim ama üzerinde düşünüce aklıma mouse olarak kullanma geldi

Bence çok şeye yarar tamamen kişiselleştirilebilir bi klavye olarak düşün ister uygulama kısayolu koy ister numpad yap ister smiley kısayolu yap istersen bilgilendirme ekranı(logitech g15 gibi) olarak kullan...
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benben2009 8 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: Elenhaire
quote:
Orijinalden alıntı: CideleeLg nin bir telefonu vardı o ne oldu acaba kızağı kaydırınca hem klavye hemde küçük bir ekran çıkıyordu çok hoşuma gitmişti o telefon fikirleride çok orjinaldi teknoblog.com/... sanırım bunu diyosun ki bencede orjinal fikir üstüne gidilirse çok güzel şeyler ortaya çıkabilir.
ilk baktığımda neye yararki bu dedim ama üzerinde düşünüce aklıma mouse olarak kullanma geldi
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Cidelee 8 yıl
Klavyeside bana oyuncu klavyesini anımsattı biraz.Kırmızı yön tuşları filan
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MUTAF 8 yıl
musteriye hitap etmemiş. ne satarsa kardır mantıgı
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Cidelee 8 yıl
Elenhaire
CideleeLg nin bir telefonu vardı o ne oldu acaba kızağı kaydırınca hem klavye hemde küçük bir ekran çıkıyordu çok hoşuma gitmişti o telefon fikirleride çok orjinaldi
http://www.teknoblog.com/mobil/lgnin-cift-ekranli-qwerty-klavyeli-android-telefonu-kendini-gosterdi.html sanırım bunu diyosun ki bencede orjinal fikir üstüne gidilirse çok güzel şeyler ortaya çıkabilir.

Evet hocam o telefon, keşke diğer üreticilerde böyle farklıklar peşinde koşsa.Tüm telefonlar malesef tek tip olmaya başladı
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Húrin 8 yıl
Cidelee
Lg nin bir telefonu vardı o ne oldu acaba kızağı kaydırınca hem klavye hemde küçük bir ekran çıkıyordu çok hoşuma gitmişti o telefon fikirleride çok orjinaldi

teknoblog.com/... sanırım bunu diyosun ki bencede orjinal fikir üstüne gidilirse çok güzel şeyler ortaya çıkabilir.
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Cidelee 8 yıl
Lg nin bir telefonu vardı o ne oldu acaba kızağı kaydırınca hem klavye hemde küçük bir ekran çıkıyordu çok hoşuma gitmişti o telefon fikirleride çok orjinaldi
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Watashi wa L des. 8 yıl
Hayla bu çözünürlük işini düzeltmediler.
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