Volition, Saints Row 5’i yakında piyasaya sürebilir

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THQ Nordic’in 2019 yılı ilk çeyrek mali raporu yayınlandı. Birçok bilginin yer aldığı raporun belki de en dikkat çeke yeri en son 2013 yılında oynama şansı elde ettiğimiz Saints Row serisinin dördüncü oyununun devamı niteliğinde gelmesi planlanan bir oyun ile ilgili olan kısım. Zira rapora göre yeni bir Saints Row oyunu geliştirilme sürecinde ve yapımcı stüdyo Volition, “işin içine iyice dalmış durumda”

Oyun ile ilgili herhangi bir isim ya da tarih detayının paylaşılmadığı raporda, Volition’ın söz konusu proje için yoğun bir mesai harcıyor oluşu bilgisine bakılırsa oyunun yakın bir tarihte gelebileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Son oyun üzerinden geçen 6 yıllık süre de eklendiğinde, yeni yapımı yakında görme ihtimalimiz bulunuyor.

Toplamda yaklaşık 13 milyon kopya satan serinin bir devam oyunu ile geleceği ve oyun isminin de Saints Row V olacağı yine yapılan tahminler arasında yer alıyor.

Hatırlanacağı üzere Volition’un 2017 yılında piyasaya sürdüğü ve bir süper kahramanı oynadığımız açık dünya oyunu Agents of Mayhem, stüdyonun kendine has espri anlayışını barındıran ilginç bir oyun olsa da genelde pek beğenilmemişti. Oyunla ilgili gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

https://www.gamesradar.com/uk/a-new-saints-row-game-is-in-the-works-volition-is-deep-in-development/