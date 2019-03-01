Motorola'nın bir zamanlar Huawei’yi satın almaya çalıştığı ortaya çıktı

Uzun yıllardır teknoloji dünyasında dev şirket satın almalarına şahit oluyoruz. Bir de kapalı kapılar arkasında kalan ve kimsenin duymadığı satın alma teşebbüsleri var. Motorola ve Huawei bunlardan birisi.

Büyük balık kaçtı

The Financial Times tarafından ortaya çıkarılan dosya 2003 yılına gidiyor. Henüz modern akıllı telefon pazarının başlamadığı ve standart işletim sistemli telefonların revaçta olduğu bir dönemde bahsediyoruz.

Bu dönemde Motorola’nın Çinli Huawei’yi satın almaya niyetlendiği ifade ediliyor. Huawei’nin Telekom sektöründeki tecrübesini gören Motorola’nın satın alma hamlesi ile sektörde söz sahibi olmak istediği vurgulanıyor. Bunun için 7.5 milyar doları gözden çıkarmış.

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Satın alma görüşmelerinde Motorola operasyon şefi Mike Zafirovski, Huawei kurucusu Ren Zhengfei ve Çin operasyonları sorumlusu Larry Cheng yer almış. Üçlünün bir plaj gezisinde çekilmiş fotoğrafları da bulunuyor. Zafirovski bu satın alma sonrasında 1+1’in 5 edeceğini belirtmiş.

Sonrasında Zafirovski firmanın patronluğuna kadar yükseldi ancak satın alma görüşmelerinin kesildiği ifade ediliyor. Huawei o dönemde devlet desteği almadığı için borçları bulunuyordu. Bu bakımdan satın alma maliyeti epey yükseliyordu. Motorola yönetim kurulu da adı duyulmamış bir yabancı şirkete bu denli para ödemek istemedi.

İki firmanın yolu da o dönemden sonra çok farklı ilerledi. Motorola bir süre telefon pazarında önemli işler yaptı ve RAZR gibi 130 milyon satan modellere imza attı. Sonrasında 12.5 milyar dolar karşılığında Google tarafından satın alındı ve 3 yıl sonrasında da Lenovo’ya sattı.

Huawei ise Telekom ekipmanları sektöründe istikrarlı bir şekilde yükseldi ve hali hazırda lider durumda. Akıllı telefon pazarında da ucu ucuna Apple’ın ardında üçüncü veya bazı kaynaklara göre ikinci sırada bulunuyor. Yani kısaca kaçan balık büyük olmuş ancak elbette Motorola satın almış olsaydı Huawei bugün bu durumda olur muydu bilemiyoruz.