Vodafone'un RIM'ı satın alacağı dedikoduları yapılıyor

Bir dönemin en popüler akıllı telefonu olan BlackBerry modellerinin üreticisi Kanadalı RIM firması son dönemlerde özellikle iOS ve Android karşısında devamlı pazar payı kaybediyor. Tablet modeli PlayBook'un da beklenen satış oranlarını yakalayamaması ve zaman zaman yaşanan işçi çıkarmalar şirketi sarsmaya başladı. Son dönemlerde en çok konuşulan konulardan birisi RIM'in başka bir firmaya satılması.





İki gün üst üste RIM'in ABD borsalarında yükselmeye başlaması ve yüzde 14 seviyelerine çıkması yeni bir satın alma dedikodusunun yayılmasına neden oldu.





Analistler RIM'in elinde bulunan 2.9 milyar dolarlık nakit birikiminin yarısının 2011 mali yılı ikinci çeyrekte eridiğini ve icra kurulunun gemiyi yönetebileceğine şüpheyle baktıklarını belirtiyor. Bu bakımdan bir satış kararı muhtemel.





RIM'in satılacağı yönündeki dedikoduların odak noktasında ülkemizde de faaliyet gösteren İngiliz Vodafone şirketi bulunuyor. RIM'in QNX serisi telefonları ilerleyen aylarda piyasaya çıkacak ve bu da satın alacak firma için büyük bir potansiyel oluşturuyor.





Vodafone veya RIM'den herhangi br resmi açıklama yok ve iddialar ne kadar gerçeği yansıtıyor belli değil. Ancak RIM'in mutlaka satılacağı yönünde kanaat belirten analistlerin sayısı giderek artıyor.