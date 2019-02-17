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Vivo'nun yeni alt markası iQOO, yarın bir duyuru yapacak

Vivo kısa süre önce iQOO adlı yeni bir alt marka kurduğunu açıklamıştı. Premium telefonlara odaklanması beklenen iQOO, yarın ilk akıllı telefonuyla ilgili bir duyuru yapacak.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Vivo’nun yeni alt markası iQOO, "Yarın görüşürüz" mesajının yer aldığı üç yeni poster yayınladı. Görseller şirketin önemli bir duyuru yapacağına işaret ediyor. Yarın yeni markanın ilk akıllı telefonu tanıtılmazsa muhtemelen cihazın çıkış tarihi duyurulacak. iQOO'nun ilk telefonunun Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş bir amiral gemisi olması bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "Seramik kasalı Samsung Galaxy S10+'ın Çin fiyatı sızdı"
Qualcomm'un yeni mobil platformu üç parçadan oluşan sekiz çekirdekli işlemci yapısı ve Adreno 640 GPU ile oldukça hızlı bir deneyim vadediyor. 7 nm fabrikasyon sürecine sahip olan Snapdragon 855'in ortalama AnTuTu puanı 360.000 civarında olmasına rağmen optimizasyonlarla bu skorun 380.000'e kadar çıkabildiğini gördük.

iQOO premium telefonlara odaklanacak

Çinli şirket yeni iQOO markasını amiral gemisi telefonlar çıkarmak için kullanacak. Şu an iqoo.com alan adı etkin durumda ancak web sitesinde herhangi bir ürün veya hizmet yer almıyor. Kısa süre önce markanın ilk akıllı telefonuna ait olduğu ileri sürülen birkaç görsel yayınlanmış ve cihazın katlanabilir telefon olabileceği ortaya çıkmıştı.
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yunusaticioglu 3 ay
bence isim gayet başarılı ve akılda kalıcı IQ'dan türetmişler
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Fenomenon 3 ay
vivo zaten oppo'nun alt markası değil miydi?
bu şirketlerin bağlantısı aşkı memnu dan daha karışık :D
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berkaykas28 3 ay Fenomenon
Hayır, aynı holdinge bağlılar. Oneplus da dahil buna.
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kuruwa 3 ay
casper ve vestelde berbat isim seçsin ama bunlar gibi yapsın kabulumuz.
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interwap 3 ay
Çinlilerin berbat isim seçimlerinde üstlerine yok. Belki global düşünmediklerinden.
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