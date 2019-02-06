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Vivo V15 Pro resmi lansmanından önce ortaya çıktı

Vivo Hindistan, 20 Şubat'ta tanıtılacak Vivo V15 Pro'nun tasarımını gözler önüne seren kısa bir teaser yayınladı. Akıllı telefon 32 megapiksel açılır-kapanır selfie kamerası ile gelecek.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Vivo Hindistan, resmi Twitter hesabında 20 Şubat tarihinde tanıtılacak Vivo V15 Pro ile ilgili kısa bir teaser yayınladı. Paylaşılan görüntü akıllı telefonun ön ve arka tasarımını gözler önüne seriyor. Bununla birlikte teaser V15 Pro'nun dünyanın ilk 32 megapiksel açılır-kapanır selfie kamerasına sahip telefonu olacağını da iddia ediyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10'un ön kamerası OIS ve 4K video kaydı özelliği sunacak"
Vivo Hindistan'ın yayınladığı kısa video akıllı telefonda açılır-kapanır ön kamera bulunacağını onayladı. Teaser'da cihazın üçlü arka kamera sistemi ile donatılmış mavi varyantı sergileniyor. V15 Pro'nun ön yüzü ise tamamen ekranla kaplı.

6.39 inç S-AMOLED ekran ile gelecek

Söylentilere bakılırsa akıllı telefon Full HD+ çözünürkte 6.39 inç S-AMOLED ekrana sahip olacak. Aynı ekran Vivo NEX modelinde de kullanılmıştı. Bununla birlikte cihazın ekrana gömülü parmak izi sensörü ve Snapdragon 675 yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Pil kapasitesi konusunda ise henüz bir bilgi yok.
Vivo V15 Pro, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile piyasaya sürülecek. Telefonun kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacağı bildiriliyor. Cihazdaki üçlü arka kamera sisteminde ana sensör olarak 48 megapiksel Samsung ISOCELL GM1 görev yapacak.

https://twitter.com/Vivo_India/status/1093030675081580546 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 ay
Özçekim kamerasini illa bu tasarima modeline yerlestirmek icin sekilden sekile girdi firmalar :-D
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ozansirinn 3 ay
5 inç ekran ideal bence
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intel7mix 3 ay
Küçük pil konur yine bir günü zor tamamlar.
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renega 3 ay intel7mix
batarya isteyen samsung galaxy m10 yada m20 alır onların da performansı eh işte, Malesef hiçbir marka kusursuz telefon üretmeyi hedeflemiyor
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MHEC 3 ay
Arka tasarımı biraz daha iyi olabilirmiş biraz absürt buldum kamera kısmını.
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stalker(1979) 3 ay
Tanıtımlarda alt çerçeve yok gibi gösteriyorlar gerçekte hiç de öyle olmuyor. Ha çok önemli değil ama neden dürüst olmuyorlar? Zaten ortaya çıkıyor kimi kandırdıklarını sanıyorlar ki? Neyse onu göstersenize.
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anekos 3 ay
aman 6inç'lik yapmayın zaten bizim palet gibi ellerimiz var. küçük ekran sevenler ölsün mü?
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renega 3 ay anekos
bizim gibi küçük ekran sevenler için alınabilecek en iyi telefon yine iphone xs malesef
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