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Volkswagen: Otomobil endüstrisinin 40 Gigafactory’ye ihtiyacı var

Volkswagen’in tahminlerine göre 2025 yılına kadar elektrikli otomobil bataryalarının üretim kapasitesi arttırılmazsa otomobil endüstrisinde batarya kıtlığı yaşanabilir.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Otomobil üreticilerinin gelecek üretim programını elektrikli otomobiller üzerine şekillendirirken bu araçlarda kullanılacak bataryalar için de fabrika açma veya batarya üreticisi bir şirketle ortaklığa gitme yolunu tercih ediyor. Alman otomobil üreticisi Volkswagen ise batarya üretimi ve tedariki konusunda henüz herhangi bir duyuru yapmış değil ancak şirketin tahminlerine göre 2025 yılına kadar otomobil endüstrisinin 40 adet Gigafactory inşa etmesi gerekiyor.

Volkswagen: Otomobil endüstrisinin 40 Gigafactory’ye ihtiyacı var

 

 

Volkswagen’in elektrikli otomobil beklentileri hakkında açıklama yapan Ulrich Eichhorn, Volkswagen’in 2025 yılına kadar 200GWh’lık üretim kapasitesine sahip olması gerektiğini açıkladı. Eichorn’un tüm otomobil endüstrisi için olan tahminine göre ise otomobil üreticilerinin toplam araç üretiminin yüzde 25’ini elektrikli otomobiller oluşturacak. Böylesine yoğun bir elektrikli otomobil üretimi için Eichorn, 1.5TWh’lık kapasiteye sahip batarya üretim tesislerinin gerekli olduğunu düşünüyor.

 

Bataryalarda Kıtlık Yaşanabilir 

Halihazırda elektrikli otomobiller için en büyük batarya üretim tesisi olan Tesla’nın Nevada’daki Gigafactory’sinin 35GWh’lık kapasiteye sahip olduğunu düşünürsek Eichorn’un tahminlerine göre otomobil endüstrisindeki elektrikli otomobil üretim hacminin karşılanması için 40 adet Gigafactory gerekiyor. Eichorn, 40 adet Gigafactory kapasitesinde bir batarya üretiminin olmaması halinde ise lityum-iyon bataryalarında adeta bir kıtlık yaşanacak ve küresel otomobil endüstrisi büyük zarara uğrayacak.

 

Eichorn batarya konusunda ciddi uyarılarda bulunsa da 2025 yılına kadar 30 adet elektrikli otomobil modeli tanıtmayı ve yılda 2-3 milyon adet elektrikli otomobil satmayı planlayan Volkswagen, bu araçların batarya üretimini nasıl karşılayacağı konusunda bir açıklama yapmış değil. Geçen yıl, Volkswagen'in yönetim kuruluna Gigafactory’ye benzer bir proje sunulduğu ve milyarlarca dolar değerinde devasa bir batarya fabrikası kurmaya hazırlanıldığı yönünde bir rapor ortaya çıkmış, ancak Volkswagen CEO'su Matthias Müller ortaya çıkan bu planı yalanlamıştı. 


https://electrek.co/2017/07/10/vw-gigafacrory-size-battery-factories-evs/ Yorum Yaz
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K@sToR 1 yıl en beğenilen
kesin bir düzenbazlık peşindeler yine yavaştan yol yapıyorlar
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DH Misafiri 7 ay
Gigafactory yazınca dahamı havalı hissediyorsunuz :(
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DH Misafiri 1 yıl
şu batarya işinide bi çözseler mükemmel olacak. pil uretmek yerine bu manyetik elektirik uretimi dalgalari ile calisan sistemler vardi oyle seylerlerle cozselerde olurdu aslinda. araba icin en azindan. biz goremeyiz o yillarida ölmeden bu ulkede 1 elektirikli arac sahibi olmak isterdim.amerikada dogsaydik pizzacida bulasikci olsaydim kamaroyla geziyordum simdi. gel gorki burda akpİl dolduramiyom. dolduranlar dolduruyor ama maşallah. di düüüttt basmadi abi tekrar okut. kullandiğım telefon en ucuzundan akilli telefon çin malı. o da luxtu demi bizim ulkede. yazdiklarimda lüx olmuş ozaman. beyin bedava da düşünmek lüx hele sorgulamak direk vergi cezası... internette yorum yaparsan lüx ama allahı peygamberi ararsan google dan ozaman sana tablet te verirler. o helal bak. google da haram yaniii yi kullanin milli arama motoru hayret buna nasil abdül bin bilmem kaç adini vermediler. abdüüüülme.com gibi bisey beklerdim. milli ya. konu nerden nereye geldi aq gene. w elektirikli araba yapmis eyvallah iyi guzel de ben kullanamasiktan sonra. yaw daha insan gibi yaşayamiyoz boyle arabalari insan gibi nasil sahip olacaz da kullanicaz onu haber yapin anlatin bize. hep yarini umud ederek yasadim yaslandim. yarinimda kalmadi şu hayatta birgun bari amerikalinin almanyalinin kedi kopegi kadar degerim olsaydi. hayvan kadar degerim olmadi.
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burakk, 1 yıl
Çok fena lityum lazım..
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kokomoko 1 yıl
adamlar gözümüzün önünde alıp yürüyor.. bizde öylece bakıyoruz...
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ozbey08 1 yıl
Elon Musk abimiz o işe de çare bulur merak etmeyin
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K@sToR 1 yıl en beğenilen
kesin bir düzenbazlık peşindeler yine yavaştan yol yapıyorlar
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