Vodafone'dan RED abonelerine özel kampanya: Xperia Z1 + SmartWatch 2

Sony’nin ülkemizde merakla beklenen üst düzey akıllı telefonu Xperia Z1, 10 Ekim’den itibaren Vodafone RED’lilerle buluşacak. Hem de Sony’nin en yeni akıllı saati SmartWatch 2 ile birlikte.

Vodafone RED tarifelerine özel olan kampanya çerçevesinde aboneler, tarifelerine ek ayda 35 TL’den başlayan fiyatlarla Sony Xperia Z1’e sahip olabilecekler. Dahası eğer Xperia Z1, Vodafone RED’in en kapsamlı tarifesi olan ve her yöne 8000 dakika, 4000 SMS ve 4 GB internet sunan RED Elite ile alınırsa, Sony’nin en yeni akıllı saati SmartWatch 2 hediye edilecek.

Vodafone’un RED abonelerine özel olarak sunduğu Xperia Z1 ve SmartWatch 2 hakkındaki Donanımhaber olarak hazırladığımız ön incelemelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilir ve cihazlar hakkında aklınızdaki soru işaretlerine cevap bulabilirsiniz: