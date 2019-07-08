Vivo'nun yeni telefonu görselleri ve teknik özellikleri ile karşımızda

Birkaç gün önce Vivo V1921A model numarasına sahip yeni bir telefon Çinli sertifikasyon kurumu TENAA tarafından onaylanmıştı. TENAA sertifikası cihazın boyutları ile birlikte ekran ve pil kapasitesi gibi birkaç detayını ortaya çıkardı. Şimdi ise bu liste, akıllı telefonun görselleri ve tüm teknik özelliklerini içerecek şekilde güncellendi.

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TENAA kayıtları, 159.53 x 75.23 x 8.13 mm boyutlarındaki Vivo V1921A'nın 189.6 gram ağırlığında olduğunu gösteriyor. Akıllı telefon 1080 x 2340 piksel Full HD+ çözünürlükte damla çentikli AMOLED ekrana sahip. Bununla birlikte hızlı şarj destekli 4.420 mAh'lik bir pil içereceğini belirtelim. Kutudan ise Android 9 Pie işletim sistemiyle çıkacak.

Üçlü kamera sistemi ve dijital asistana özel tuş

Gücünü 2.3 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemciden alacak telefonun 6 GB ve 8 GB RAM'li versiyonları olacak. Ayrıca 64 GB, 128 GB ve 256 GB gibi depolama seçenekleri ile sunulacağı belirtiliyor. Cihazda harici depolama desteği ne yazık ki yok.

Akıllı telefonun arkasında parmak izi tarayıcısının olmaması ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geleceğini gösteriyor. Ön tarafında 32 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Arka panelde ise 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi yer alıyor. Ayrıca cihazda Jovi adlı dijital asistana özel bir tuş da var.

http://shouji.tenaa.com.cn/Mobile/MobileDetail.aspx?code=H45U39iSCu%2bTGk9ohq40tg22t%2bKIg0ZX