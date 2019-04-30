Vodafone tarafından Huawei ekipmanlarında izinsiz erişim için arka kapı bulundu

Aylardır ABD’de casusluk iddiaları ile karşı karşıya olan ve yasaklanan Huawei, İtalya'da Avrupa’nın en büyük operatörü tarafından bazı ekipmanlarında açıklar bulunduğu için suçlanıyor.

Bloomberg’e doğrulanan bilgilere göre 2009 ve 2011 yıllarında farklı türlerdeki ekipmanlarda güvenlik açıkları tespit eden Vodafone, bu açıklarla ilgili olarak Huawei ile iletişime geçti. Bu karşılıklı çalışma sonrası bu açıklar kapatıldı ve Vodafone tarafından belirtilene göre herhangi bir veriye izinsiz erişim tespit edilemedi.

Dünya çapında çeşitli ülkelerde yaptırımlarla karşı karşıya kalan Huawei, bu vakada bize göre suçsuz olsa da Çin hükümetinin baskısıyla bir canavarla karşı karşıya kalabiliriz.

Vodafone tarafından belirtilene göre Huawei ekipmanlarındaki açıklar operatörün farklı Avrupa ülkelerindeki altyapılarında da zamanında tespit edilmiş.

International Monetary Fund 2018 verilerine göre şuan küresel GDP’nin neredeyse üçte birini üreten ülkelerde Huawei ekipmanları yasaklanmış durumda. Ülkemizde Huawei ekipmanları yeni teknolojik atılımlarla birlikte destekleniyor fakat asıl hedef yerli sistemlerin kullanılması.

Güncelleme: Huawei'den gelen açıklama şu şekilde;

Bahsi geçen haber, yedi yıl önce düzeltilen güvenlik açıkları ile ilgilidir. Bu tür bir güvenlik açığının söz konusu olmadığını Vodafone da 30 Nisan 2019’da BBC’ye yaptığı açıklama ile doğrulamıştır. https://www.bbc.co.uk/news/business-48103430



Huawei'nin ekipmanlarında arka kapı kullanıldığı ifadesi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Yazılım açıkları endüstri çapında karşılaşılan genel bir sıkıntıdır. Herhangi bir güvenlik açığı tespit edildiğinde, gerekli düzeltmeleri yapmak için iş ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.



https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-30/vodafone-found-hidden-backdoors-in-huawei-equipment?srnd=premium-asia