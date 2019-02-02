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Vivo V15 Pro'nun tasarımını açığa çıkaran tanıtım posteri yayınlandı

Çinli teknoloji devi Vivo'nun 20 Şubat'ta duyuracağı Vivo V15 Pro'nun posteri internete düştü. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon açılır-kapanır ön kamera ile gelecek.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Vivo geçtiğimiz günlerde 20 Şubat'ta Hindistan'da bir lansman etkinliği düzenleyeceğini onaylamıştı. Söz konusu etkinlikte Vivo V15 Pro'nun duyurusu yapılacak. Ayrıca Vivo V15'in de tanıtılacağı söyleniyor. Hintli bir medya kuruluşu Vivo V15 Pro'nun posterini sızdırdı. Yayınlanan görsel akıllı telefonun 15 Şubat'tan itibaren Hindistan'da ön rezervasyona açılacağı gösteriyor.
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Postere bakılırsa Vivo V15 Pro ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelecek. Ayrıca Vivo NEX modeli gibi açılır-kapanır selfie kamerasına sahip olacağını görüyoruz. Akıllı telefonun arka tarafında üçlü kamera sistemi ve LED flaş yer alıyor. Kamera modülündeki ana sensörün 48 megapiksel olacağı da dikkat çeken detaylar arasında.

Vivo V15 serisinin muhtemel fiyatları da belli oldu

Cam arka panel ile donatılan akıllı telefonun mavi degrade rengiyle oldukça şık göründüğünü söyleyebiliriz. Şu an için Vivo V15 Pro'nun fiyat etiketi hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak tahminlere göre 350 ila 420 dolar arasında bir fiyatla satışa sunulacak. Vivo V15'in fiyatını ise 280 ila 350 dolar arasında olması bekleniyor. V15 Pro'nun Çin'de Vivo X25 olarak piyasaya sürüleceği de gelen haberler arasında.

https://www.91mobiles.com/hub/vivo-v15-pro-official-image-india-pre-booking-details-exclusive/ Yorum Yaz
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