Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vivo Y93 resmen tanıtıldı: Dünyanın ilk Snapdragon 439'lü telefonu

En çok akıllı telefon çıkaran şirketlerden biri olan Vivo yeni bir model daha tanıttı. Snapdragon 439 platformunu kullanan dünyanın ilk telefonu Vivo Y93'ün detayları ve fiyatı haberimizde.
6 ay
12,8b
1
14
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çin akıllı telefon üreticisi Vivo en çok cihaz çıkaran şirketlerin başında yer alıyor. Hemen hemen her hafta yeni bir ürün lansmanı yapan Vivo şimdi de Y93 modelini tanıttı. Akıllı telefonun Y serisi altında piyasaya sürülmesi giriş seviyesi özelliklere sahip uygun fiyatlı bir cihaz olduğu anlamına geliyor.
Ayrıca Bkz. "Aston Martin hiper otomobilinin fotoğraflarını yayınladı: Karşınızda Valkyrie"
Vivo Y93'ü benzersiz kılan özelliği Qualcomm Snapdragon 439 işlemciyle güçlendirilmiş dünyanın ilk telefonu olması. 12 nm FinFET fabrikasyon süreci ile üretilen bu sekiz çekirdekli işlemcinin orta sınıf segmentine daha iyi performans ve verimlilik getirdiği söyleniyor.

Parmak izi tarayıcısı yok

Akıllı telefonda su damlası şeklinde bir çentiğe sahip 6.2 inç HD+ (1580 x 720 piksel) ekran var. Ayrıca 4 GB RAM ve microSD kart desteği ile genişletilebilir 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Arka kısmında 13 MP + 2 MP sensör içeren çift kamera sistemine yer verilmiş. Ön tarafta ise yüz algılama özelliği sunan 8 MP selfie kamerası mevcut.
4.030 mAh kapasiteli bir pile sahip olan Vivo Y93, kutudan Android 8.1 Oreo tabanlı Funtouch OS 4.5 işletim sistemi ile çıkıyor. 4G VoLTE, Bluetooth ve WiFi gibi özellikler sunan cihazda parmak izi tarayıcısı ise yok. Vivo'nun yeni akıllı telefonu yaklaşık 215 dolar fiyat etiketi ile satılacak. Vivo Y93 kırmızı ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile sunuluyor.

https://www.gizchina.com/2018/11/01/vivo-y93-launched-the-first-smartphone-to-use-the-snapdragon-439-chip/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
javaprof 6 ay
evet türkiyeye bi tane 439 lu telefon gelse de dhlılar doya doya çöp yazsa.bir donanım haber üyesinin en büyük zevki budur.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 6 ay
Parmak izini esirgemeleri kötü olmuş. Fiyatına göre olmalıydı.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mussi47 6 ay
Iranda da seçim olacak galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forver101 6 ay
Moderasyon çalışıyor..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y-ZiyA 6 ay
200 dolarlık telefonu yeni çıktı, bu senenin modası diye 400 dolardan satarlar bizde.
Sanki 2018 sonbahar kış kreasyonu ceket alıyoruz, modaya göre fiyat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 ay
Fiyatına göre pek çöp değil..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 6 ay
200 dolarlık cihazdan ne bekliyorsunuz ki ? gayet iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aries2662 6 ay
Fiyatına göre iyi bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 6 ay
evet türkiyeye bi tane 439 lu telefon gelse de dhlılar doya doya çöp yazsa.bir donanım haber üyesinin en büyük zevki budur.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lebendefrans 6 ay
sd 625 le kıyaslarsak hangisi daha iyidir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aries2662 6 ay
Fiyatına göre çok iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dencedenceo 6 ay
Bazı eksikleri var sadece ve bu cihaza bu telefon uygun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12779 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, cep telefonu ve
7 etiket daha vivo y93 lansman android Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Samsung, dijital asistani Bixby'i geliştiricilere açıyor 6 ay Motorola One Power Geekbench’de Android 9 Pie ile görüntülendi 6 ay Windows 10 sonunda Windows 7'yi geçmeye çok yakın 6 ay 2019'da katlanabilir telefonlar sahneye çıkacak 6 ay Kullanıcılar şikayetçi! Huawei Mate 20 Pro’nun ekranı yeşile dönüyor 6 ay Android'in yeni performans şampiyonu: Huawei Mate 20 Pro 6 ay Apple 5G özellikli ilk iPhone'u 2020 yılında çıkaracak 6 ay Gladiator'ın devam filmi için hazırlıklara başlandı 6 ay Bilim adamları galaksimizin ortasındaki süper kütleli karadeliğe ait delil buldular 6 ay Diablo: Immortal mobil cihazlar için duyuruldu 6 ay Honor 8X ile Netflix arasında önemli iş birliği 6 ay Türkiye'deki iPhone kullanıcıları burger, Android kullanıcıları da pizza seviyor 6 ay Kuş yumurtalarının renkli olmasının nedeni: dinozorlar! 6 ay Dünyanın plastikten yapılma ilk aerojeli geliştirildi 6 ay Super Mario isminin ilham kaynağı Mario Segale hayatını kaybetti 6 ay Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 6 ay Bitcoin'in dünü, bugünü ve yarını 6 ay Apple, 2019 iPhone modellerinde daha gelişmiş bir Face ID sunacak 6 ay OLED ekranlara meydan okuyan mini LED teknolojisi geliyor 6 ay İran yerli savaş uçağı Kevser için seri üretime başlıyor 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Vivo Y93 resmen tanıtıldı: Dünyanın ilk Snapdragon 439'lü telefonu Sonraki Haftaya A101 marketlerde Honor 8X sürprizi 6 ay 4K Red Dead Redemption 2 Video İnceleme 6 ay Mad Rocket: Fog of War hayatta kalma oyunu ilgi görüyor 6 ay Aston Martin hiper otomobilinin fotoğraflarını yayınladı: Karşınızda Valkyrie 6 ay Xiaomi 10 ayda 100 milyon cihazlık satış hedefine ulaştı 6 ay Pixel Stand'ın fotoğraf çerçevesi özelliği bazı kullanıcılarda çalışmıyor 6 ay Mi Necklace kablosuz kulaklık artık gençlere de hitap ediyor 6 ay Limbo geliştiricisi Playdead daha gelişmiş bir oyun üzerinde çalışıyor 6 ay Spotify Apple Watch uygulaması testlere başladı 6 ay 2si1 | PUBG nasıl oynanmaz 6 ay Helyum gazı Apple cihazlarını bozuyor 6 ay Kiev'de Ukraynalı Off Road aracını inceledik 6 ay GlobalFoundries özelleştirilmiş yongalar için yeni bir iştirak kurdu 6 ay Battle.net üzerinde yeni üyelere Destiny 2 hediye ediliyor (güncelleme) 6 ay Yeni MacBook Air modeli 7W işlemciye rağmen tatmin edici sonuçlar alıyor 6 ay Apple artık satış rakamları paylaşmayacak 6 ay Tesla'nın otomatik park etme özelliği 6 hafta içinde hazır olacak 6 ay Monster'da Bu Hafta - Tomb Raider 6 ay Flickr ücretsiz üyelere artık 1 TB depolama alanı sunmayacak 6 ay Galaxy S10'da iris tarayıcısı olmayacak: İşte Samsung'un yeni tasarım planı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim