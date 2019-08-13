Vivo iQOO Pro 5G'nin teknik özellikleri TENAA'da listelendi

Vivo'nun yeni amiral gemisi modeli iQOO Pro 5G'yi 22 Ağustos'ta tanıtması planlanıyor. Geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya sürülen oyuncu telefonu Vivo iQOO'nun daha gelişmiş bir donanıma ve 5G desteğine sahip olan varyantı Vivo iQOO Pro 5G'nin teknik özelliklerinden büyük bir kısmı Çinli sertifikasyon kurum TENAA'nın web sitesinde listelendi.

Cihazın TENAA üzerinde ortaya çıkan teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak, Vivo iQOO Pro 5G, 6.41 inç genişliğinde, 1080 × 2340 piksel çözünürlüğünde ve 19.5:9 en-boy oranına sahip Full HD+ Super AMOLED bir ekranla geliyor.

Snapdragon 855+ yonga setinden gücünü alan ve Adreno 640 grafik işlemcisine ev sahipliği yapan cihaz, 8 GB RAM ve 128 / 256 GB'lık iki adet dahili depolama alanı seçeneği ile geliyor. Cihaz, aynı zamanda 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolamalı özel bir varyanta da sahip olacak.

Ön kamera kısmında 12 MP'lik yapay zeka destekli bir sensör yer alan cihazın arka kamera kurulumunda, 48 MP'lik ana kamera sensörü, 13 MP'lik 120 derece ultra geniş açılı lens ve 12 MP'lik bir üçüncü kamera bulunuyor.

44W'lık ultra hızlı şarj desteğine sahip bir 4.410 mAh'lik batarya ile gelen cihazda Wi-Fi, 5G, 4G VoLTE, Bluetooth, GPS, A-GPS ve daha pek çok bağlantı seçeneği bulunuyor.

https://www.gizmochina.com/2019/08/12/vivo-iqoo-pro-5g-v1916a-full-specifications-surface-through-tenaa-appearance/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

kayıtlarında ne yazık ki cihazın tasarım dilini ortaya koyan herhangi bir görsel bulunmuyor.