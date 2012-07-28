Visa: Mobil ödemeler ABD'de 2-3 yıl sonra yaygın hale gelecek

Yakın alan iletişimi NFC gibi farklı çözümler kullanarak cep telefonlarında ödeme yapmaya imkan veren mobil ödeme sistemleri henüz yaygınlaşma aşamasında. Ancak mobil ödeme sistemlerinin geleceği oldukça parlak.





Visa mobil bölümünün başkanı Bill Gadja, CNET sitesine verdiği röportajda, olimpiyatlar esnasında Galaxy S3 ile temsili bir mobil ödeme yaptı ve mobil ödemenin ABD'de 2-3 yıl sonra yaygın kullanıma geçeceğini ifade etti.





Mobil ödeme çözümleri için deneme süreçleri ve prototip ödeme noktaları faaliyete geçmiş durumda ancak tüketicinin bu sistemi benimsemesi 2-3 yılı alacak.





Visa, mobil ödeme fikrini destekleyen en büyük firmalardan birisi. Olimpiyat oyunları nedeniyle Londra'da NFC uyumlu 140 000 ödeme terminali kuruldu. Bunların 5 bini taksilerde, 3 bini ise olimpiyat alanındaki POS makinelerindeydi. Firma, seçilmiş VIP katılımcılara hizmetlerin denenmesi için Galaxy S3 olimpiyat versiyonunu hediye etti.





Olimpiyatlar nedeniyle mobil ödeme alanında İngiltere büyük mesafe katetti. 400 000 mobil ödeme noktası olan ABD'den sonra 140 000 ödeme noktasıyla İngiltere ikinci sırada geliyor.





NFC uyumlu Galaxy Nexus, Nexus S, Galaxy S3 gibi modellerin de artışa geçmiş olması mobil ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasında önemli bir faktör olarak göze çarpıyor.





Visa önümüzdeki dönemde daha çok mobil ödeme terminali kurarak yaygın kullanımı desteklemeyi planlıyor.