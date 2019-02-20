Xiaomi Mi 9 kamera performansıyla DxOMark sıralamasında üçüncü oldu

Xiaomi Mi 9 bugün itibariyle tanıtıldı. Snapdragon 855 yonga seti, ekrandan parmak izi sensörü ve Samsung üretimi AMOLED ekranı ile öne çıkan cihaz görünen o ki kamera konusunda da oldukça iddialı.

Ayrıca Bkz.

"Xiaomi Mi 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Üçlü kamera paketi

Ana kameramız 48 MP çözünürlüğündeki Sony IMX586 sensöründen oluşuyor. Sensör 1/2" boyutunda ve f/1.75 diyafram açıklığına sahip. Yardımcı kameralardan ilki yine Sony üretimi IMX481 sensöre sahip ve f/2.2 diyafram açıklığı ile geliyor. Bu kamera 117 derece geniş açı fotoğraflar çekmenize yardımcı olacak. İkinci yardımcı kamera ise 12 MP Samsung S5K3M5 sensör ile birlikte 2x optik yakınlaştırma işlevini yerine getiriyor.

Tüm bu arka kamera paketi DxOMark testinden fotoğraf kısmında 112, video kısmında 99 puan almayı başarmış. Bu da 107 puan ile Xiaomi Mi 9’un, DxOMark listesinde üçüncülük koltuğuna yerleşmesini sağladı. İlk iki sıralama, beraber 109 puan almayı başaran Huawei Mate 20 Pro ve Huawei P20 Pro’ya ait. Sadece video sıralamasına baktığımızda ise Mi 9'un aldığı 99 puan birincilik koltuğunu ele geçirmesi için yeterli oldu.

DxOMark’ın yaptığı testlerin sonucunda cihazın, odaklama, bokeh efekti, beyaz dengesi ve yakınlaştırma işlemlerinde önde olduğu belirtiliyor. Raporun tüm detaylarını ve kamera örneklerini bu bağlantı üzerinden inceleyebilirsiniz.

Xiaomi Mi 9’un 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip başlangıç modeli 450 dolar gibi oldukça uygun bir fiyat ile geliyor. Bu fiyat düşünüldüğünde fotoğraf konusunda diğer üreticilerin daha pahalı modellerini rahat bir şekilde arkada bıraktığı söylenebilir.

https://www.dxomark.com/xiaomi-mi-9-camera-review/