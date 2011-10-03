Virgin Mobile, QWERTY klavyeli LG Optimus Slider'ı duyurdu

Temmuz ayına geri döndüğümüzde, ilk basın görseli internette paylaşılan Gelato Q kod adlı LG Optimus Slider, Virgin Mobile tarafından duyuruldu.

17 Ekim'de Virgin Mobile'ın, 31 Ekim'de RadioShack ile BestBuy'ın, 6 Kasım'da Target'ın, 13 Kasım'da ise Sprint'in piyasaya sürmeyi hedeflediği Optimus Slider, 4-satır kızaklı QWERTY klavye donanımı ile Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini bütünleştiriyor.



Gelen bilgilere göre 115 mm uzunluğunda, 58.9 mm genişliğinde ve 14.7 mm kalınlığında sade tasarımıyla ön plana çıkan Optimus Slider, 3.2-inç boyutunda ve 480 x 320 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip. Bünyesinde barındırdığı kamerayla 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen Optimus Slider'ın kapasitesi microSD kartlarla arttırılabiliyor.



Wi-Fi ve Bluetooth 3.0 gibi kablosuz veri aktarım teknolojileri bulunan Optimus Slider'ın bataryası 1500 mAh. Son olarak akıllı telefonda, dilediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm kulaklık girişinin unutulmadığını belirtelim.

