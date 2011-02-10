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Vodafone, Android'li akıllı telefonu "Vodafone 945"i Türkiye'de satışa sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
128,4b
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169
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefonların, mobil telefon pazarında egemenliğe yürüyor olsa bile Apple, RIM ve HTC, gibi büyük üreticilerin birçok akıllı telefonu gerek yurtiçinde gerekse de yurtdışında ortalamanın çok daha üzerinde bir satış fiyatına sahip olması birçok kullanıcı açısından temel sorun olarak görülüyor. Ancak özellikle Android'in hızla yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte, çeşitli üreticiler özellikle de operatörler, ürün gamlarına uygun fiyatlı akıllı telefonları da eklemeye başladılar. Ülkemizde de Turkcell'in satışa sunduğu T10 gibi (Video incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.) dünyanın önde gelen operatörlerinden Vodafone, küresel anlamda geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı "Vodafone 945" isimli Android'li akıllı telefonunun Türkiye lansmanını bugün gerçekleştirerek ülkemizde satışa sundu. Vodafone, ayrıca, "Veri yılı" ilan ettiği 2011 senesinde yeni telefonlarının geleceğinin de müjdesini verdi.

Vodafone, Android'li akıllı telefonu
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Özellikle uygun fiyatlı, ancak bir o kadar akıllı telefon sahibi olmak isteyen tüketicilere hitap eden Vodafone 945, hitap ettiği kullanıcı kitlesini tatmin edecek özelliklere sahip. Tasarımıyla göz dolduran Vodafone 945'in öne çıkan özellikleri şunlar;

  • 3,2 inçlik, 240x480 piksel çözünürlük sağlayan kapasitif ekran
  • Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1 desteği
  • LED flaşla güçlendirilen 5MP'lik kamera
  • microSD kart girişi, 512MB'lık dahili depolama alanı
  • Saniyede 3.6Mbit'lik veri transferine izin veren HSDPA desteği
  • GPS
  • İvme ölçer
  • 4 saatlik konuşma süresi, 200 saatlik bekleme süresi
  • En önemlisi; Android 2.1 işletim sistemi
Vodafone, Android'li akıllı telefonu
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Android 2.1 işletim sistemi sayesinde bünyesinde Google Maps'in de aralarında bulunduğu Google'ın servislerin hazır uygulamalar ile destek veren Vodafone 945, ayrıca, sahip olduğu uygulamalar ile Facebook ve Twitter'a dek dokunuşla ulaşmayı sağlarken; Vodafone'un konum tabanlı uygulaması olan "Vodafone Etrafımda Ne Var?"' ile en yakın alışveriş, eğlence yerlerini kullanıcıların keşfetmesini sağlıyor.

Vodafone, Android'li akıllı telefonu
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Her ne kadar Android 2.1 işletim sistemini destekliyor olsa da, birçok kullanıcının aklında şu sorunun belirdiğini düşünüyoruz; Acaba Froyo ya da Gingerbread güncellemeleri olacak mı ? Lansmanın soru cevap kısmında bu sorumuza, Vodafone yöneticileri, yol haritalarında Android 2.2 ve 2.3 işletim sistemlerine destek vermenin bulunduğunu söyleyerek cevap verirken, Android'in tabletler için optimize edilmiş versiyonu 3.0'la ilgili de çalışmaları bulunduğunu belirttiler. Bu açıklama Android 3.0'lı tablet olacak olan Motorola Xoom, Vodafone Türkiye aracılığıyla ülkemizde satışa sunulabileceği ihtimalini akıllara getirmiyor değil.

Vodafone, Android'li akıllı telefonu
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Vodafone, Android'li akıllı telefonu
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Vodafone, Android'li akıllı telefonu
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Vodafone 945'in satış fiyatına gelecek olursak; Vodafone'un son bir yıllık dönemde sayıları 1.8 milyon artarak 4.1 milyona çıkan faturalı abonelerinin en çok tercih ettiği Cep Avantaj tarifesiyle Vodafone 945, ayda sadece 1 TL'sına sahip olabilecekler. Ancak 31 Mart'a kadar sürecek olan bu kampanyadan kullanıcıların faydalanabilmeleri için Cep Avantaj Her Yöne, Cep Avantaj Her Yöne+, Vodafone Red ya da Vodafone Red+ paketlerini 24 ay kullanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor.

Haberimize, Vodafone 945'e kullanıcıların 24TL'e sahip olabilmelerini sağlayan paketlerin içeriğini sunarak son vererek yorumları sizlere bırakalım;

Vodafone, Android'li akıllı telefonu
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Guest-6B729B06B 8 yıl en beğenilen
Vodafone bile android'e geçti Nokia geçemedi.Durum vahim.
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DH Misafiri 6 yıl
slm voafon 945 temiz bir yılık isteyene stabilirim irtibat in:0533 160 13 26
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DH Misafiri 7 yıl
telefonu aldım neredeyse sekiz ay oldu kullanıyorm ilk aylar memnundum sonrasında bir hafta arkadaşıma verdm netini kullanması için ve diğer ay kuruş yüklediğimde durup durrken hiçbirşey yapmama rağmen kuruşların gittiğini gördm (işte kullnm tutarı şu kadar deyip)bunn nedeni ne olabilir bir bilgisi oln varsa yardmcı olabilir mi?
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inceuclusarj 7 yıl
Avrupa ülkelerinde çok daha uygun telefon+ faturalı tarifeler olduğunu duydum.Ancak Türkiye'de cepte kalan çokta birşey olmuyor
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DH Misafiri 7 yıl
BEN BU TELEFONDAN 10 mayıs 2012'de 2 TANE ALDIM, 1. Sİ BİR GÜN BİLE KULLANMADAN 3 KEZ SERVİSE GİTTİKTEN SONRA PARASINI ALDIM. 2. Sİ 3 AY KULLANDIKTAN SONRA KAPANMA SORUNLARI ÇIKTI, DAHA SONRA HİÇ AÇILMADI SERVİS KAPILARINDA SÜRÜNÜYORUM, LÜTFEN KİMSE "ZTE" TELEFONLARI ALIP PARASINI ÇÖPE ATMASIN...
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caferaga 7 yıl
valla 6 ay oldu hiç sorun yaşamadım.elektronik alet şans işi.androide geçiş için mükemmel telefon
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DH Misafiri 7 yıl
isteyen varsa ben starım 500 lira ikinciel biryıllık felan temiz 0536.490.96.69
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DH Misafiri 7 yıl
sakın bunlara kanmayın ekranları fabrika ayarlarına döndüğünde bozuluyo bende 553 var fabrika ayarına döndüm bozuldu neden yaptı bilemedim sorununu aradım buramadım cok kötü telefon bunlar
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar sadece 2 sorum olacak
1-kontratsız bu telefonu alabilirmiyiz (yani kontrat olmadan peşin para)
2-vodafone 945 te Facebook okey-tavla oyunları oynanırmı (benim için önemli)
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soda23 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar sadece 2 sorum olacak

1-kontratsız bu telefonu alabilirmiyiz (yani kontrat olmadan peşin para)

2-vodafone 945 te Facebook okey-tavla oyunları oynanırmı (benim için önemli)

hepsiburada fiyatı 310 lira. Tüm operatörler ile çalışyor yazıyor.
Sanırım iphone'nun yanına bir tane bende alacağım :)
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DH Misafiri 7 yıl
vodafonedan telefon alınmaz arıza yapınca telefon parası istiyolar
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DH Misafiri 7 yıl
vodofon 945 ado
playır yüklenirmi bilginiz varmı
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DH Misafiri 7 yıl
Benim sorularım şunlar bazı arkadaşlar android market yok diyorlar doğru mu ? ve bu telefonu ben vodafone bayisine gittim daha gelmedi dediler yani bi 5 bayiye gittim hepside henüz gelmedi dediler ne zaman çıkar bu telefon şuan 299 tl mi ??
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