Vodafone Türkiye, PS Vita paketlerini açıkladı

22 Şubat tarihinde ABD ve Avrupa ile aynı anda ülkemizde de satışa sunulan Sony'nin yeni taşınabilir oyun konsolu PS Vita'nın 3G özellikli modellerinin internet sağlayıcısı Avrupa'da Vodafone operatörü olarak açıklanmıştı.

BSC ekibinin yerinde takip ettiği Sony Türkiye ve Vodafone Türkiye ortaklığında bugün gerçekleştirilen basın toplantısında PS Vita'nın Vodafone tarafından sunulacak taahhütlü paketleri de kesinlik kazandı.

PS Vita'nın perakende satış fiyatı WiFi modeli 799TL, WiFi+3G modeli 959TL şeklinde açıklanmıştı. Vodafone müşterilerine 24 aylık kontratlı paketlerle 3G versiyonunu satacak. 1GB internet kotalı paket aylık 59TL iken, 4GB kotalı paket aylık 69TL olarak belirlendi.

Yeni nesil taşınabilir oyun konsolu PS Vita, 4 çekirdekli ARM Cortex-A9 tabanlı işlemci, SGX543MP4+ grafik birimi, 5 inçlik dokunmatik OLED ekran, arka dokunmatik kontrol paneli, WiFi, 3G özellikleri sunuyor.

PS Vita ile birlikte kullanılacak hafıza kartları ise 4GB - 59TL, 8GB - 99TL, 16GB - 139TL fiyat etiketine sahip.