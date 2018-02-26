Vivo APEX: Tamamı ekran, ekranın yarısı parmak izi okuyucu alanı

CES 2018 fuarında sektörün ilk ekrana entegre parmak izi okuyuculu akıllı telefonunu duyurarak dikkatleri üzerine çeken Çinli Vivo, asıl bombasını MWC 2018 fuarına sakladı. Vivo APEX sektörde bir devrim yapmayı amaçlıyor.

Vivo APEX özellikleri

Ne yazık ki henüz nihai bir cihaz karşımızda değil. Vivo APEX bir konsept telefon ve yakın zamanda hayata geçmesi bekleniyor. Barındırdığı özellikler henüz ticari bir modelde görmediğimiz yeniliklerden oluşuyor.

Vivo APEX ekran-kasa oranı yüzde 98 oranına çekerek bir rekor kırıyor ve telefonun tamamı ekrandan oluşuyor desek yanlış olmaz. Üç tane kenar 1.8 mm kalınlık değerine sahip. Alt kenar ise 4.3mm civarında bir kalınlık barındırıyor ve bazı bileşenler bu noktada yer alıyor.

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Diğer taraftan Vivo APEX ekranın alt yarısını tamamen parmak izi okuyucu alanı olarak ayırmış. Önceki modelde parmağımızı belirli bir noktaya koymak zorundaydık ancak şimdi yarı alanın herhangi bir noktasına koyabiliyoruz.

Bu teknoloji APEX olarak tanımlanıyor. Sistem parmağınızı koyduğunuz yeri algılayarak o noktayı aydınlatıyor ve taramayı gerçekleştiriyor. Tarama hızının geleneksel parmak izi okuyuculardan biraz daha yavaş olduğu ifade ediliyor.

Diğer bir yenilik ise açılır kapanır 8MP ön kamera. Bugüne kadar telefonlarda arka kameranın dönebilir tarzda olduğunu ve özçekim için de kullanıldığını nadiren de olsa görmüştük. Bu modelde sadece ön kamera üst kenardaki yuvasından yükseltilip tekrar geri sokulan bir özelliğe sahip.

Kameranın üst kenardan çıkarılıyor oluşu özellikle ön panel nedeniyle tercih edilmiş. Zira ön panelde bir ahize de yok. Yerine ekranı titreştirerek ses ileten Screen SoundCasting akustik teknolojisi var. Bunu ilk kullanan yine APEX oluyor. 3.5mm kulaklık girişi yerini korurken bir DAC ve 3 amplifikatör ile güçlendirilmiş.

Çağının ilerisinde diyebileceğimiz Vivo APEX’in şimdilik tek dezavantajı konsept durumunda olması. Firma gerektiğinde konsepte yeni özellikler de ekleyebileceğini belirtiyor.