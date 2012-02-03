Vizio 58 inçlik HDTV modelini satışa sunuyor

Haber Editörü
CES 2012 fuarında görüntü teknolojileri alanında en çok ilgi çeken firmalardan birisi Vizio oldu. Firma fuarda ilgi çeken modellerini yavaş yavaş piyasaya sürmeye başlıyor.
Vizio'nun TV modelleri genelde geniş ekran ve 21:9 görüntü oranıyla dikkat çekiyor. Geçen yıl Theater 3D TV modellerinde kullandığı geniş ekran özellliğini firma bu yıl da XVT 3D CinemaWide ürün gamında kullanacak. Serisinin ilk modeli 58 inç boyutunda. Ardından 50 ve 71 inçlik modeller de piyasaya sürülecek.
Model 21:9 görüntü oranı, 2560 x 1080 piksel çözünürlük, 140cm x 75cm x 4.8cm boyutlar, 120Hz tazeleme oranı, Edge LED köşeden aydınlatmalı ekran özelliklerini 3499$ karşılığında tüketicilere sunacak.
Vizio akıllı HDTV ürünlerinin diğer bir özelliği de ekrana görüntü sağlayan harici kaynakları boyutlandırarak birbirlerinin üzerini kapatmaması. Örneğin Blue-ray film izlerken üst kısımda veya yan kısıma bulunan ince bir çubukta Yahoo widget'leri istediğiniz bilgileri film ekranını kapatmadan yansıtabiliyor. 58 inçlik XVT CinemaWide ürünün sayfası yayına başladı ancak piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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Oyunlar daha kolay o çözünürlüğe çıkan konsol çıkınca o boyutuda destekler.
21:9 sinema oranına en yakın oranlardandır..Yani film izlerken altta üstte siyah boşluklar olmaz.Tv nin amacı bu zaten..
Hocam haklısın ama sinemada güzel o olay , evde TV başında o kadar güzel olacağını düşünmüyorum ama devler yaparsa el mahkum
EDIT: Yukarda arkadaş açıklamış
Çin üretimli LGD ve diğer ucuz kalite Taiwan/Çin Modülleri kullanılmaktadır!
58"lik Modül ise daha önce Phil in kullandığı 21;9 formatlı 56/58lik Modüller AUO/Taiwan üretimidir!
Contrast/Black üretiminde başarılı bir Modüldür bunlar!
++
Eskiden Vizio(2009 a kadar) ucuz Çin işi paneller olarak satıldı ve çok ciddi bir pazar payı vardı ve
2005/6/7lerde pazarın en büyük dilimi bunlardaydı
Yinede Çin işidir! ancak son 3 senedir daha kaliteli paneller ürettiler ama bunlarda ağırlık ucuz/kalitesiz
veya vasat v.s kalitede ama F/P olarak pazarda yer almaktadır!
++