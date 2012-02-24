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Vodafone Türkiye, PS Vita paketlerini açıkladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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22 Şubat tarihinde ABD ve Avrupa ile aynı anda ülkemizde de satışa sunulan Sony'nin yeni taşınabilir oyun konsolu PS Vita'nın 3G özellikli modellerinin internet sağlayıcısı Avrupa'da Vodafone operatörü olarak açıklanmıştı.
BSC ekibinin yerinde takip ettiği Sony Türkiye ve Vodafone Türkiye ortaklığında bugün gerçekleştirilen basın toplantısında PS Vita'nın Vodafone tarafından sunulacak taahhütlü paketleri de kesinlik kazandı.
PS Vita'nın perakende satış fiyatı WiFi modeli 799TL, WiFi+3G modeli 959TL şeklinde açıklanmıştı. Vodafone müşterilerine 24 aylık kontratlı paketlerle 3G versiyonunu satacak. 1GB internet kotalı paket aylık 59TL iken, 4GB kotalı paket aylık 69TL olarak belirlendi.
Yeni nesil taşınabilir oyun konsolu PS Vita, 4 çekirdekli ARM Cortex-A9 tabanlı işlemci, SGX543MP4+ grafik birimi, 5 inçlik dokunmatik OLED ekran, arka dokunmatik kontrol paneli, WiFi, 3G özellikleri sunuyor.
PS Vita ile birlikte kullanılacak hafıza kartları ise 4GB - 59TL, 8GB -  99TL, 16GB - 139TL fiyat etiketine sahip.

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kocake 7 yıl en beğenilen Psydia
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createemir

Sizce iTouch'mu yoksa PS Vita'mı ?

Kesinlikle iTouch. Burasi yeri degil biliyorum ama, yine de soylemek zorundayim. Kim ne derse desin Apple.
Gerci 5. neslin cikip da 4. neslin ucuzlamasini beklemek daha mantikli bence.

iphone 4 ve ipad 2 sahibi bir insanım.
ve kesinlikle vita almayı düşünüyorum


itouch ile vita karşılaştırılır mı yahu..
ne alaka
farklı şeyler tamamen



İyi guzel de usta, bu cihaz oyun oynamaktan baska ne ise yarar ki? Birkac gun sonra bikmaya baslarsin. Oyun dedigini itouch da oynatiyor, hem de ps vita'dan cok daha fazla cesitlilik sunarak. Velhasili, ben olsam 800 tl'ye bunu alacagima 700 tl'ye itouch 32 gb alirim 100 tl'ye de 30 pin girisine takilan kontrolcu alirim.

Cevap verme gereği bile görmüyorum.
Ben ipad 2 ile bile karşılaştırmazken sen itouch la karşılaştırıyorsun.

Sen fifayı itouch da oyna kardeşim
Ben vita da oynamayı tercih edicem.

Sen angry birds oyna
Ben uncharted, killzone falan oynayacam
PsydiakocakePsydiacreateemirSizce iTouch'mu yoksa PS V...
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GT_55 7 yıl
Bu cihazın birincil amacını bilmeyen zatlar, birazdan telefon telefon diye başlarlar.Şimdiden geçmiş olsun diyorum..
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Stanislas Xavier 7 yıl
"Oyuncu" dediğimiz kavram hakkında bir şeyler bilen herkes akıllı telefonlar ile bu cihazın, donanım açısından olmasa bile kontrol,kullanışlılık,oyun desteği ve pil ömrü gibi konularda kıyaslanamayacağının farkındadır.Tabi ki fiyatın düşmesini ben de isterim ve cihazın eksik yanları da var fakat gerçek anlamda oyun oynayabileceğiniz piyasadaki tek (3ds ve eski psp modelleri hardcore oyundan çok uzaktalar) portatif cihaz olduğu için fiyatını hak ettiği ve kesinikle alınabilir bir cihaz olduğu kanısındayım.
"Oyuncu" dediğimiz kavram hakkında bir şeyler bilen herkes akıllı telefonlar ile bu cihazın, donanım açısından olmasa bile kontrol,kullanışlılık,oyun desteği v...
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DH Misafiri 7 yıl
merhaba . oğluma hediye alacağım. sizce ps vita mı yoksa Iphone 4s mi almalıuyım. o birtürlü karar verewmedi. işi bana bıraktı. sizce ne yapmalıyım?
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Orod-Dain 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
merhaba . oğluma hediye alacağım. sizce ps vita mı yoksa Iphone 4s mi almalıuyım. o birtürlü karar verewmedi. işi bana bıraktı. sizce ne yapmalıyım?

İlginç bir soru. Eğer amaç sadece oyunsa Ps vita. Yok almışken diğer işlerini de görsün idare edecek şekilde oyun da oynasın derseniz 4s. Çocuk kaç kaç yaşında acaba?
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DH Misafiri 7 yıl
oyun dedigin konsolda oynanır akıllı telefonda degil zaten ekrandaki tuslara basmaktan oyunu goremiyon akıllı telefondaki fifa ya bak psvitadakine bak ozaman ne demek istedigimi anlarsınız
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DH Misafiri 7 yıl
ya bu cihazı almakla bitiyo mu hersey. hafıza kartı oyunları aksesuarları bır suru para. bı oyun 100tl ya iphone alıp jelbrek yaptırdım paralı hersey beles bi iphone yeter:DD
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kocake 7 yıl
İlk önceleri 3G online desteği yok biliyorduk.
Fakat daha sonra Capcom Marvel oyunu icin ve de Unity 13 co op için 3G online olacak denildi.
Biz de soranlara bu şekilde cevap verdik.

Ama şimdi kesin emin olamadığım durumlar mevcut.

3G online desteği devam edecek mi ? Killzone, COD gibi oyunlar çıktığında 3G den online olacak mı ?
Yoksa çok sınırlı mı olacak.
Fifa da bu destek yok mesela şimdi.
İlerde update ile gelecek mi, yoksa hayal mi ?

Hadi geldi diyelim.
Türkiye de durum nasıl olacak.
Lag olacakmı ? İşkence mi olacak, yoksa inanılmaz keyifli mi ?
Wifi den oynayanlar 3G den oynayanlara multi de bariz avantajlı mı olacak ?

Tüm bunlar şu anda soru işareti
Tüm bu sorulara olumlu cevap alacağımı bilsem gözüm kapalı vodafone dan alırım cihazı

Ama malesef emin değilim. Emin olmamakla birlikte çok da umutlu değilim

Bu sebeple belki ileriye dönük olması açısından 3G li cihaz alabilirim.
Ama şimdiden 24 ay taahhüt vermek ??? Bilemiyorum...

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Orod-Dain 7 yıl
Bugün gittim Vodafone bayisini 828 liralık tutarı kartınızdan çekmemiz gerekiyor dediler. Ben de kendilerine teşekkür ettim. Alacak arkadaşlar bunu göz önünde bulundursun. Eğer oyunlarda 3g desteği yeteri kadar olmayacaksa zaten Wi-fi yeterli olacaktır bir çok kişiye.
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1ses1 7 yıl
Buradada bölümsonucanavarında okuduğum yazı. bolumsonucanavari.com/... Madem okadar çok biliyorsun sen bilgilendir bizi.
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myresistance 7 yıl 1ses1
1ses1

Buradada bölümsonucanavarında okuduğum yazı.
bolumsonucanavari.com/... Madem okadar çok biliyorsun sen bilgilendir bizi.

3g işe yaramıyorsa , network mp desteği sadece wifi ile oynanıyor ise kötü olmuş

Edit : Linkteki haberi okudum ama 3G üzerinden oynanacak yazıyor. Net olmayan bir konu ama herkes olumsuz bakıyor pek hayra alamet değil.
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1ses1 7 yıl
kocake
1ses1Cihaz Türkiyede pahalı 900-1000 lira arasında değişiyor. Yut dışında 500 lira. Birde 3g ile online oyun oynanmıyor. İnternet paketi almaya gerek yok. Online oyun desteği verilmiş olsa alınabilir bir özellik olur. facebook yada chat için 3g li model alınması zaten gereksiz. Çoğu kişinin telefonuyla ynı işlemi yapmak mümkün.
3G online oyun desteği olan oyunlar var. İlerde de yenileri olacaktır, her oyun olmasa bile. Yanlış bilgilendirme yapmayın lütfen biraz araştırın

Ozaman donanımhaberde yazılan haberler yanlış. Çünküben donanım haberde okudum 3g nin sadece facebook tarzı programlarda kullanıcağına dair. Hatta yurt dışındaki fuarda açıklamışlardı.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
boba parasıyla oyun oynayın !
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sertacarslan 7 yıl
Koptum yaa :)
Telefonla, medya oynaticiyla tabletle falan kiyaslamislar :))
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createemir 7 yıl sertacarslan
sertacarslan
Koptum yaa :)
Telefonla, medya oynaticiyla tabletle falan kiyaslamislar :))

Bir sebebi vardır ki karşılaştırdık.
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Twinkie35 7 yıl

kısacası toptan sokacaklarını taksitle sokuyorlar hissetmiyoruz.
bizim milletimiz taksitle gördüğünde ev bile almaya kalkar.kredi kartına bölüyor musunuz diye de sormayı ihmal etmez.
sırf taksitle satıyorlar diye 300 dolarlık cihaza 930 lıra vermem.700 deseler neyse diyeceğim.
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kocake 7 yıl Twinkie35
Twinkie35
kısacası toptan sokacaklarını taksitle sokuyorlar hissetmiyoruz.
bizim milletimiz taksitle gördüğünde ev bile almaya kalkar.kredi kartına bölüyor musunuz diye de sormayı ihmal etmez.
sırf taksitle satıyorlar diye 300 dolarlık cihaza 930 lıra vermem.700 deseler neyse diyeceğim.

Dostum ne yapsın insanlar
Senin gibi şak diye 300 milyar çıkarıp ev alamıyorlar. Kredi ile 10 yıl taksitle alıyorlar.
Zengin olmayan almasın mı kiraya mı zorunlu olsun
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E_Aydin35 7 yıl
Vita falan herşey çok güzelde en çok bu Vodafone ortaklığı dikkatimi çekti Vodafone bu aralar iyi atılımlar gerçekleştiriyor Tr malı olmasada yine insanlar benimsemiş iyimi kötümü bilmiyorum ama daha çok ortaklık gelir..
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