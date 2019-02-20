Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vivo V15 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Son dönemin merakla beklenen modellerinden biri olan Vivo V15 Pro tanıtıldı. 32 MP açılır kapanır ön ve 48 MP arka kameraya sahip. Gelin cihazın diğer detaylarına ve fiyatına haberimizde bakalım.
2 ay
6,6b
1
8
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Vivo V15 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
Tam Boyutta Gör
Vivo V15 Pro modeli bugün düzenlenen etkinlikle birlikte resmiyet kazandı. Özellikle açılır kapanır ön kamera mekanizması ve bu mekanizmanın sağladığı çerçevesiz tasarımıyla dikkat çekiyor. Performans kısmında orta sınıfı odaklasa da kamera konusunda dikkat çekici olduğu söylenebilir.

32 MP ön kamera

Vivo’nun açılır kapanır şekilde hazırladığı ön kamera sensörü 32 MP çözünürlüğünde. Piksel gruplama yaparak bu sensör 8 MP çekimlere olanak sağlıyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise üç kameraya sahip bir modülle karşılaşıyoruz. Ana kamera sensörü 48 MP ve piksel boyutları 0.8 mikrometre ancak yine 4’e 1 piksel birleştirme tekniği sayesinde 1.6 mikrometre olabiliyorlar. Tabii ki bu birleştirme ile fotoğraflarınız 12 MP çözünürlüğüne düşüyor ama daha kaliteli sonuçlar alabiliyorsunuz. Diyafram açıklığı f/1.8 olarak belirtilen bu sensor Süper Gece Modu ismi verilen bir özelliğe de sahip. Yardımcı kameraların ilki 120 derece geniş açı fotoğraf çekmenize yarayan 8 MP sensörden, ikincisi ise derinlik algılama işlemlerinde kullanılacak olan 5 MP sensörden oluşuyor.

Çentiksiz yapıdaki 6.39 inç Super AMOLED ekran 2340 x 1080 (Full HD+) çözünürlüğünde. Ekran çerçeve oranı ise yüzde 91.61 olarak belirtildi. Qualcomm’un güncel orta seviye yonga setlerinden olan Snapragon 675 ile gelecek cihaza tercihinize göre 6 GB veya 8 GB RAM eşlik ediyor. Depolama kısmında 128 GB boyut sabit. Ancak microSD kart desteği sayesinde kapasiteyi artırmanıza imkan tanınıyor. 157.25 x 74.71 x 8.21 mm ölçülerindeki Vivo V15 Pro 3700 mAh boyutunda batarya ile birlikte geliyor. Son olarak ekran üzerinden parmak izi sensörü ve 3.5 mm kulaklık jakı ile birlikte geleceğini de söyleyelim.

Vivo V15 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
Tam Boyutta Gör

Vivo V15 Pro modeli 6 Mart tarihinde raflardaki yerini alacak. Fiyat etiketi ise Hindistan için 405 dolar olarak duyuruldu. Cihazın en ilginç noktası ise microUSB portuyla sunulması. Giriş seviyesi cihazların bile Type C kullanmaya başladığı dönemde bu tercih oldukça garip olmuş.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 9 kamera performansıyla DxOMark sıralamasında üçüncü oldu"

Vivo V15 Pro özellikleri (özet)

  • Ekran: 6.39 inç boyutunda, 1080x2340 (Full HD+) çözünürlüklü Super AMOLED ekran
  • Boyut: 159.2 x 75.2 x 8.1 mm
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 675
  • RAM: 6 GB / 8 GB
  • Kamera: 48 MP, f/1.8 + 8 MP (geniş açı) + 5 MP (derinlik algılama) arka, 32 MP ön kamera (açılır kapanır)
  • Depolama: 128 GB
  • Batarya: 3700 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (Funtouch OS 9)
  • Diğer:  Parmak izi (ekran üzerinden), NFC, MicroSD kart desteği
  • Fiyatlandırma: 405 dolar (6 GB / 128 GB)

https://www.gsmarena.com/the_vivo_v15_pro_has_a_32mp_popup_selfie_camera_and_48mp_triple_rear_camera-news-35582.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Manhunt Three 2 ay en beğenilen
İnsanlar gerçekten de çıldırmış ve şımarmış. Sd855 mişmişmiş. 855 ile ne yapacaksın ? Mesajlar daha mı güçlü oluyor...
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Johan Elmander 2 ay
Microusb olmasa güzel alet aslında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Türküdiyar 2 ay
O boyutlar ne ya. Tamam anladık büyük yapıyorsunuz da nedrn 5inçlik tel.isteyenleri görmezden geliyorlar!!! Niye dayatıyorlar!!!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Manhunt Three 2 ay en beğenilen
İnsanlar gerçekten de çıldırmış ve şımarmış. Sd855 mişmişmiş. 855 ile ne yapacaksın ? Mesajlar daha mı güçlü oluyor...
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mansurmarsak 2 ay Manhunt Three
Ne demek ne yapacaksın hocam? Sd855 ile 675 in arayüz performansı bir mi Allah aşkına. 3-5 ay içinde facebookta bile kasmaya başlayan insanı çıldırtan bir telefon istiyorsanız 675 ile yola devam edebilirsiniz...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 2 ay
İşlemci olarak neden sd 855 tercih edilmemiş ki? Ekran kasa olarak Mi Mix 3 en iyi olarak biraz daha kalacak anlaşılan. Tasarım olarak güzel olmuş. Keşke Samsung s10 da da böyle bir tasarım olsaymış.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 2 ay stalker(1979)
Belki oyun oynayacak? Belkide o fiyata o işlemciyle gelmesi gerektiğini düşünüyor?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ymhaslaman 2 ay
Bu 405 dolara alınacağına 430 dolara mi9 sd855'li cihaz alınır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold resmen tanıtıldı 2 ay Xiaomi Mi9 tanıtıldı: Yeni canavar 2 ay Kanadalı ekip, küre şeklinde ve dokunmatik bir sanal gerçeklik ekranı tanıttı 2 ay Samsung Galaxy S10 Unpacked Türkçe simultane çeviri yayını 2 ay 12 aylık PlayStation Plus üyeliğine Rainbow Six Siege hediyesi 2 ay Google, sahte haberlerle nasıl mücadele ettiğini açıkladı 2 ay 2si Bilmez | Süper Güçler 2 ay Leica Q2'nin detayları ortaya çıkmaya başladı 2 ay CRISPR sayesinde organ nakilinde doku reddi tarih olacak 2 ay Opera'nın Android versiyonunda, reklam engelleme özelliğinin kullanımı kolaylaştı 2 ay iPad Mini 5 önceki model ile aynı tasarıma sahip olabilir 2 ay Milyarderler sıraya girdi: Rusya, ISS'e uzay turisti taşımaya başlıyor 2 ay Lenovo Z6 Pro'nun Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağı kesinleşti 2 ay Bloody’nin yeni tuş teknolojisi sektörün en hızlısı 2 ay Kablosuz şarj özellikli Mi Powerbank duyuruldu 2 ay Logitech MX518 oyuncu faresi geri döndü 2 ay iOS 12 sürümü Siri üzerinden jailbreak yapılabiliyor 2 ay Razer telefon bölümü kapatıldı, Razer Phone 3 iptal edildi 2 ay Tesla CEO'su Elon Musk, tam otonom sürüş için tarih verdi 2 ay Windows 10 Zaman Çizelgesi özelliği Chrome'a ​​geliyor 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Vivo V15 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Sonraki Sahibinden.com’a rekor teklif! [Güncellendi] 2 ay Samsung Galaxy S10 incelemesi sızdırıldı 2 ay Ev ödevini robota yaptıran öğrenci sosyal medyanın gündemine oturdu 2 ay Xiaomi Mi 9 kamera performansıyla DxOMark sıralamasında üçüncü oldu 2 ay Youtube, kanallara uyguladığı ceza sistemini değiştirdi 2 ay Google kendi oyun platformunu duyurabilir 2 ay MSI GE75 8SF Raider RTX 2070 dizüstü inceleme 2 ay Xiaomi Mi 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay 'Obi-Wan Kenobi' dizisi için hazırlıklar başladı: Disney+'da yayınlanacak 2 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView bu kez Geekbench'te ortaya çıktı 3 ay PS Vita dönemi sona eriyor: Sony üretimi durdurma kararı aldı 3 ay Amazon’dan 2030 yılı itibariyle sevkiyatların yarısında, sıfır karbon salınımı hedefi 3 ay Qualcomm ikinci 5G modemini de duyurdu 3 ay Mobil bankacılık ve telefon bankacılığında yeni dönem başlıyor 3 ay 2019 Mazda 3'ün Avrupa'daki motor seçenekleri belli oldu 3 ay Android Go telefonlara Qualcomm QM215 yonga seti 3 ay Huawei'nin kurucusu: "ABD'nin bizi ezmesine imkan yok" 3 ay GlobalFoundries satılıyor 3 ay ODTÜ İşletme Topluluğu Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi için kayıtlar başladı 3 ay Reklam filmi yayınlandı: İşte karşınızda Galaxy S10 ve Galaxy Buds Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim