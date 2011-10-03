Virgin Mobile, QWERTY klavyeli LG Optimus Slider'ı duyurdu

Haber Editörü
Temmuz ayına geri döndüğümüzde, ilk basın görseli internette paylaşılan Gelato Q kod adlı LG Optimus Slider, Virgin Mobile tarafından duyuruldu.
17 Ekim'de Virgin Mobile'ın, 31 Ekim'de RadioShack ile BestBuy'ın, 6 Kasım'da Target'ın, 13 Kasım'da ise Sprint'in piyasaya sürmeyi hedeflediği Optimus Slider, 4-satır kızaklı QWERTY klavye donanımı ile Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini bütünleştiriyor.
Gelen bilgilere göre 115 mm uzunluğunda, 58.9 mm genişliğinde ve 14.7 mm kalınlığında sade tasarımıyla ön plana çıkan Optimus Slider, 3.2-inç boyutunda ve 480 x 320 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip. Bünyesinde barındırdığı kamerayla 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen Optimus Slider'ın kapasitesi microSD kartlarla arttırılabiliyor.
Wi-Fi ve Bluetooth 3.0 gibi kablosuz veri aktarım teknolojileri bulunan Optimus Slider'ın bataryası 1500 mAh. Son olarak akıllı telefonda, dilediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm kulaklık girişinin unutulmadığını belirtelim.
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Bence çok şeye yarar tamamen kişiselleştirilebilir bi klavye olarak düşün ister uygulama kısayolu koy ister numpad yap ister smiley kısayolu yap istersen bilgilendirme ekranı(logitech g15 gibi) olarak kullan...
Orijinalden alıntı: Elenhaire
quote:
Orijinalden alıntı: CideleeLg nin bir telefonu vardı o ne oldu acaba kızağı kaydırınca hem klavye hemde küçük bir ekran çıkıyordu çok hoşuma gitmişti o telefon fikirleride çok orjinaldi teknoblog.com/... sanırım bunu diyosun ki bencede orjinal fikir üstüne gidilirse çok güzel şeyler ortaya çıkabilir.
ilk baktığımda neye yararki bu dedim ama üzerinde düşünüce aklıma mouse olarak kullanma geldi
Evet hocam o telefon, keşke diğer üreticilerde böyle farklıklar peşinde koşsa.Tüm telefonlar malesef tek tip olmaya başladı
teknoblog.com/... sanırım bunu diyosun ki bencede orjinal fikir üstüne gidilirse çok güzel şeyler ortaya çıkabilir.