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Xiaomi Mi 9 kamera performansıyla DxOMark sıralamasında üçüncü oldu

Xiaomi Mi 9 etkinliği ile birlikte cihazın DxOMark testi de yayınlandı. Üç arka kameraya sahip Mi 9, 107 puan almayı başarmış. Gelin detaylarına birlikte bakalım.
2 ay
5,8b
1
25
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi Mi 9 kamera performansıyla DxOMark sıralamasında üçüncü oldu
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Xiaomi Mi 9 bugün itibariyle tanıtıldı. Snapdragon 855 yonga seti, ekrandan parmak izi sensörü ve Samsung üretimi AMOLED ekranı ile öne çıkan cihaz görünen o ki kamera konusunda da oldukça iddialı.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Üçlü kamera paketi

Ana kameramız 48 MP çözünürlüğündeki Sony IMX586 sensöründen oluşuyor. Sensör 1/2" boyutunda ve f/1.75 diyafram açıklığına sahip. Yardımcı kameralardan ilki yine Sony üretimi IMX481 sensöre sahip ve f/2.2 diyafram açıklığı ile geliyor. Bu kamera 117 derece geniş açı fotoğraflar çekmenize yardımcı olacak. İkinci yardımcı kamera ise 12 MP Samsung S5K3M5 sensör ile birlikte 2x optik yakınlaştırma işlevini yerine getiriyor.

Tüm bu arka kamera paketi DxOMark testinden fotoğraf kısmında 112, video kısmında 99 puan almayı başarmış. Bu da 107 puan ile Xiaomi Mi 9’un, DxOMark listesinde üçüncülük koltuğuna yerleşmesini sağladı. İlk iki sıralama, beraber 109 puan almayı başaran Huawei Mate 20 Pro ve Huawei P20 Pro’ya ait. Sadece video sıralamasına baktığımızda ise Mi 9'un aldığı 99 puan birincilik koltuğunu ele geçirmesi için yeterli oldu.

Xiaomi Mi 9 kamera performansıyla DxOMark sıralamasında üçüncü oldu
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DxOMark’ın yaptığı testlerin sonucunda cihazın, odaklama, bokeh efekti, beyaz dengesi ve yakınlaştırma işlemlerinde önde olduğu belirtiliyor. Raporun tüm detaylarını ve kamera örneklerini bu bağlantı üzerinden inceleyebilirsiniz.

Xiaomi Mi 9’un 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip başlangıç modeli 450 dolar gibi oldukça uygun bir fiyat ile geliyor. Bu fiyat düşünüldüğünde fotoğraf konusunda diğer üreticilerin daha pahalı modellerini rahat bir şekilde arkada bıraktığı söylenebilir.


https://www.dxomark.com/xiaomi-mi-9-camera-review/ Yorum Yaz
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dodofran 2 ay en beğenilen
haberle ilgili yorumum ise harika. 400 küsür dolarlık telefon 1100 dolarlık apple 1000 dolarlık samsungların önüne geçmiş. demekki 400 dolarla da oluyormuş. şirketlerin kar payını siz hesap edin. bunlara kazandırdığınız karı düşünün. hayırlı işler
haberle ilgili yorumum ise harika. 400 küsür dolarlık telefon 1100 dolarlık apple 1000 dolarlık samsungların önüne geçmiş. demekki 400 dolarla da oluyormuş. şi...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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dodofran 2 ay
burdaki arkadaşlar şey zannediyor herhalde: telefon hepsiburadaya düşene kadar üretilmiyor. tam çıkacağı zaman bi milyon tane üretilip lansmandan sonra marketlere gönderiliyor.

arkadaşlar küçük bi bilgi. böyle binlerce yüzbinlerce üretim yapan firmalar bir gecede o kadar telefon üretmez. bunlar aylar öncesinden çıkarılır dxomark, ip sertifikası gibi işler için ilgili firmalara gönderilir. ayrıca şirketin kendi departmanları mühendisleri bu cihazları tekrar tekrar test eder.
yani lafın kısası telefon son gün üretilmiyor
o yüzden çıkmamış telefon nasıl puan alıyor demek abes.
burdaki arkadaşlar şey zannediyor herhalde: telefon hepsiburadaya düşene kadar üretilmiyor. tam çıkacağı zaman bi milyon tane üretilip lansmandan sonra marketl...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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0quz28 2 ay DaggeredByRuhtan
bugün lansman sırasında evophone yani xiaomi türkiye distribütörü kendilerinde bir adet mi 9 olduğunu açıkladı tamamlanmamış bir telefon değil mi 9 çıkmamış bir telefon sizinde dediğiniz gibi basın için bir kaç hafta önce hatta 1 ay önce bile örnekler gönderilebiliyor abartmayın isterseniz
bugün lansman sırasında evophone yani xiaomi türkiye distribütörü kendilerinde bir adet mi 9 olduğunu açıkladı tamamlanmamış bir telefon değil mi 9 çıkmamış bir...
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astegon 2 ay
DXO'ya ben de pek güvenmiyorum artık. Mazide kaldı onları o detaylı incelemeleri.
Ama Mi 9 4. sıraya gerilemiş bile. S10 sıraya yerleşmiş. Nokia da lanse edilirse 5 olur Mi9
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scorpion20 2 ay
bu hafta arka arkaya yeni model tanıtımları var
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DaggeredByRuhtan 2 ay
galaxy s10 serisi açıklandı hani nerde dxomark puanı ? samsung deneme ürünü yollamadı mı ?
dxomarka falan filan ?
mi 9 un özelliği neydi ki hemen açıklandı ?
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DaggeredByRuhtan 2 ay
daha mi 8 bile adam akıllı global versiyonla gelemedi bulunmuyor
mi 9 Allah bilir ne zaman gelir
o kadar amiral gemisin ıp 68 sertifikan yok kutundan kulaklık çıkmıyor ?
nedir ki bunların maliyeti ?
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__Nikolaus__ 2 ay
Mi9 se , Mi9 la tamamen aynı kamera ve lenslerimi kullanıyor ? Öyleyse Mi9 se daha albeni bir cihaz olmuş valla
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JackWondo 2 ay __Nikolaus__
Hocam işlemci farkından dolayı fotoğraf ve özellikle video performansı Mi 9 un daha iyi olacaktır.
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muratai 2 ay
Parayi basan DXO skorunu aliyor. Toplam puana bakacaginiza kategorilere bakin. Flash a 96 vermisler sanki mobil flash cok onemliymis gibi! Bokeh den 65 almis.
P20 de camur gibi foto cekmesine ragmen parayi basip yuksek skoru aldiydi. DXO ya inanan kaldi mi hala?
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koyunsayar 2 ay
Gsmarena telefonu çoktan incelemiş teknoloji sitesi böyle olur
m.gsmarena.com/...
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MrKattchup 2 ay
Odak kaybeden, frame atlayan telefonların video performanslarını neye göre bu kadar yüksek veriyorlar acaba. DxOmark çalışanı olmak isterdim kebap para resmen.
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dodofran 2 ay en beğenilen
haberle ilgili yorumum ise harika. 400 küsür dolarlık telefon 1100 dolarlık apple 1000 dolarlık samsungların önüne geçmiş. demekki 400 dolarla da oluyormuş. şirketlerin kar payını siz hesap edin. bunlara kazandırdığınız karı düşünün. hayırlı işler
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tugares 2 ay
Aslında tam olarak dediğin gibi değil üstad ama haklılık payın çok fazla. Diğerlerinin maliyet payına, çalışan, servis, hizmet verdiği ülke sayısı gibi etkenlerde dahil oluyor lakin fiyatlar yine de aşırı abartı bence de haklisiniz. Her ne kadar belirttiğim girdiler olsa da aynı telefonlar belirtilen fiyatlarda satılmayınca fazlasıyla aşağıya düşebiliyor ki bu durumda şirketin bir önceki satışı hatta o an ki mevcut indirimli satışından dahi yaptığı kârlar ne yazık ki kabul edilemez. O nedenle bir önceki yılın amiral gemisi ya da böyle telefon üreticileri tercih ediliyor ki bu halde bile kâr çok fazla hatta şöyle diyeyim, dikkat edin Xiaomi bile fiyatları artırmış. Saygılar..
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dodofran 2 ay
burdaki arkadaşlar şey zannediyor herhalde: telefon hepsiburadaya düşene kadar üretilmiyor. tam çıkacağı zaman bi milyon tane üretilip lansmandan sonra marketlere gönderiliyor.

arkadaşlar küçük bi bilgi. böyle binlerce yüzbinlerce üretim yapan firmalar bir gecede o kadar telefon üretmez. bunlar aylar öncesinden çıkarılır dxomark, ip sertifikası gibi işler için ilgili firmalara gönderilir. ayrıca şirketin kendi departmanları mühendisleri bu cihazları tekrar tekrar test eder.
yani lafın kısası telefon son gün üretilmiyor
o yüzden çıkmamış telefon nasıl puan alıyor demek abes.
1 Yanıt Yanıtla +17
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DaggeredByRuhtan 2 ay dodofran
öyle bişe düşünen yok telefon daha piyasaya çıkmadan haftalar önce üretime başlıyor zaten firma kendince dayanıklılık vb testlerini yapıyor.
bura da sorulması gereken şu ;
Bu telefon hemen dxomark skoru nasıl açıklanıyor ?
diğer firmalarda göndermiyor mu ?
mate 20 pro aylar sonra skoru açıklandı ?
lg v40 xperia xz3 ? nerde bunların skorları ? ve nice daha telefonun sürekli belli markalarda kiler kıstas alınıyor.
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