Vivo V15 Pro resmi lansmanından önce ortaya çıktı

Vivo Hindistan, resmi Twitter hesabında 20 Şubat tarihinde tanıtılacak Vivo V15 Pro ile ilgili kısa bir teaser yayınladı. Paylaşılan görüntü akıllı telefonun ön ve arka tasarımını gözler önüne seriyor. Bununla birlikte teaser V15 Pro'nun dünyanın ilk 32 megapiksel açılır-kapanır selfie kamerasına sahip telefonu olacağını da iddia ediyor.

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Vivo Hindistan'ın yayınladığı kısa video akıllı telefonda açılır-kapanır ön kamera bulunacağını onayladı. Teaser'da cihazın üçlü arka kamera sistemi ile donatılmış mavi varyantı sergileniyor. V15 Pro'nun ön yüzü ise tamamen ekranla kaplı.

6.39 inç S-AMOLED ekran ile gelecek

Söylentilere bakılırsa akıllı telefon Full HD+ çözünürkte 6.39 inç S-AMOLED ekrana sahip olacak. Aynı ekran Vivo NEX modelinde de kullanılmıştı. Bununla birlikte cihazın ekrana gömülü parmak izi sensörü ve Snapdragon 675 yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Pil kapasitesi konusunda ise henüz bir bilgi yok.

Vivo V15 Pro, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile piyasaya sürülecek. Telefonun kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacağı bildiriliyor. Cihazdaki üçlü arka kamera sisteminde ana sensör olarak 48 megapiksel Samsung ISOCELL GM1 görev yapacak.

https://twitter.com/Vivo_India/status/1093030675081580546