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Vivo'nun çentiksiz tam ekranlı telefonunun görüntüleri sızdırıldı

Vivo'nun açılır kapanır selfie kamerasına sahip tam ekranlı telefonu Vivo Nex olarak piyasaya sürülebilir. Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen cihazın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
12 ay
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18
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Vivo’nun 12 Haziran’daki etkinlikte, Vivo APEX FullView modelini tanıtacağına yönelik çok fazla spekülasyon yapılmasına rağmen şirket farklı bir isme sahip benzer bir telefon çıkaracak gibi görünüyor.
Ayrıca Bkz. "Moto Z3 Play'in lansmanı 6 Haziran'da"
Sızan yeni fotoğraflara baktığımızda, Apex FullView gibi ön yüzü tamamen ekranla kaplı bir telefon görüyoruz. İnternete düşen bu görüntüler APEX olarak gelmesi beklenen cihazın Vivo Nex markasıyla piyasaya sürüleceğine dair söylentilere yol açmış durumda.

Telefon, Dünya Kupası reklamında da göründü

Bugün çekilen fotoğraf, telefonun üst kısmında 3.5 mm kulaklık girişinin yer aldığını gösteriyor. Vivo ayrıca bu sıra dışı cihazı, geçtiğimiz günlerde yayınladığı Dünya Kupası temalı bir video da sergileyerek merak uyandırmıştı. Yeni akıllı telefonla ilgili tüm gerçekleri yaklaşık iki hafta sonra hep birlikte öğreneceğiz.

https://www.gsmarena.com/vivo_nex_shows_its_allscreen_face_once_again-news-31283.php Yorum Yaz
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Kefelon 12 ay en beğenilen
Mi Mix 2S'den farkı yok ki bunun? Altta yine çerçeve var. Çerçevesiz cihazlar arasında şuan alacak olsam Mi Mix serisinden kesinlikle şaşmam. Çentik modasının en fazla 1 yılı var, herkes sonrasında bu çirkin şeyleri bize nasıl satmışlar diyecek. O yüzden alt kısımda ufak bir çerçeve ve o çerçeveye yerleştirilmiş ön kamera/sensör şuan için en iyi çözüm.
Mi Mix 2S'den farkı yok ki bunun? Altta yine çerçeve var. Çerçevesiz cihazlar arasında şuan alacak olsam Mi Mix serisinden kesinlikle şaşmam. Çentik modasının e...
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ozansirin89 12 ay
Harika beğenmeyen almaz ama güzel olmuş ellerinden geneli yapmışlar sadede yere düşerse hemen ekran çatlayabilir korumak zor olur böyle bir telefonu
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Johan Elmander 12 ay
Yapabilecekleri en iyi tasarım bu zaten, diğer cihazlara minimum %10luk ekran kasa oranı farkı atıyor. Nesi olmamış acaba? Alt çerçevesi iPhone X'dan sadece 0.5mm daha büyük, diğer çerçeveleri ise piyasanın en küçüğü.
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Carlsberg7539 12 ay
Bişey dicem de ön yüzeyin tamamı ekran olunca nasıl tutcanız cidden saçma fantazileriniz yüzünden böyle şeyler çıkıyo
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pro-üye 12 ay
youtube de by telefonun incelemesi var
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Marty.McFLY 12 ay
Gayet iyi, bi dahaki modelinde alt çerçeve de yok olur.
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genc0 12 ay
S9 iphone X den daha iyi
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Gravaze 12 ay
iPhone X gibi alt çerçeve tasarımı yapamadı hiçbir şirket. Bir de sorsan Apple’a inovatif değil derler.
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Golden Gate 12 ay
S9 plus tasarimi hafif kavisli kenarlari ile cok daha iyi. Ustte cerceve yoksa, altta fa olmamali. Simetriyi bozunca çentikliden farki kalmiyor
Üstteki çerçeveyi yari indirmek icin de kamera ve sensörlerin calisma prensibini bozmakta bana mantiklo gelmedi
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smsmart 12 ay
Çalıyor desek daha doğru
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Whippoorwill 12 ay smsmart
S6 ailesi ile beraber kendini aşan bir firmanın başarısı bu kadar olumsuz şekilde özetlenmeyi hak etmiyor.
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Whisper 12 ay
tamamı ekran olmayana kadar telefon almayacağım
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