Vivo V15 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo V15 Pro modeli bugün düzenlenen etkinlikle birlikte resmiyet kazandı. Özellikle açılır kapanır ön kamera mekanizması ve bu mekanizmanın sağladığı çerçevesiz tasarımıyla dikkat çekiyor. Performans kısmında orta sınıfı odaklasa da kamera konusunda dikkat çekici olduğu söylenebilir.

32 MP ön kamera

Vivo’nun açılır kapanır şekilde hazırladığı ön kamera sensörü 32 MP çözünürlüğünde. Piksel gruplama yaparak bu sensör 8 MP çekimlere olanak sağlıyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise üç kameraya sahip bir modülle karşılaşıyoruz. Ana kamera sensörü 48 MP ve piksel boyutları 0.8 mikrometre ancak yine 4’e 1 piksel birleştirme tekniği sayesinde 1.6 mikrometre olabiliyorlar. Tabii ki bu birleştirme ile fotoğraflarınız 12 MP çözünürlüğüne düşüyor ama daha kaliteli sonuçlar alabiliyorsunuz. Diyafram açıklığı f/1.8 olarak belirtilen bu sensor Süper Gece Modu ismi verilen bir özelliğe de sahip. Yardımcı kameraların ilki 120 derece geniş açı fotoğraf çekmenize yarayan 8 MP sensörden, ikincisi ise derinlik algılama işlemlerinde kullanılacak olan 5 MP sensörden oluşuyor.

Çentiksiz yapıdaki 6.39 inç Super AMOLED ekran 2340 x 1080 (Full HD+) çözünürlüğünde. Ekran çerçeve oranı ise yüzde 91.61 olarak belirtildi. Qualcomm’un güncel orta seviye yonga setlerinden olan Snapragon 675 ile gelecek cihaza tercihinize göre 6 GB veya 8 GB RAM eşlik ediyor. Depolama kısmında 128 GB boyut sabit. Ancak microSD kart desteği sayesinde kapasiteyi artırmanıza imkan tanınıyor. 157.25 x 74.71 x 8.21 mm ölçülerindeki Vivo V15 Pro 3700 mAh boyutunda batarya ile birlikte geliyor. Son olarak ekran üzerinden parmak izi sensörü ve 3.5 mm kulaklık jakı ile birlikte geleceğini de söyleyelim.

Vivo V15 Pro modeli 6 Mart tarihinde raflardaki yerini alacak. Fiyat etiketi ise Hindistan için 405 dolar olarak duyuruldu. Cihazın en ilginç noktası ise microUSB portuyla sunulması. Giriş seviyesi cihazların bile Type C kullanmaya başladığı dönemde bu tercih oldukça garip olmuş.

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Vivo V15 Pro özellikleri (özet)

Ekran: 6.39 inç boyutunda, 1080x2340 (Full HD+) çözünürlüklü Super AMOLED ekran

6.39 inç boyutunda, 1080x2340 (Full HD+) çözünürlüklü Super AMOLED ekran Boyut: 159.2 x 75.2 x 8.1 mm

159.2 x 75.2 x 8.1 mm İşlemci: Qualcomm Snapdragon 675

Qualcomm Snapdragon 675 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Kamera: 48 MP, f/1.8 + 8 MP (geniş açı) + 5 MP (derinlik algılama) arka, 32 MP ön kamera (açılır kapanır)

48 MP, f/1.8 + 8 MP (geniş açı) + 5 MP (derinlik algılama) arka, 32 MP ön kamera (açılır kapanır) Depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 3700 mAh

3700 mAh İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (Funtouch OS 9)

Android 9.0 Pie (Funtouch OS 9) Diğer: Parmak izi (ekran üzerinden), NFC, MicroSD kart desteği

Parmak izi (ekran üzerinden), NFC, MicroSD kart desteği Fiyatlandırma: 405 dolar (6 GB / 128 GB)

https://www.gsmarena.com/the_vivo_v15_pro_has_a_32mp_popup_selfie_camera_and_48mp_triple_rear_camera-news-35582.php