VirnetX'den Apple'a ikinci şok

Teknoloji dünyasını patent davaları meşgul etmeyi sürdürüyor.Yakın zamanda kendilerine ait çeşitli patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a açtığı patent davasını kazanarak Cupertinolu teknoloji devinden 368,2 milyon dolar tazminat kazanan internet güvenlik firması VirnetX, bugün yeni bir başvuru yaparak Apple'a yeniden patent ihlal davası açtı.

Yeni açılan dava da bir öncekiyle benzer patentleri kapsıyor; ancak diğerinden farklı olarak patent ihlaline konu olan cihazlar ise iPhone 5, iPad Mini, yeni nesil iPod Touch ve Mac bilgisayarlar. VirnetX'in iddiasına göre Apple, adı geçen bu cihazlarda yüz yüze görüşme yapılmasını sağlayan sistem (FaceTime) VirnetX'in fikri mülkiyet haklarını ihlal etmekte.

Bu yıl Apple'dan, 2010 yılında da Microsoft'tan 200 milyon dolar tazminat kazanan VirnetX'in Cisco ve Avaya'ya karşı açtığı davalar ise sürüyor.