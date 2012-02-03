Vizio 58 inçlik HDTV modelini satışa sunuyor

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CES 2012 fuarında görüntü teknolojileri alanında en çok ilgi çeken firmalardan birisi Vizio oldu. Firma fuarda ilgi çeken modellerini yavaş yavaş piyasaya sürmeye başlıyor.Vizio'nun TV modelleri genelde geniş ekran ve 21:9 görüntü oranıyla dikkat çekiyor. Geçen yıl Theater 3D TV modellerinde kullandığı geniş ekran özellliğini firma bu yıl da XVT 3D CinemaWide ürün gamında kullanacak. Serisinin ilk modeli 58 inç boyutunda. Ardından 50 ve 71 inçlik modeller de piyasaya sürülecek.Model 21:9 görüntü oranı, 2560 x 1080 piksel çözünürlük, 140cm x 75cm x 4.8cm boyutlar, 120Hz tazeleme oranı, Edge LED köşeden aydınlatmalı ekran özelliklerini 3499$ karşılığında tüketicilere sunacak.Vizio akıllı HDTV ürünlerinin diğer bir özelliği de ekrana görüntü sağlayan harici kaynakları boyutlandırarak birbirlerinin üzerini kapatmaması. Örneğin Blue-ray film izlerken üst kısımda veya yan kısıma bulunan ince bir çubukta Yahoo widget'leri istediğiniz bilgileri film ekranını kapatmadan yansıtabiliyor. 58 inçlik XVT CinemaWide ürünün sayfası yayına başladı ancak piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.