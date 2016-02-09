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Volkswagen 2019’a elektrik otomobili ile damga vurmak istiyor

Emisyon skandalından önce elektrikli otomobiller konusunda çekimser tavır sergileyen Volkswagen’in(VW), imajını bu teknoloji üzerinden toparlamak için yoğun çaba içerisine girdiği görülüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Volkswagen 2019’a elektrik otomobili ile damga vurmak istiyor
 
VW Group CEO’su Matthias Müller, firmaya ait tüm markalar dahil 2020 yılında tam elektrikli ve “plug-in hybrid” toplamda 20 farklı modelin  satışta olacağını belirtti. CEO ayrıca güncel krizi değişim için tetikleyici bir güç olarak değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi.
VW binek otomobillerinin patron koltuğundaki ismi Herbert Diess bu amaçla 2019 yılını kesin tarih olarak belirledi. En iyi mühendislerinin yer aldığı özel bir ekibi Braunschweig R&D merkezinde tam elektrikli bir model üzerinde yoğunlaştırdığı belirtiliyor.
Firma elektrikli otomobilleri için özel geliştirdiği MEB platformunun ilk konsept otomobili Budd-e’yi CES 2016’da gün yüzüne çıkarmıştı. Budd-e ile tüketicilerden gelen tepkileri çok yönlü olarak değerlendiren VW’nin kendi karakteristik çizgilerinden ne kadarını yeni modelinde taşıyacağını da merak edilen konulardan birisi. 
2019 yılında piyasa sürülecek seri üretim tam elektrikli otomobil için belirlenen asgari menzil 480 kilometre olarak ifade ediliyor. İç/dış tasarım, performans ve bilgi-eğlence sisteminin kusursuz olmasını isteyen Herbert Diess’in bu amaçla mühendisleri zorladığı belirtiliyor.
Firmanın MEB platformundaki ilk seri üretim otomobili olacak model için 2019 yılında kadar VW kanadından birçok farklı konsept tasarım ve teknoloji haberi ile karşılaşacağız gibi görünüyor.


http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/vw-plans-radical-new-electric-vehicle-2019 Yorum Yaz
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DeepNote 3 yıl en beğenilen
Bu arabada da kaçak elektrik kullanırlar, al ikinci skandal
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Pi 3 yıl
Vosvogen hep ilkleri basarmis bir firmadir. 2019a damga vuracaktir eminim. 2015e vurdugu gibi
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kadirirdem 3 yıl
emsiyon dan sonra o zamana kadar anca toparlar zaten..
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ulubatlısinan 3 yıl
otomobillerde gelecek hidrojen teknolojisinde...
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ULYSES 3 yıl
Skandal falan hiç hızlarını kesmemiş Türkiyede. Saat 17:30 civarı yeni arabam olarak karar verdiğim modelin fiyatını saat 19:30 da 9000TL zamlanmış olarak görünce, ne heves kaldı ne birşey. Borsada bile böyle bir hareket yok. Almıyorum lan. Kime satarsanız satın artık.
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1BilimAdamı 3 yıl
Skandal elektrik tüketimini gizleyen Volkswageni zor günler....(2018)
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Armin van Buuren* 3 yıl
PSN_vs_XBOXLive
Önce DSG problemini çözsünler!

Elektrikli ile vitesi direk çöpe atacaklar. Tabii ürün gamının çok aşırı küçük bir bölümü olacak olsa da talep yüksek olacaktır diye düşünüyorum.
Asıl olay şu ki, DSG ile bu kadar sorun rapor edilmesine ve Doğuş Oto fiyatlarına rağmen VW hala ülkemizde çılgın derecede satış yapıyor. Gerçekten anlam vermek zor.
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fatih-8 3 yıl Armin van Buuren*
Armin van Buuren*
PSN_vs_XBOXLive
Önce DSG problemini çözsünler!

Elektrikli ile vitesi direk çöpe atacaklar. Tabii ürün gamının çok aşırı küçük bir bölümü olacak olsa da talep yüksek olacaktır diye düşünüyorum.
Asıl olay şu ki, DSG ile bu kadar sorun rapor edilmesine ve Doğuş Oto fiyatlarına rağmen VW hala ülkemizde çılgın derecede satış yapıyor. Gerçekten anlam vermek zor.

Sorun yaşamayan da cok ondan dolayı dsg de tercih ediliyor.
Tipleri de guzel isin açığı. Siparişle kendi aracını olusturabilme, veya vazgecilen siparisten uygun fiyata dusurebilme vs ne bilim. Bi talep var ikinci eli de güçlü.Bu yüzden sıfırı da cok gidiyo ikisi birbirini tetikliyor.
Yeniyo ki seviliyo, seviliyo ki yeniyo :)
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PSN_vs_XBOXLive 3 yıl
Önce DSG problemini çözsünler!
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Emre Kocakaya 3 yıl
VW,damgayi vuracagi kadar vurdu,daha neye vururyor..
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interwap 3 yıl
Pillerle skandala imza atabilirler.
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DeepNote 3 yıl en beğenilen
Bu arabada da kaçak elektrik kullanırlar, al ikinci skandal
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