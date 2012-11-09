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VirnetX'den Apple'a ikinci şok

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasını patent davaları meşgul etmeyi sürdürüyor.Yakın zamanda kendilerine ait çeşitli patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a açtığı patent davasını kazanarak Cupertinolu teknoloji devinden 368,2 milyon dolar tazminat kazanan internet güvenlik firması VirnetX, bugün yeni bir başvuru yaparak Apple'a yeniden patent ihlal davası açtı.

Yeni açılan dava da bir öncekiyle benzer patentleri kapsıyor; ancak diğerinden farklı olarak patent ihlaline konu olan cihazlar ise iPhone 5, iPad Mini, yeni nesil iPod Touch ve Mac bilgisayarlar. VirnetX'in iddiasına göre Apple, adı geçen bu cihazlarda yüz yüze görüşme yapılmasını sağlayan sistem (FaceTime) VirnetX'in fikri mülkiyet haklarını ihlal etmekte.

Bu yıl Apple'dan, 2010 yılında da Microsoft'tan 200 milyon dolar tazminat kazanan VirnetX'in Cisco ve Avaya'ya karşı açtığı davalar ise sürüyor.


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*GameOver* 6 yıl en beğenilen
bir sabah ansızın 6.0.2 facetime yok

2 Yanıt Yanıtla +20
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Voilet 6 yıl
Adamlar ürün satmaktan çok patent davası açıp zengin olma yoluna gitmiş sanırım
1 Yanıt Yanıtla +8
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
teknolojide birbirinden çalmayan mı var? bence bu patent olayı güçlü devletlerin gelişmekte olan ülkelere karşı kullanılan bir koz haline geldi. haraç kesme gibi bişey. haracını ver üret. nemiş ben yıllar önce düşünmüştüm bunu. yapsan ne olur. tüm telefonlarda radyo var. radyoyu bulan adam heralde dünyanın en zengini olmalıydı zürriyeti şimdi. bu açıdan baktığında edisonun torunları dünyanın en zengini olmalı. fasa fiso bunlar.
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abrenax 6 yıl
acaba diğer cihazlarda da bu kadar patent davası oluyor mu
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mk2kill 6 yıl
iki amerikan sirketi amerikan mahkemelerinde esit sartlarda mucadele edince kayirma olmuyor tabiki. anca asyalilara soker apple in kabadayi taktikleri.
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JoeyBane 6 yıl
Adamlar yattığı yerden para kazanıyorlar. Geleceği görmek..
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bayraak 6 yıl
Şu araba lastiklerinin patentini mi alsam acaba çok karlı çıkarım ha. Diktörtgen lastik yapamayacaklarına göre köşeyi döndüm :)
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vamp 6 yıl
Daha yeni başlıyor.. Bu kararlar diğer patent sahiplerine emsal olacak. Düşenin dostu olmaz misali bakın daha ne patent davaları gelicek apple a ;)
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Tsumugi Shirogane 6 yıl
Apple çok diklenmiş sonunda eden bulur.
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C£nq 6 yıl
Dansözroid'ler naber :)
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interwap 6 yıl
Nerede doğrucu Apple
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E_Aydin35 6 yıl
Apple örnek oldu ve önder lik yaptı bu konuda herkeze, ee dinsizin hakkından imansız gelir.. Artık Apple bu konuda tediri iki kat arttırmalı. Ancak sonuçlar öbür firmaların lehine olması benim daha çok hoşuma gider şahsen :)
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windshair 6 yıl
yaw bu işlerde bize olan oluyor. birbirlerinin patentini kullanmaya mecbur üreticiye artan maliyet son kullanıcıyada katlanarak yansıyor işte. apple samsung vs.. kuyudan mı çekip ödeyecek bu cezaları bizden kazandıkları parayla mı? o halde bizide dolaylı yoldan ilgilendiriyor işte.
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lido 6 yıl
Bitmez bu patent hikayeleri
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