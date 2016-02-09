Volkswagen 2019’a elektrik otomobili ile damga vurmak istiyor

VW Group CEO’su Matthias Müller, firmaya ait tüm markalar dahil 2020 yılında tam elektrikli ve “plug-in hybrid” toplamda 20 farklı modelin satışta olacağını belirtti. CEO ayrıca güncel krizi değişim için tetikleyici bir güç olarak değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi.

VW binek otomobillerinin patron koltuğundaki ismi Herbert Diess bu amaçla 2019 yılını kesin tarih olarak belirledi. En iyi mühendislerinin yer aldığı özel bir ekibi Braunschweig R&D merkezinde tam elektrikli bir model üzerinde yoğunlaştırdığı belirtiliyor.

Firma elektrikli otomobilleri için özel geliştirdiği MEB platformunun ilk konsept otomobili Budd-e’yi CES 2016’da gün yüzüne çıkarmıştı. Budd-e ile tüketicilerden gelen tepkileri çok yönlü olarak değerlendiren VW’nin kendi karakteristik çizgilerinden ne kadarını yeni modelinde taşıyacağını da merak edilen konulardan birisi.

2019 yılında piyasa sürülecek seri üretim tam elektrikli otomobil için belirlenen asgari menzil 480 kilometre olarak ifade ediliyor. İç/dış tasarım, performans ve bilgi-eğlence sisteminin kusursuz olmasını isteyen Herbert Diess’in bu amaçla mühendisleri zorladığı belirtiliyor.

Firmanın MEB platformundaki ilk seri üretim otomobili olacak model için 2019 yılında kadar VW kanadından birçok farklı konsept tasarım ve teknoloji haberi ile karşılaşacağız gibi görünüyor.





http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/vw-plans-radical-new-electric-vehicle-2019