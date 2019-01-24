Vivo Apex 2019 tanıtıldı: Deliksiz tasarım ve ekranın tamamında etkin parmak izi sensörü

Meizu Zero modelinden sonra yeni bir deliksiz akıllı telefon modeli de Vivo firmasından geldi. Vivo Apex 2019 isimli cihazın üzerinde USB girişi bile bulunmuyor. Donanım ve tasarım noktasında da oldukça ilginç özelliklere sahip.

Manyetik bağlantı noktası

Meizu Zero, kablosuz şarj aleti ile birlikte geliyordu. Apex 2019’un arka kısmında ise manyetik bağlantı noktası bulunuyor. Vivo’nun MagPort olarak adlandırdığı bu bağlantı noktası sayesinde akıllı telefonu şarj edebilecek veya bilgisayarınıza bağlayarak dosya transferi yapabileceksiniz. Cihazın kablosuz şarj desteği hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Ekran üzerinden ses çıkışı ve parmak izi sensörü

Telefonun üzerinde hiçbir delik bulunmaması akıllara ses çıkışı konusunda soru işaretleri yaratıyor. 6.39 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip olan Apex 2019’un ses çıkışı da bu ekranın titreşmesiyle gerçekleşiyor. Sadece mikrofon için cihazın alt kısmında ufak bir delik bulunmakta. Ayrıca yeni nesil parmak izi sensörü sayesinde ekranın belirli bir noktasına değil, istediğiniz herhangi bir yerine dokunarak telefon kilidini açabiliyorsunuz.

Vivo Apex 2019 diğer özellikleri

Deliksiz tasarımın tamamlayıcısı olarak akıllı telefonun üzerine hiçbir fiziksel tuş yerleştirilmemiş. Meizu Zero ve HTC U12+ modellerinde olduğu gibi çerçeveye yerleştirilmiş basınç algılamalı sistem sayesinde ses açma/kapama ve güç tuşu işlemlerini yapabileceksiniz. SIM kart yuvası yerine de eSIM teknolojisi kullanılacak.

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Snapdragon 855 yonga setinden gücünü Apex 2019, Qualcomm’un X50 modem çözümü sayesinde 5G bağlantı desteğine de sahip. Snapdragon 855’e 12 GB RAM ile birlikte tercihinize göre 256 GB veya 512 GB hafıza eşlik ediyor. Son olarak arka tarafta bulunan çift kamera paketinin 12 MP + 13 MP çözünürlüğünde olduğu belirtelim. Ön kamera hakkında ise firma tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Vivo’nun Apex 2019 modelini Mobil Dünya Kongresi’nde sergilemesi bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/sexy_vivo_apex_2019_is_here_with_a_magnetic_port_for_charging_and_data_transfer-news-35211.php