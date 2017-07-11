Volkswagen: Otomobil endüstrisinin 40 Gigafactory’ye ihtiyacı var

Otomobil üreticilerinin gelecek üretim programını elektrikli otomobiller üzerine şekillendirirken bu araçlarda kullanılacak bataryalar için de fabrika açma veya batarya üreticisi bir şirketle ortaklığa gitme yolunu tercih ediyor. Alman otomobil üreticisi Volkswagen ise batarya üretimi ve tedariki konusunda henüz herhangi bir duyuru yapmış değil ancak şirketin tahminlerine göre 2025 yılına kadar otomobil endüstrisinin 40 adet Gigafactory inşa etmesi gerekiyor.

Volkswagen’in elektrikli otomobil beklentileri hakkında açıklama yapan Ulrich Eichhorn, Volkswagen’in 2025 yılına kadar 200GWh’lık üretim kapasitesine sahip olması gerektiğini açıkladı. Eichorn’un tüm otomobil endüstrisi için olan tahminine göre ise otomobil üreticilerinin toplam araç üretiminin yüzde 25’ini elektrikli otomobiller oluşturacak. Böylesine yoğun bir elektrikli otomobil üretimi için Eichorn, 1.5TWh’lık kapasiteye sahip batarya üretim tesislerinin gerekli olduğunu düşünüyor.

Bataryalarda Kıtlık Yaşanabilir

Halihazırda elektrikli otomobiller için en büyük batarya üretim tesisi olan Tesla’nın Nevada’daki Gigafactory’sinin 35GWh’lık kapasiteye sahip olduğunu düşünürsek Eichorn’un tahminlerine göre otomobil endüstrisindeki elektrikli otomobil üretim hacminin karşılanması için 40 adet Gigafactory gerekiyor. Eichorn, 40 adet Gigafactory kapasitesinde bir batarya üretiminin olmaması halinde ise lityum-iyon bataryalarında adeta bir kıtlık yaşanacak ve küresel otomobil endüstrisi büyük zarara uğrayacak.

Eichorn batarya konusunda ciddi uyarılarda bulunsa da 2025 yılına kadar 30 adet elektrikli otomobil modeli tanıtmayı ve yılda 2-3 milyon adet elektrikli otomobil satmayı planlayan Volkswagen, bu araçların batarya üretimini nasıl karşılayacağı konusunda bir açıklama yapmış değil. Geçen yıl, Volkswagen'in yönetim kuruluna Gigafactory’ye benzer bir proje sunulduğu ve milyarlarca dolar değerinde devasa bir batarya fabrikası kurmaya hazırlanıldığı yönünde bir rapor ortaya çıkmış, ancak Volkswagen CEO'su Matthias Müller ortaya çıkan bu planı yalanlamıştı.

https://electrek.co/2017/07/10/vw-gigafacrory-size-battery-factories-evs/