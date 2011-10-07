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Vodafone'un RIM'ı satın alacağı dedikoduları yapılıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönemin en popüler akıllı telefonu olan BlackBerry modellerinin üreticisi Kanadalı RIM firması son dönemlerde özellikle iOS ve Android karşısında devamlı pazar payı kaybediyor. Tablet modeli PlayBook'un da beklenen satış oranlarını yakalayamaması ve zaman zaman yaşanan işçi çıkarmalar şirketi sarsmaya başladı. Son dönemlerde en çok konuşulan konulardan birisi RIM'in başka bir firmaya satılması.

İki gün üst üste RIM'in ABD borsalarında yükselmeye başlaması ve yüzde 14 seviyelerine çıkması yeni bir satın alma dedikodusunun yayılmasına neden oldu.

Analistler RIM'in elinde bulunan 2.9 milyar dolarlık nakit birikiminin yarısının 2011 mali yılı ikinci çeyrekte eridiğini ve icra kurulunun gemiyi yönetebileceğine şüpheyle baktıklarını belirtiyor. Bu bakımdan bir satış kararı muhtemel.

RIM'in satılacağı yönündeki dedikoduların odak noktasında ülkemizde de faaliyet gösteren İngiliz Vodafone şirketi bulunuyor. RIM'in QNX serisi telefonları ilerleyen aylarda piyasaya çıkacak ve bu da satın alacak firma için büyük bir potansiyel oluşturuyor.

Vodafone veya RIM'den herhangi br resmi açıklama yok ve iddialar ne kadar gerçeği yansıtıyor belli değil. Ancak RIM'in mutlaka satılacağı yönünde kanaat belirten analistlerin sayısı giderek artıyor.

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Jesse James 7 yıl
chinaski
bir forumda ONX isletim sisteminin BBX olarak degistigini okudum.. ne kadar dogrudur bilmiyorum..

İlk çıkışı BBX' di, lâkin bu isim başka bir firma tarafından daha önce tescillendiği için BB 10 olarak değiştirildi.
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cartographer 8 yıl
Ha bir de aklima gelmisken soyliyim, sanki Research In Motion PlayBook'u bir sure askiya alip QNX'li telefonlarla agirlik verse daha yararli olur gibi.
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Deníz 8 yıl
Qnx li telefonlar full dokunmatik mi olacak yoksa qwerty limi.bence şansı yok rimin, hele samsungda meegolu tigen osu piyasaya sürerse şansı hiç kalmaz
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cartographer 8 yıl
QNX'lilerle ilgili yeni bilgi var mi arkadaslar? Dedikodulara gore DevCon'da tanitilmayacak gibi gorunuyor.
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İBO4747 8 yıl
Vodafone RIM ı almasında yoksa RIM Vodafone yı alacağını sanmam :)
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Stanislas Xavier 8 yıl
ateş_kafa
Aynen Bloombergden takip ediyorum baya yukselmeye basladi hisseleri. Satin alinma konusuna gelince umarim hicbir sirkete satilmaz kendi cizgisinde devam eder. Daha once de yazmistim cok fazla aceleye getirmeden ama ellerini biraz daha cabuk tutup QNXlileri piyasaya surerlerse eski pazar payina baya yaklasir bence. Haydi sık disini RIM. :)

keşke insanların hepsi cihaz alırken bütün ayrıntılarını bilseler ve buna göre seçim yapsalar ama eğlence insanları çeken temel sebep olmuş yoksa blackberry harika bir işletim sistemine sahip qnx gelince neler oluyor tabde gördük ve bence cep telefonlarının amaçlarından sapmayan modellerini blackberry üretiyor 4,8 çekirdekten bahsediyor diğer firmalar ancak bu cihazların asıl amacı iletişim 4 çekirdekli bir telefonda ne yapmayı planlıyorlar anlamıyorum kesinlikle satılmasına karşıyım şuan blackberry kullanıyorum ve qnx ile güzel şeyler yaparsa ki yapacağından eminim blackberry den başka cihaz almam belki bir ihtimal wp7 çünkü oda asıl şeyin donanım değil yazılım olduğunu anlatmaya çalışan bir sistem
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cartographer 8 yıl

sis xvier
ateş_kafa
Aynen Bloombergden takip ediyorum baya yukselmeye basladi hisseleri. Satin alinma konusuna gelince umarim hicbir sirkete satilmaz kendi cizgisinde devam eder. Daha once de yazmistim cok fazla aceleye getirmeden ama ellerini biraz daha cabuk tutup QNXlileri piyasaya surerlerse eski pazar payina baya yaklasir bence. Haydi sık disini RIM. :)

keşke insanların hepsi cihaz alırken bütün ayrıntılarını bilseler ve buna göre seçim yapsalar ama eğlence insanları çeken temel sebep olmuş yoksa blackberry harika bir işletim sistemine sahip qnx gelince neler oluyor tabde gördük ve bence cep telefonlarının amaçlarından sapmayan modellerini blackberry üretiyor 4,8 çekirdekten bahsediyor diğer firmalar ancak bu cihazların asıl amacı iletişim 4 çekirdekli bir telefonda ne yapmayı planlıyorlar anlamıyorum kesinlikle satılmasına karşıyım şuan blackberry kullanıyorum ve qnx ile güzel şeyler yaparsa ki yapacağından eminim blackberry den başka cihaz almam belki bir ihtimal wp7 çünkü oda asıl şeyin donanım değil yazılım olduğunu anlatmaya çalışan bir sistem

Aynen oyle iletisim icin kullanilacak bir cihazi multimedya araci olarak kullanmak gereksiz bisi. Ayrica yine dedigin gibi insanlar ne alacagini bilmeden saldiriyor. Daha hangi ozellikler olucak falan soylenmeden tanitilmadan iPhone siparisi veriyor Amerika'da. QNX ve WP7'yi karsilastirmak gerekirse de QNX daha guvenli ve stabil geliyor. Tabii ki WP7 de baya stabil onu da begeniyorum da gonlum QNX'den yana. Umarim RIM pazar payini ve hisselerini artirip devam eder yoluna.
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cartographer 8 yıl
Aynen Bloomberg'den takip ediyorum baya yukselmeye basladi hisseleri. Satin alinma konusuna gelince umarim hicbir sirkete satilmaz kendi cizgisinde devam eder. Daha once de yazmistim cok fazla aceleye getirmeden ama ellerini biraz daha cabuk tutup QNX'lileri piyasaya surerlerse eski pazar payina baya yaklasir bence. Haydi sık disini RIM. :)
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Campeón 8 yıl
Apple Iph 5'ini çıkarsaydı direk geçerdim de Ip sevmedim,sevemiyorum.
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