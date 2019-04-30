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Vodafone tarafından Huawei ekipmanlarında izinsiz erişim için arka kapı bulundu

Huawei ekipmanlarına karşı yürütülen savaşta Avrupa'nın en büyük operatörü Vodafone'dan 2009 ve 2011 belgeleri ekipmanlardaki açıkları ortaya çıkardı. Açıklar o yıllarda düzeltildi.
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Güvenlik
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Vodafone tarafından Huawei ekipmanlarında izinsiz erişim için arka kapı bulundu
Aylardır ABD’de casusluk iddiaları ile karşı karşıya olan ve yasaklanan Huawei, İtalya'da Avrupa’nın en büyük operatörü tarafından bazı ekipmanlarında açıklar bulunduğu için suçlanıyor. 
Bloomberg’e doğrulanan bilgilere göre 2009 ve 2011 yıllarında farklı türlerdeki ekipmanlarda güvenlik açıkları tespit eden Vodafone, bu açıklarla ilgili olarak Huawei ile iletişime geçti. Bu karşılıklı çalışma sonrası bu açıklar kapatıldı ve Vodafone tarafından belirtilene göre herhangi bir veriye izinsiz erişim tespit edilemedi.
Dünya çapında çeşitli ülkelerde yaptırımlarla karşı karşıya kalan Huawei, bu vakada bize göre suçsuz olsa da Çin hükümetinin baskısıyla bir canavarla karşı karşıya kalabiliriz. 
Vodafone tarafından belirtilene göre Huawei ekipmanlarındaki açıklar operatörün farklı Avrupa ülkelerindeki altyapılarında da zamanında tespit edilmiş.
International Monetary Fund 2018 verilerine göre şuan küresel GDP’nin neredeyse üçte birini üreten ülkelerde Huawei ekipmanları yasaklanmış durumda. Ülkemizde Huawei ekipmanları yeni teknolojik atılımlarla birlikte destekleniyor fakat asıl hedef yerli sistemlerin kullanılması.
Güncelleme: Huawei'den gelen açıklama şu şekilde; 
Bahsi geçen haber, yedi yıl önce düzeltilen güvenlik açıkları ile ilgilidir. Bu tür bir güvenlik açığının söz konusu olmadığını Vodafone da 30 Nisan 2019’da BBC’ye yaptığı açıklama ile doğrulamıştır. https://www.bbc.co.uk/news/business-48103430

Huawei'nin ekipmanlarında arka kapı kullanıldığı ifadesi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Yazılım açıkları endüstri çapında karşılaşılan genel bir sıkıntıdır. Herhangi bir güvenlik açığı tespit edildiğinde, gerekli düzeltmeleri yapmak için iş ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-30/vodafone-found-hidden-backdoors-in-huawei-equipment?srnd=premium-asia Yorum Yaz
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MustafaC53 3 hf. en beğenilen
Huawei kaşınıyor.
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Spider_hip 3 hf.
E Amerika'nın, İsrail'in Intel'inde açıkların alası çıktı. Üst üste çıktı. Diğer ülkeler buna bir şey demedi. Kendilerinin bir şeyi ortaya çıkınca kandırıldık, haberimiz yoktu, başkalarının bir şeyi ortaya çıkınca hainler, ajanlar, dıj güçler. Çok tanıdık geldi.
E Amerika'nın, İsrail'in Intel'inde açıkların alası çıktı. Üst üste çıktı. Diğer ülkeler buna bir şey demedi. Kendilerinin bir şeyi ortaya çıkınca kandırıldık, ...
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zaferq 3 hf.
Huawei Çin devleti destekli bir firma olduğunu düşünüyorum istihbarat için kullanılıyor
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DaRKFoRCeS 2 hf.
Şu vınn dedikleri cihaz var bende vodafone un.
Bilgisayarda huawei diye görünüyor.
Arka kapı heryerde var.
Önemli olan buna önlem almak fakat nasıl almak
Ayrıca vodafone telefonları tabletleri ingiltere de yaptırıyor galiba
Bunlar boş işler şu dönemdeki savaş elektronik istihbarat savaşı.
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DH Misafiri 2 hf.
Ne yaparsaniz yapin en aciksiz cihazlarda kullansaniz yine de herşey kayit altinda. Ag yolunda iz birakmasa bile uzay da iz birakiyoz. Vesselam.
Her firmanin bir kumari vardir. Ayyuka cikana kadar oynarlar.
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mladenbmv 2 hf.
sanki abd yappmıyor microsoft google face whats ıstagram hepsi yaapıyor çinlilere geldimi casus kendileri yapınca savunma oluyor.
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Suyheuti 2 hf.
Amerikalıların Irakta nükleer silahı bahane edip işgal etmesine benziyor bu olay. Bunların yaptığı tamamiyle mesnetsiz suçlamalar. Elde bi dayanak yok, mahalle dedikodusu edasıyla şu söyleymiş diye sallayarak insanların gözünde firmanın itibarını zedelemek. Onların açıklamasını destekleyecek 2 3 tane daha kendi soytarılarının destekleyici açıklamasını sundu mu insanlar inanır. Peşpeşe ülkelerin Huaweiye karşı bir anda tavır alması normal mi sizce? Ki Huawei eskiden beri yapıyor altyapıyı, niye 5g arefesinde bu kadar isyan çıkarıyorlar, düşündünüz mü? Asıl bu soğuk savaşın nedeni, 5G sistemlerinde Huaweinin konumu. Bütün bu iletişim altyapılarında en iyi teknolojiyi en uygun fiyatlara Huawei sunuyordu. Huaweinin ABD ve Avrupadaki rakip firmaları, teknoloji maliyeti Huaweinin ülkelere sunduğu altyapı fiyatının altına bile indirmek mümkün olamayacağını açıkladılar, bu olaylar başlamadan bikaç ay önce. Eğer piyasayı serbest bıraksalardı, diğer firmalar iflas edeceklerdi ve Huawei tekel kalacaktı. Bütün mesele dünyadaki iletişim altyapısının kontrolünün tamamını çinlilerin eline bırakmak istemiyorlar haklı olarak. Gerisi tamamiyle bahane. Amerikanın suçlamalarını ciddiye alıp inananlara gülüyorum. Aynı altyapıyı Huawei değil de Samsung yapsaydı, aynı operasyon Samsunga yapılacaktı. Az gözlerinizi açın. Ayrıca Abd menşeili markalar Huaweiden de beter, örneğin Apple da yaşanan dünya kadar güvenlik açıklarını, arka kapılarını, sızıntıları ne kadar çabuk unuttunuz. Diğer amerikan firmalarının örtpas ettiklerini yazsak sığmaz buraya.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Silent Guardian 2 hf. Suyheuti
Suyheuti
Amerikalıların Irakta nükleer silahı bahane edip işgal etmesine benziyor bu olay. Bunların yaptığı tamamiyle mesnetsiz suçlamalar. Elde bi dayanak yok, mahalle dedikodusu edasıyla şu söyleymiş diye sallayarak insanların gözünde firmanın itibarını zedelemek. Onların açıklamasını destekleyecek 2 3 tane daha kendi soytarılarının destekleyici açıklamasını sundu mu insanlar inanır. Peşpeşe ülkelerin Huaweiye karşı bir anda tavır alması normal mi sizce? Ki Huawei eskiden beri yapıyor altyapıyı, niye 5g arefesinde bu kadar isyan çıkarıyorlar, düşündünüz mü? Asıl bu soğuk savaşın nedeni, 5G sistemlerinde Huaweinin konumu. Bütün bu iletişim altyapılarında en iyi teknolojiyi en uygun fiyatlara Huawei sunuyordu. Huaweinin ABD ve Avrupadaki rakip firmaları, teknoloji maliyeti Huaweinin ülkelere sunduğu altyapı fiyatının altına bile indirmek mümkün olamayacağını açıkladılar, bu olaylar başlamadan bikaç ay önce. Eğer piyasayı serbest bıraksalardı, diğer firmalar iflas edeceklerdi ve Huawei tekel kalacaktı. Bütün mesele dünyadaki iletişim altyapısının kontrolünün tamamını çinlilerin eline bırakmak istemiyorlar haklı olarak. Gerisi tamamiyle bahane. Amerikanın suçlamalarını ciddiye alıp inananlara gülüyorum. Aynı altyapıyı Huawei değil de Samsung yapsaydı, aynı operasyon Samsunga yapılacaktı. Az gözlerinizi açın. Ayrıca Abd menşeili markalar Huaweiden de beter, örneğin Apple da yaşanan dünya kadar güvenlik açıklarını, arka kapılarını, sızıntıları ne kadar çabuk unuttunuz. Diğer amerikan firmalarının örtpas ettiklerini yazsak sığmaz buraya.

“Bütün mesele dünyadaki iletişim altyapısının kontrolünün tamamını çinlilerin eline bırakmak istemiyorlar haklı olarak. Gerisi tamamiyle bahane.”

Abi böyle bir şey varsa sonrası için bahaneye gerek var mı
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Askaparta 3 hf.
Biz de yedik.
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wolferto 3 hf.
apple yaptimi kendine bir kapi güvenliğiniz için der.huawei açık varmış kapattık der .biri yedi boku sivar güvenliğiniz için diyip bilgilerinizi satmaya devam eder hangisi daha dürüst değil çözemedim :)
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olvidohho08 3 hf.
Başlığa bak habere bak yorumlara bak :)
Siz onu bunu boşverinde asıl sizi köle yapmak isteyen
amerikanın fanboyluğunu yapmayın. 7 yıl önce olan ve kapatılan sonrasında vodafonun herhangi bir sızıntı olmadığını söylediği bir haber bu. İntelde kaç tane açık bulundu ??? Sayısını bilmezsiniz. Her telefon markası isterse bilgilerinizi çok rahat bi şekilde alabilir zaten. Amerika huaweinin yükselişinden rahatsız olduğunun farkında değilmisiniz. Neden; Apple kullanan sayısı azalıyor. Kimin işine gelmez bu ? Soğuk savaş dönemindeyiz beyler uyanık olun az.
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Civitas Terrana 3 hf.
Çin trolleri mode:
CIA yapmiyor mu sanıyorsunuz yauvvv
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paradiso35 3 hf.
Abd çini işgal edecek zemin hazırlıyor

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king56 3 hf.
İletişim altyapısı da cihazların çoğu bunların, baz istasyonundan evdeki modeme kadar Huawei
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