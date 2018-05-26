Vivo'nun çentiksiz tam ekranlı telefonunun görüntüleri sızdırıldı

Vivo’nun 12 Haziran’daki etkinlikte, Vivo APEX FullView modelini tanıtacağına yönelik çok fazla spekülasyon yapılmasına rağmen şirket farklı bir isme sahip benzer bir telefon çıkaracak gibi görünüyor.

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Sızan yeni fotoğraflara baktığımızda, Apex FullView gibi ön yüzü tamamen ekranla kaplı bir telefon görüyoruz. İnternete düşen bu görüntüler APEX olarak gelmesi beklenen cihazın Vivo Nex markasıyla piyasaya sürüleceğine dair söylentilere yol açmış durumda.

Telefon, Dünya Kupası reklamında da göründü

Bugün çekilen fotoğraf, telefonun üst kısmında 3.5 mm kulaklık girişinin yer aldığını gösteriyor. Vivo ayrıca bu sıra dışı cihazı, geçtiğimiz günlerde yayınladığı Dünya Kupası temalı bir video da sergileyerek merak uyandırmıştı. Yeni akıllı telefonla ilgili tüm gerçekleri yaklaşık iki hafta sonra hep birlikte öğreneceğiz.

https://www.gsmarena.com/vivo_nex_shows_its_allscreen_face_once_again-news-31283.php