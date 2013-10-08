Vodafone'dan RED abonelerine özel kampanya: Xperia Z1 + SmartWatch 2

Sony’nin ülkemizde merakla beklenen üst düzey akıllı telefonu Xperia Z1, 10 Ekim’den itibaren Vodafone RED’lilerle buluşacak. Hem de Sony’nin en yeni akıllı saati SmartWatch 2 ile birlikte.
Vodafone RED tarifelerine özel olan kampanya çerçevesinde aboneler, tarifelerine ek ayda 35 TL’den başlayan fiyatlarla Sony Xperia Z1’e sahip olabilecekler. Dahası eğer Xperia Z1, Vodafone RED’in en kapsamlı tarifesi olan ve her yöne 8000 dakika, 4000 SMS ve 4 GB internet sunan RED Elite ile alınırsa, Sony’nin en yeni akıllı saati SmartWatch 2 hediye edilecek.
Vodafone’un RED abonelerine özel olarak sunduğu Xperia Z1 ve SmartWatch 2 hakkındaki Donanımhaber olarak hazırladığımız ön incelemelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilir ve cihazlar hakkında aklınızdaki soru işaretlerine cevap bulabilirsiniz:
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1,5 yıl oluyor red paket kullanalı ve 1 kere dahi + ücret ödemedim.
Türkcell'e gidip peşin fiyatına 12 taksitli 2199 TL + Kamera ile almanız mümkün.
Sizin adınıza tek avantajı; bizim fahiş kar heveslisi satıcıların paketten çıkaracağı veya gazzıh fiyata satacağı saat veya kamera aksesuarına da sahip olabilmeniz.
Aslında bu şekilde Z1'in fiyatı Kamera ile alındığında( Yurt dışında 250 USD) 1699 TL, Saat ile alındığında (yurt dışı fiyatı £120 GBP) 1849TL'ye almış olursunuz.
BU çerçevede değerlendirseniz Türkcell'den almak daha mantıklı ve avantajlı olacaktır. Bu şekilde 183,25 TL + Tarifeniz olarak düşünün, ancak kamera aksesuarını unutmayın.
Z2'nin telaşına düşmeniz anlamsız, o zaman iphone hiç bir modelini satmazdı. her sene mütemadiyen bir model ve sonrakinde revizyon çıkarıyor. Samsung'da her sene direk model çıkarıyor. Yenisi 12 ay sonra çıkacağı bariz olan bir şey için şimdiki ürünü tercih etmiyorsanız ben size şimdiden söyleyeyim: 24 ay sonra; iphone 6s, z3, S6 veya 6,5 veya 7.... LG de ise pro versiyonlarını saymazsak G4'ü görebiliriz. Hadi şimdi alabiliyorsanız telefon alın. HA yenisi çıkacak telefon almak istemiyorsanız blackberry 9900'den başlayıp z10 veya z30 veya Nokia'nın herhangi bir modelini tercih edebilirsiniz.
vodafone kampanyası bu sony yapmıyor!:)
Red tarifesi yıllık kontratla 120 lira,cihaz kampanyası ile 2 yada 3 yıl taahhutlu 185 lira; yani cihaz bize 1600-2200arası bi fiyata mal oluyor...
Bu forumun sicak fırsatlarında zaten aynı cihazı kredi kartına 12-18 taksitle Almak mümkün.faturan kabarmaz, 2-3 yıl gibi taahhutte bulunmazsın,catma bedelin daha düşük olur,daha avantajli bi tarife çıktığında o tarifeye geçiş yaparsın. Kafan rahat olur.
Millet tarifeye ek 20-30 lira diyerek turkcell maxi iq tablete ipad4 parası verdi ya la...
85 liranın ötv ve kdv sini hesaba katmıyorlar; 95 gayet normal, bana geçen yıl her yöne 500 dk tarifemde de hiç bir zaman 25 tl gelmedi fatura, hatta mart ayındaki faturam 34 tl gelmişti artık dayanamayıp müşteri hizmetlerini arayıp nedenin sormuştum - cüzzi bir rakam gelebir ama müşteriyi resmen enayi yerine koymaktır: milletten 2 şe 3 er 5 er tırtıklayarak adam oluyorlar, sizin önemsemediğiz rakamlarla onlar adam oluyor
Her Ay Söyledikleri Tutar Geliyormu Kullanan Varsa Bi Zahmet Söyleye Bilirmi?
Müşteri Temsilcisi Kesinlikle Fazla Fatura Gelmeyecek Diyor Sabit Ücret Diyor
Bende Ona Cep Avantajda Sabitti Ama 85₺ Ödemem Gerekirken 95₺ Aşağı Ödemiyorum
Paket Aşımı Yaptıysanız Fazla Ödersiniz
Yok Paket Aşımıda Yapmıyorum
Kafam Karıştı
Sadece İnternet İçin Paket Değişikliği Yapacam Düştüğüm Rezilliğe Bakın Ya :s
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