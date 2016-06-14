Vivo'nun bir sonraki akıllı telefonu şeffaf olabilir

Akıllı telefon şirketleri daha fazla yenilik sunarak potansiyel alıcıların dikkatini çekebilmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Vivo da bu oyunun yeni isimlerinden biri ve şirket kısa bir süre önce şeffaf gibi görünen bir akıllı telefon teaser'ı yayınladı.

Teknoloji şirketleri inovasyon konusunda her zaman için ileriye yönelik hamleler yapmaya devmaya devam ediyor ve hatta bazen bilim kurgu filmlerinden bile ilham alabiliyorlar. Nitekim Vivo'nun Weibo üzerinden yayınladığı son teaser posterdeki cihaz bu tarz bir filmden fırlamış gibi görünüyor. Akıllı telefonun Kaptan Amerika: İç Savaş filminin bir sahnesinde Tony Stark'ın elinde görünen şeffaf ekranlı cihazla benzer teknolojiye sahip olduğunu görüyoruz.

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Vivo kısa bir süre önce 6GB RAM'li Xplay 5 modelini piyasaya sürdü ve şirket yeni bir akıllı telefon üzerine çalışıyor. Bu noktada yeni akıllı telefonun Vivo X serisinin bir parçası ya da yaklaşan X7 veya X7 Plus olup olmayacağı belirsiz durumda. Ancak şeffaf olarak gelecekse durum ne olursa olsun Vivo kesinlikle piyasaya damgasını vuracak.

Şeffaf bir akıllı telefon fikri oldukça heyecan verici ancak biraz fazla iyimser görünüyor. Şeffaf bir ekran elde etmek çok zor birşey olmasa da aynı zamanda kasanın altındaki tüm parçaların da şeffaf olması gerektiği göz önüne alınmalı. Pil, işlemci ve diğer bileşenlerin hepsi şeffaf olmalı ve Vivo'nun zaten böyle bir yeniliği başarmasına inanmak oldukça zor. Yine de tüm bunlar için bir umut var ve yeni sızıntılar yakında bu iddiaların doğru olup olmadığını hepimize gösterecek.

http://weibo.com/1809745371/DA1rt7MDX?from=page_1006061809745371_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1465826880363