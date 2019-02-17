Vivo'nun yeni alt markası iQOO, yarın bir duyuru yapacak

Vivo’nun yeni alt markası iQOO, "Yarın görüşürüz" mesajının yer aldığı üç yeni poster yayınladı. Görseller şirketin önemli bir duyuru yapacağına işaret ediyor. Yarın yeni markanın ilk akıllı telefonu tanıtılmazsa muhtemelen cihazın çıkış tarihi duyurulacak. iQOO'nun ilk telefonunun Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş bir amiral gemisi olması bekleniyor.

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Qualcomm'un yeni mobil platformu üç parçadan oluşan sekiz çekirdekli işlemci yapısı ve Adreno 640 GPU ile oldukça hızlı bir deneyim vadediyor. 7 nm fabrikasyon sürecine sahip olan Snapdragon 855'in ortalama AnTuTu puanı 360.000 civarında olmasına rağmen optimizasyonlarla bu skorun 380.000'e kadar çıkabildiğini gördük.

iQOO premium telefonlara odaklanacak

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Çinli şirket yeni iQOO markasını amiral gemisi telefonlar çıkarmak için kullanacak. Şu an iqoo.com alan adı etkin durumda ancak web sitesinde herhangi biryer almıyor. Kısa süre önce markanınait olduğu ileri sürülen birkaç görsel yayınlanmış ve cihazınolabileceği ortaya çıkmıştı.