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Vivo APEX: Tamamı ekran, ekranın yarısı parmak izi okuyucu alanı

MWC 2018 fuarında sahneye çıkan Çinli Vivo, sektörde bir devrim yapacak yeni konsept telefonu Vivo APEX’i duyurdu. Vivo APEX özelliklerini haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5,2b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2018 fuarında sektörün ilk ekrana entegre parmak izi okuyuculu akıllı telefonunu duyurarak dikkatleri üzerine çeken Çinli Vivo, asıl bombasını MWC 2018 fuarına sakladı. Vivo APEX sektörde bir devrim yapmayı amaçlıyor.

Vivo APEX özellikleri

Ne yazık ki henüz nihai bir cihaz karşımızda değil. Vivo APEX bir konsept telefon ve yakın zamanda hayata geçmesi bekleniyor. Barındırdığı özellikler henüz ticari bir modelde görmediğimiz yeniliklerden oluşuyor.

Vivo APEX ekran-kasa oranı yüzde 98 oranına çekerek bir rekor kırıyor ve telefonun tamamı ekrandan oluşuyor desek yanlış olmaz. Üç tane kenar 1.8 mm kalınlık değerine sahip. Alt kenar ise 4.3mm civarında bir kalınlık barındırıyor ve bazı bileşenler bu noktada yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "İlk Android Go telefonu Alcatel’den geldi"

Diğer taraftan Vivo APEX ekranın alt yarısını tamamen parmak izi okuyucu alanı olarak ayırmış. Önceki modelde parmağımızı belirli bir noktaya koymak zorundaydık ancak şimdi yarı alanın herhangi bir noktasına koyabiliyoruz.

Bu teknoloji APEX olarak tanımlanıyor. Sistem parmağınızı koyduğunuz yeri algılayarak o noktayı aydınlatıyor ve taramayı gerçekleştiriyor. Tarama hızının geleneksel parmak izi okuyuculardan biraz daha yavaş olduğu ifade ediliyor.

Diğer bir yenilik ise açılır kapanır 8MP ön kamera. Bugüne kadar telefonlarda arka kameranın dönebilir tarzda olduğunu ve özçekim için de kullanıldığını nadiren de olsa görmüştük. Bu modelde sadece ön kamera üst kenardaki yuvasından yükseltilip tekrar geri sokulan bir özelliğe sahip.

Kameranın üst kenardan çıkarılıyor oluşu özellikle ön panel nedeniyle tercih edilmiş. Zira ön panelde bir ahize de yok. Yerine ekranı titreştirerek ses ileten Screen SoundCasting akustik teknolojisi var. Bunu ilk kullanan yine APEX oluyor. 3.5mm kulaklık girişi yerini korurken bir DAC ve 3 amplifikatör ile güçlendirilmiş.

Çağının ilerisinde diyebileceğimiz Vivo APEX’in şimdilik tek dezavantajı konsept durumunda olması. Firma gerektiğinde konsepte yeni özellikler de ekleyebileceğini belirtiyor.

 

https://www.androidcentral.com/vivos-apex-has-insane-98-screen-body-ratio-and-retractable-front-camera Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Piyasaya gerçek anlamda devrim getiriyor. Ama bizimkiler gene sallamış...
Zira ön panelde bir ahize de yok.Yerine ekranı titreştirerek ses ileten özel bir akustik teknolojisi var. Bunu ilk kullanan yine APEX oluyor.

Mi Mix i geçtim, seneler öncesinin Aquos larında bile var bu.
Piyasaya gerçek anlamda devrim getiriyor. Ama bizimkiler gene sallamış...Zira ön panelde bir ahize de yok.Yerine ekranı titreştirerek ses ileten özel ...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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maximus8282 1 yıl
Kerim 5100 doğru söylüyor.
2014 yılında çıkan Sharp Aquos Crystal teknolojisiyle ilk Sharp yapıp telefona koydu.
Sharp Aquos Crystal Kullanma Kılavuzu
"Direct Wave Receiver The phone is equipped with a “Direct Wave Receiver” which transmits sound by vibrating the display area. You can call without needing to worry about where to place your phone although there is no hole in the receiver. We recommend the following usage for better hearing."
18 Ağustos 2014 Tarihinde Ekrem 71'in haberi İşiniz olan editörlüğü üstünkörü yaptığınız için kendiniz bile bilmiyorsunuz.
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Kerim 5100 doğru söylüyor.2014 yılında çıkan Sharp Aquos Crystal teknolojisiyle ilk Sharp yapıp telefona koydu.Sharp Aquos Crystal Kullanma Kılavu...
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maximus8282 1 yıl
Kerim 5100 doğru söylüyor.
2014 yılında çıkan Sharp Aquos Crystal teknolojisiyle ilk Sharp yapıp telefona koydu.
Sharp Aquos Crystal Kullanma Kılavuzu
"Direct Wave Receiver The phone is equipped with a “Direct Wave Receiver” which transmits sound by vibrating the display area. You can call without needing to worry about where to place your phone although there is no hole in the receiver. We recommend the following usage for better hearing."
18 Ağustos 2014 Tarihinde Ekrem 71'in haberi İşiniz olan editörlüğü üstünkörü yaptığınız için kendiniz bile bilmiyorsunuz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Kerim 5100 doğru söylüyor.2014 yılında çıkan Sharp Aquos Crystal teknolojisiyle ilk Sharp yapıp telefona koydu.Sharp Aquos Crystal Kullanma Kılavu...
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maximus8282 1 yıl
Kerim 5100 doğru söylüyor.
2014 yılında çıkan Sharp Aquos Crystal teknolojisiyle ilk Sharp yapıp telefona koydu.
Sharp Aquos Crystal Kullanma Kılavuzu
"Direct Wave Receiver The phone is equipped with a “Direct Wave Receiver” which transmits sound by vibrating the display area. You can call without needing to worry about where to place your phone although there is no hole in the receiver. We recommend the following usage for better hearing."
18 Ağustos 2014 Tarihinde Ekrem 71'in haberi İşiniz olan editörlüğü üstünkörü yaptığınız için kendiniz bile bilmiyorsunuz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Kerim 5100 doğru söylüyor.2014 yılında çıkan Sharp Aquos Crystal teknolojisiyle ilk Sharp yapıp telefona koydu.Sharp Aquos Crystal Kullanma Kılavu...
Devamını Gör
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3arbar 1 yıl
ön kameranın gizlenmesi gerçek anlamda bi devrim.
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Xtrud 1 yıl
İnce çerçeve için daha kötü ses daha kalitesiz selfie kameralar... Gördük Mi Mix 2yi kameralar leş gibi ses desen berbat selfie çekmek bile bi zulüm gereksiz işler
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Biyturs_OnSr 1 yıl
Sharp'ta evet benzer bir sistem var ancak aynısı değil. Screen SoundCasting değil. Tamam cümle ilk okunduğunda farklı anlaşılabiliyor ancak yanlış değil. "Benzer bir sistem daha önce Sharp tarafından kullanıldı" deyip, Sharp'ın adı geçseydi tabi daha iyi olurdu.
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maximus8282 1 yıl
Kerim 5100 doğru söylüyor.
2014 yılında çıkan Sharp Aquos Crystal teknolojisiyle ilk Sharp yapıp telefona koydu.
Sharp Aquos Crystal Kullanma Kılavuzu
"Direct Wave Receiver The phone is equipped with a “Direct Wave Receiver” which transmits sound by vibrating the display area. You can call without needing to worry about where to place your phone although there is no hole in the receiver. We recommend the following usage for better hearing."
18 Ağustos 2014 Tarihinde Ekrem 71'in haberi İşiniz olan editörlüğü üstünkörü yaptığınız için kendiniz bile bilmiyorsunuz.
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maximus8282 1 yıl
Kerim 5100 doğru söylüyor.
2014 yılında çıkan Sharp Aquos Crystal teknolojisiyle ilk Sharp yapıp telefona koydu.
Sharp Aquos Crystal Kullanma Kılavuzu
"Direct Wave Receiver The phone is equipped with a “Direct Wave Receiver” which transmits sound by vibrating the display area. You can call without needing to worry about where to place your phone although there is no hole in the receiver. We recommend the following usage for better hearing."
18 Ağustos 2014 Tarihinde Ekrem 71'in haberi İşiniz olan editörlüğü üstünkörü yaptığınız için kendiniz bile bilmiyorsunuz.
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maximus8282 1 yıl
Kerim 5100 doğru söylüyor.
2014 yılında çıkan Sharp Aquos Crystal teknolojisiyle ilk Sharp yapıp telefona koydu.
Sharp Aquos Crystal Kullanma Kılavuzu
"Direct Wave Receiver The phone is equipped with a “Direct Wave Receiver” which transmits sound by vibrating the display area. You can call without needing to worry about where to place your phone although there is no hole in the receiver. We recommend the following usage for better hearing."
18 Ağustos 2014 Tarihinde Ekrem 71'in haberi İşiniz olan editörlüğü üstünkörü yaptığınız için kendiniz bile bilmiyorsunuz.
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El_domingo 1 yıl
Doogee V bi bakın isterseniz..
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Johan Elmander 1 yıl
OnePlus 6 böyle gelirse yılın telefonu olur.
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Piyasaya gerçek anlamda devrim getiriyor. Ama bizimkiler gene sallamış...
Zira ön panelde bir ahize de yok.Yerine ekranı titreştirerek ses ileten özel bir akustik teknolojisi var. Bunu ilk kullanan yine APEX oluyor.

Mi Mix i geçtim, seneler öncesinin Aquos larında bile var bu.
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ekrem71 1 yıl Kerim5100
Bu teknoloji Sony nin televizyonlarında kullandığı teknoloji yanlış anlaşılma olmasın. Xiaomi seramik akustik teknolojisi kullanıyor.
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V4LKyR 1 yıl
Bu telefon gerçekse yer yerinden oynayarak taş üstünde taş kalmaz.
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