Vivo Y93 resmen tanıtıldı: Dünyanın ilk Snapdragon 439'lü telefonu

Çin akıllı telefon üreticisi Vivo en çok cihaz çıkaran şirketlerin başında yer alıyor. Hemen hemen her hafta yeni bir ürün lansmanı yapan Vivo şimdi de Y93 modelini tanıttı. Akıllı telefonun Y serisi altında piyasaya sürülmesi giriş seviyesi özelliklere sahip uygun fiyatlı bir cihaz olduğu anlamına geliyor.

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Vivo Y93'ü benzersiz kılan özelliği Qualcomm Snapdragon 439 işlemciyle güçlendirilmiş dünyanın ilk telefonu olması. 12 nm FinFET fabrikasyon süreci ile üretilen bu sekiz çekirdekli işlemcinin orta sınıf segmentine daha iyi performans ve verimlilik getirdiği söyleniyor.

Parmak izi tarayıcısı yok

Akıllı telefonda su damlası şeklinde bir çentiğe sahip 6.2 inç HD+ (1580 x 720 piksel) ekran var. Ayrıca 4 GB RAM ve microSD kart desteği ile genişletilebilir 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Arka kısmında 13 MP + 2 MP sensör içeren çift kamera sistemine yer verilmiş. Ön tarafta ise yüz algılama özelliği sunan 8 MP selfie kamerası mevcut.

4.030 mAh kapasiteli bir pile sahip olan Vivo Y93, kutudan Android 8.1 Oreo tabanlı Funtouch OS 4.5 işletim sistemi ile çıkıyor. 4G VoLTE, Bluetooth ve WiFi gibi özellikler sunan cihazda parmak izi tarayıcısı ise yok. Vivo'nun yeni akıllı telefonu yaklaşık 215 dolar fiyat etiketi ile satılacak. Vivo Y93 kırmızı ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile sunuluyor.

https://www.gizchina.com/2018/11/01/vivo-y93-launched-the-first-smartphone-to-use-the-snapdragon-439-chip/