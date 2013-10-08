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Vodafone'dan RED abonelerine özel kampanya: Xperia Z1 + SmartWatch 2

5 yıl
2,8b
1
40
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Vodafone'dan RED abonelerine özel kampanya: Xperia Z1 + SmartWatch 2
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Sony’nin ülkemizde merakla beklenen üst düzey akıllı telefonu Xperia Z1, 10 Ekim’den itibaren Vodafone RED’lilerle buluşacak. Hem de Sony’nin en yeni akıllı saati SmartWatch 2 ile birlikte.

Vodafone RED tarifelerine özel olan kampanya çerçevesinde aboneler, tarifelerine ek ayda 35 TL’den başlayan fiyatlarla Sony Xperia Z1’e sahip olabilecekler. Dahası eğer Xperia Z1, Vodafone RED’in en kapsamlı tarifesi olan ve her yöne 8000 dakika, 4000 SMS ve 4 GB internet sunan RED Elite ile alınırsa, Sony’nin en yeni akıllı saati SmartWatch 2 hediye edilecek.

Vodafone’un RED abonelerine özel olarak sunduğu Xperia Z1 ve SmartWatch 2 hakkındaki Donanımhaber olarak hazırladığımız ön incelemelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilir ve cihazlar hakkında aklınızdaki soru işaretlerine cevap bulabilirsiniz:


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nomenore 5 yıl en beğenilen
Red elite tarifesine abone olanların hediyeye ihtiyacı yok zaten adamların bu hediyeleri nakit alacak parası vardır ya biz red fakir tarifesini kullananlar ne olacak ( gebersin)
Red elite tarifesine abone olanların hediyeye ihtiyacı yok zaten adamların bu hediyeleri nakit alacak parası vardır ya biz red fakir tarifesini kullananlar ne o...
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2 Yanıt Yanıtla +57
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DSGNRY 5 yıl
yapan hangi şirket olursa olsun xx TL'den başlayan fiyatlarla açıklamasından nefret ediyorum, bu yanıltma biçimi kanun yoluyla düzeltilmeli bence. tarife ile birlikte şu kadar derlerdi eskiden adam 35 TL'ye telefon alacağım hayaliyle gidip hüsranla dönüyor çok gördüm öyle insanları, herkes forumları veya küçük altyazıları takip etmek zorunda değil ki
yapan hangi şirket olursa olsun xx TL'den başlayan fiyatlarla açıklamasından nefret ediyorum, bu yanıltma biçimi kanun yoluyla düzeltilmeli bence. tarife ile b...
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Ciginix 5 yıl
bersan33
Red Tarifesi Kullanan Varmı? Her Ay Söyledikleri Tutar Geliyormu Kullanan Varsa Bi Zahmet Söyleye Bilirmi? Müşteri Temsilcisi Kesinlikle Fazla Fatura Gelmeyecek Diyor Sabit Ücret Diyor Bende Ona Cep Avantajda Sabitti Ama 85? Ödemem Gerekirken 95? Aşağı Ödemiyorum Paket Aşımı Yaptıysanız Fazla Ödersiniz Yok Paket Aşımıda Yapmıyorum Kafam Karıştı Sadece İnternet İçin Paket Değişikliği Yapacam Düştüğüm Rezilliğe Bakın Ya :s

1,5 yıl oluyor red paket kullanalı ve 1 kere dahi + ücret ödemedim.
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Alcatraz 5 yıl
tişikkirlir vıdıfın.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
heray 150 liralık fatura ödeyener için çazip bi kampanya bize gelmez orası ayrı
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aybey 5 yıl
BU arada vodafone veya Türkcell den almanın tek avantajı yanlarında verilen saat ve veya kamera aksesuarı. bunun dışında 36 ay'da telefona 35 Tl den toplamda 1260 tl ödediğinizi varsaysanız da 150TL'lik pakete 12 ay taahhüt verseniz 125TL'ye( numaranızı bu tarifeye başka operatörden taşırsanız 119) alabiliyorsunuz. Burada tarifede 36 ay çakıldığınızı düşündüğünüzde bu indirimi de alamayacaksınız yani fazladan ödediğiniz 25TLx36 ay =900 TL ödüyorsunuz. Toplamda Sadece telefona 36 ay taahhüt sonun da 2160 TL ödeyeceksiniz.

Türkcell'e gidip peşin fiyatına 12 taksitli 2199 TL + Kamera ile almanız mümkün.

Sizin adınıza tek avantajı; bizim fahiş kar heveslisi satıcıların paketten çıkaracağı veya gazzıh fiyata satacağı saat veya kamera aksesuarına da sahip olabilmeniz.

Aslında bu şekilde Z1'in fiyatı Kamera ile alındığında( Yurt dışında 250 USD) 1699 TL, Saat ile alındığında (yurt dışı fiyatı £120 GBP) 1849TL'ye almış olursunuz.
BU çerçevede değerlendirseniz Türkcell'den almak daha mantıklı ve avantajlı olacaktır. Bu şekilde 183,25 TL + Tarifeniz olarak düşünün, ancak kamera aksesuarını unutmayın.

Z2'nin telaşına düşmeniz anlamsız, o zaman iphone hiç bir modelini satmazdı. her sene mütemadiyen bir model ve sonrakinde revizyon çıkarıyor. Samsung'da her sene direk model çıkarıyor. Yenisi 12 ay sonra çıkacağı bariz olan bir şey için şimdiki ürünü tercih etmiyorsanız ben size şimdiden söyleyeyim: 24 ay sonra; iphone 6s, z3, S6 veya 6,5 veya 7.... LG de ise pro versiyonlarını saymazsak G4'ü görebiliriz. Hadi şimdi alabiliyorsanız telefon alın. HA yenisi çıkacak telefon almak istemiyorsanız blackberry 9900'den başlayıp z10 veya z30 veya Nokia'nın herhangi bir modelini tercih edebilirsiniz.
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Kendi istegiyle 5 yıl
daha bunun minisi var millet z2 telafında
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aybey 5 yıl
Z2'nin nisanda tatlımasın olası olsa da 2014 ekim kasım aylarından önce almanız hayal olacak. Z ultra tanıtalı ne kadar oldu daha dünyada geçtiğimiz ay satılmaya başlandı. Z2'ye en az 12 ay var.
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goro1982 5 yıl
DH Misafiri
işe bak birisi platinium müsterisine digeri red tarifesi müsterilerine sony iyice gözümden düştün..varsa yoksa zengine yagdırıyorlar..bende 2200 tl vericem versinler bana sony smartwacht 2 olan saati hemde peşin para vericem..abi ben şunu anladım parası olan zenginlere ayrıcalık var geri kalanı bakteri olarak görüyorlar resmen..sony bu sefer iyice soguttun kendinden..altındanda yapsan yine daha yüzüne bakmam

vodafone kampanyası bu sony yapmıyor!:)
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DH Misafiri 5 yıl
işe bak birisi platinium müsterisine digeri red tarifesi müsterilerine sony iyice gözümden düştün..varsa yoksa zengine yagdırıyorlar..bende 2200 tl vericem versinler bana sony smartwacht 2 olan saati hemde peşin para vericem..abi ben şunu anladım parası olan zenginlere ayrıcalık var geri kalanı bakteri olarak görüyorlar resmen..sony bu sefer iyice soguttun kendinden..altındanda yapsan yine daha yüzüne bakmam
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DH Misafiri 5 yıl
Hala tarifeye ek 35-45 liraya telefon verildigini sanan insan var mi?
Red tarifesi yıllık kontratla 120 lira,cihaz kampanyası ile 2 yada 3 yıl taahhutlu 185 lira; yani cihaz bize 1600-2200arası bi fiyata mal oluyor...
Bu forumun sicak fırsatlarında zaten aynı cihazı kredi kartına 12-18 taksitle Almak mümkün.faturan kabarmaz, 2-3 yıl gibi taahhutte bulunmazsın,catma bedelin daha düşük olur,daha avantajli bi tarife çıktığında o tarifeye geçiş yaparsın. Kafan rahat olur.
Millet tarifeye ek 20-30 lira diyerek turkcell maxi iq tablete ipad4 parası verdi ya la...
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dreamblue35 5 yıl
bersan33
Red Tarifesi Kullanan Varmı? Her Ay Söyledikleri Tutar Geliyormu Kullanan Varsa Bi Zahmet Söyleye Bilirmi? Müşteri Temsilcisi Kesinlikle Fazla Fatura Gelmeyecek Diyor Sabit Ücret Diyor Bende Ona Cep Avantajda Sabitti Ama 85? Ödemem Gerekirken 95? Aşağı Ödemiyorum Paket Aşımı Yaptıysanız Fazla Ödersiniz Yok Paket Aşımıda Yapmıyorum Kafam Karıştı Sadece İnternet İçin Paket Değişikliği Yapacam Düştüğüm Rezilliğe Bakın Ya :s

85 liranın ötv ve kdv sini hesaba katmıyorlar; 95 gayet normal, bana geçen yıl her yöne 500 dk tarifemde de hiç bir zaman 25 tl gelmedi fatura, hatta mart ayındaki faturam 34 tl gelmişti artık dayanamayıp müşteri hizmetlerini arayıp nedenin sormuştum - cüzzi bir rakam gelebir ama müşteriyi resmen enayi yerine koymaktır: milletten 2 şe 3 er 5 er tırtıklayarak adam oluyorlar, sizin önemsemediğiz rakamlarla onlar adam oluyor
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bersan33 5 yıl
Red Tarifesi Kullanan Varmı?
Her Ay Söyledikleri Tutar Geliyormu Kullanan Varsa Bi Zahmet Söyleye Bilirmi?

Müşteri Temsilcisi Kesinlikle Fazla Fatura Gelmeyecek Diyor Sabit Ücret Diyor

Bende Ona Cep Avantajda Sabitti Ama 85₺ Ödemem Gerekirken 95₺ Aşağı Ödemiyorum

Paket Aşımı Yaptıysanız Fazla Ödersiniz

Yok Paket Aşımıda Yapmıyorum

Kafam Karıştı

Sadece İnternet İçin Paket Değişikliği Yapacam Düştüğüm Rezilliğe Bakın Ya :s
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