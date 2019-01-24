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Vivo Apex 2019 tanıtıldı: Deliksiz tasarım ve ekranın tamamında etkin parmak izi sensörü

Üzerinde hiçbir delik bulunmayan Vivo Apex 2019 tanıtıldı. Ekranın tamamında etkin durumda olan parmak izi tarayıcısına sahip. Ayrıca ses çıkışı da ekran üzerinden gerçekleşiyor.
3 ay
7,7b
1
15
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Vivo Apex 2019 tanıtıldı: Deliksiz tasarım ve ekranın tamamında etkin parmak izi sensörü
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Meizu Zero modelinden sonra yeni bir deliksiz akıllı telefon modeli de Vivo firmasından geldi. Vivo Apex 2019 isimli cihazın üzerinde USB girişi bile bulunmuyor. Donanım ve tasarım noktasında da oldukça ilginç özelliklere sahip.

Manyetik bağlantı noktası

Meizu Zero, kablosuz şarj aleti ile birlikte geliyordu. Apex 2019’un arka kısmında ise manyetik bağlantı noktası bulunuyor. Vivo’nun MagPort olarak adlandırdığı bu bağlantı noktası sayesinde akıllı telefonu şarj edebilecek veya bilgisayarınıza bağlayarak dosya transferi yapabileceksiniz. Cihazın kablosuz şarj desteği hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Ekran üzerinden ses çıkışı ve parmak izi sensörü

Telefonun üzerinde hiçbir delik bulunmaması akıllara ses çıkışı konusunda soru işaretleri yaratıyor. 6.39 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip olan Apex 2019’un ses çıkışı da bu ekranın titreşmesiyle gerçekleşiyor. Sadece mikrofon için cihazın alt kısmında ufak bir delik bulunmakta. Ayrıca yeni nesil parmak izi sensörü sayesinde ekranın belirli bir noktasına değil, istediğiniz herhangi bir yerine dokunarak telefon kilidini açabiliyorsunuz.

Vivo Apex 2019 tanıtıldı: Deliksiz tasarım ve ekranın tamamında etkin parmak izi sensörü
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Vivo Apex 2019 diğer özellikleri

Deliksiz tasarımın tamamlayıcısı olarak akıllı telefonun üzerine hiçbir fiziksel tuş yerleştirilmemiş. Meizu Zero ve HTC U12+ modellerinde olduğu gibi çerçeveye yerleştirilmiş basınç algılamalı sistem sayesinde ses açma/kapama ve güç tuşu işlemlerini yapabileceksiniz. SIM kart yuvası yerine de eSIM teknolojisi kullanılacak.

Ayrıca Bkz. "Üzerinde hiçbir giriş bulunmayan Meizu Zero tanıtıldı"

Snapdragon 855 yonga setinden gücünü Apex 2019, Qualcomm’un X50 modem çözümü sayesinde 5G bağlantı desteğine de sahip. Snapdragon 855’e 12 GB RAM ile birlikte tercihinize göre 256 GB veya 512 GB hafıza eşlik ediyor. Son olarak arka tarafta bulunan çift kamera paketinin 12 MP + 13 MP çözünürlüğünde olduğu belirtelim. Ön kamera hakkında ise firma tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Vivo’nun Apex 2019 modelini Mobil Dünya Kongresi’nde sergilemesi bekleniyor.


https://www.gsmarena.com/sexy_vivo_apex_2019_is_here_with_a_magnetic_port_for_charging_and_data_transfer-news-35211.php Yorum Yaz
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rCoder 3 ay en beğenilen
aga öyle ya da böyle adamlar Apple'nın, Samsung'un yapamadığı inovasyonları yapıyorlar
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L.o.T.u.S 3 ay
Bizde çentik delikle uğraşalım
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mhrUca 3 ay
Ayn apple ekranini aliyorlar apple bu ekrani iphone x le yapti cahil herifler
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a.f.y. 3 ay
gelecekten fırlamış gibi. helal.
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versamaxx 3 ay
Çinliler aştı artık. Yenilikte Apple, Samsung ve bizler artık bunları takip edeceğiz gözüküyor.
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nebulabado 3 ay
Bu telefon daha delikanlı olmuş.
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Youtuber234 3 ay
m.youtube.com/... abone olur musun kanalın büyümesi için
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Whippoorwill 3 ay
Son zamanlarda gördüğüm en güzel telefon.
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esmerbuyucu 3 ay
Manyetik şarj veya kablosuz şarj artık eski usul kablolu şarjın yerini devralabilir demek oluyor.
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rCoder 3 ay en beğenilen
aga öyle ya da böyle adamlar Apple'nın, Samsung'un yapamadığı inovasyonları yapıyorlar
1 Yanıt Yanıtla +32
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Xiaomiseverim 3 ay rCoder
Bunun neresi inovasyon? Deliksiz telefon gereklilik mi? Kimseye bir yararı var mı? Her şeyi bırak ekranı titreterek çıkan ses nasıl, ön kamerası nerde, manyetik şarj şeysi ne kadar hızlı çalışıyor? Delikleri kaldırdık bitti al sana inovasyon diye bir şey yok. Hiçbir getirisi olmaması bir yana ortaya yeni sorunlar çıkaran inovasyon mu olur? Tek getirisi su geçirmezlik olabilir o da dalgıç değilsen her amiral gemisi yeterince su geçirmez.
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Cute Hentai 3 ay
Çentik derken delik muhabbetine kadar gitti iş. Delikten sonra ekran altından ses vermeye yoğunlaşacaklar gibi... Daha neler deneyecekler kimbilir. (katlanabilir telefonlara değinmiyorum bile)
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cinemaker 3 ay Cute Hentai
kapitalizmin oyunları
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