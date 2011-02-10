Vodafone, Android'li akıllı telefonu "Vodafone 945"i Türkiye'de satışa sunuyor

Akıllı telefonların, mobil telefon pazarında egemenliğe yürüyor olsa bile Apple, RIM ve HTC, gibi büyük üreticilerin birçok akıllı telefonu gerek yurtiçinde gerekse de yurtdışında ortalamanın çok daha üzerinde bir satış fiyatına sahip olması birçok kullanıcı açısından temel sorun olarak görülüyor. Ancak özellikle Android'in hızla yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte, çeşitli üreticiler özellikle de operatörler, ürün gamlarına uygun fiyatlı akıllı telefonları da eklemeye başladılar. Ülkemizde de Turkcell'in satışa sunduğu T10 gibi (Video incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.) dünyanın önde gelen operatörlerinden Vodafone, küresel anlamda geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı "Vodafone 945" isimli Android'li akıllı telefonunun Türkiye lansmanını bugün gerçekleştirerek ülkemizde satışa sundu. Vodafone, ayrıca, "Veri yılı" ilan ettiği 2011 senesinde yeni telefonlarının geleceğinin de müjdesini verdi.

Özellikle uygun fiyatlı, ancak bir o kadar akıllı telefon sahibi olmak isteyen tüketicilere hitap eden Vodafone 945, hitap ettiği kullanıcı kitlesini tatmin edecek özelliklere sahip. Tasarımıyla göz dolduran Vodafone 945'in öne çıkan özellikleri şunlar;

3,2 inçlik, 240x480 piksel çözünürlük sağlayan kapasitif ekran

Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1 desteği

LED flaşla güçlendirilen 5MP'lik kamera

microSD kart girişi, 512MB'lık dahili depolama alanı

Saniyede 3.6Mbit'lik veri transferine izin veren HSDPA desteği

GPS

İvme ölçer

4 saatlik konuşma süresi, 200 saatlik bekleme süresi

En önemlisi; Android 2.1 işletim sistemi

Android 2.1 işletim sistemi sayesinde bünyesinde Google Maps'in de aralarında bulunduğu Google'ın servislerin hazır uygulamalar ile destek veren Vodafone 945, ayrıca, sahip olduğu uygulamalar ile Facebook ve Twitter'a dek dokunuşla ulaşmayı sağlarken; Vodafone'un konum tabanlı uygulaması olan "Vodafone Etrafımda Ne Var?"' ile en yakın alışveriş, eğlence yerlerini kullanıcıların keşfetmesini sağlıyor.

Her ne kadar Android 2.1 işletim sistemini destekliyor olsa da, birçok kullanıcının aklında şu sorunun belirdiğini düşünüyoruz; Acaba Froyo ya da Gingerbread güncellemeleri olacak mı ? Lansmanın soru cevap kısmında bu sorumuza, Vodafone yöneticileri, yol haritalarında Android 2.2 ve 2.3 işletim sistemlerine destek vermenin bulunduğunu söyleyerek cevap verirken, Android'in tabletler için optimize edilmiş versiyonu 3.0'la ilgili de çalışmaları bulunduğunu belirttiler. Bu açıklama Android 3.0'lı tablet olacak olan Motorola Xoom, Vodafone Türkiye aracılığıyla ülkemizde satışa sunulabileceği ihtimalini akıllara getirmiyor değil.

Vodafone 945'in satış fiyatına gelecek olursak; Vodafone'un son bir yıllık dönemde sayıları 1.8 milyon artarak 4.1 milyona çıkan faturalı abonelerinin en çok tercih ettiği Cep Avantaj tarifesiyle Vodafone 945, ayda sadece 1 TL'sına sahip olabilecekler. Ancak 31 Mart'a kadar sürecek olan bu kampanyadan kullanıcıların faydalanabilmeleri için Cep Avantaj Her Yöne, Cep Avantaj Her Yöne+, Vodafone Red ya da Vodafone Red+ paketlerini 24 ay kullanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor.

Haberimize, Vodafone 945'e kullanıcıların 24TL'e sahip olabilmelerini sağlayan paketlerin içeriğini sunarak son vererek yorumları sizlere bırakalım;