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Volkswagen benzinli araçlarına partikül filtresi ekleyecek

Dizel skandalı sonrası oldukça başı ağrıyan Volkswagen bu tarz sıkıntıları bir daha yaşamamak adına pek çok önlem almaya başladı. Firma gelecekte benzinli araçlarına partikül filtresi ekleyecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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17
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Dieselgate emisyon skandalının geride bıraktıklarını temizlemeye çalışan Volkswagen bu bağlamda benzinli motorlarında da temizliğe gidiyor. VW Grubu yaptığı açıklamada 2017 ve sonrasında piyasada yer alacak bütün turbo benzinli motora sahip araçlarında partikül filtresi kullanacağını duyurdu.
Doğrudan enjeksiyonlu TSI ve TFSI benzinli motorları şu anda çoğu modern dizel motorunda bulunan filtreleme teknolojisinin aynısını kullanacak, Volkswagen'in belirttiğine göre bu filtre ile araçların ince kurum partikül emisyonu %90 oranında azalacak. Bu partiküller hava kalitesinin düşmesine ve şehirlerdeki solunum sağlığına olumsuz etkileriyle biliniyor.
Dizel araçların emisyonlarını düşürmeye yönelik planlarını da açıklayan VW Grup AR-GE müdürü Dr. Ulrich Eichhorn, gelecekte bütün modellerin en yeni ve en verimli SCR katalitik konvertör teknolojisine sahip olacağını belirtiyor.
Partikül filtresinin benzinli araçlara getirilmesi işlemi ilk olarak Haziran 2017'de başlarken bu durumdan etkilenen ilk model 1.4 TSI motorlu Volkswagen Tiguan SUV modeli olacak sonrasında ise onu 2.0 TFSI motorlu Audi A5 modeli takip edecek. Volkswagen 2022 yılına kadar 7 milyon aracın benzin partikül filtresine sahip olacağını ön görüyor.
VW Grubu partikül filtresini benzinli araçlarına da kazandıracak ilk firma olmazken daha önce mayıs ayında Mercedes-Benz de bu yönde bir duyuru yapmıştı. VW ve Mercedes'in bu yöndeki atılımı sonrası diğer firmalardan bu tarz adımların gelmesi bekleniyor.

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Patren 3 yıl en beğenilen
onunda hilesini bulurlar
1 Yanıt Yanıtla +22
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Statistik 3 yıl
Şikeci Volkswagen, ne yaparsan yap asla ve asla affettiremezsin.
Yanıtla +14
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moy 3 yıl
Dizel partikül filtrelerinin orjinal olanların 5-6 bin tl. den başlayıp iyi modellerde 10 bin tl. civarında olduğunu düşünürsek iyicene işin tadını kaçırdılar.O zaman bu parçaları ucuza satın.Benzinden tasarruf et git parçaya ver, akaryakıtlı araba kullanma elektrikli kullan git bataryaya bir araba parası daha ver.Ne yaparsan yap soyacaklar başka yolu yok bu hayatta.Sistem insanları sömürme üzerine kurulmuş.Partikül filtresi çevreye zararı önlüyorsa niye vergi alıyorsun, mümkün olduğunca ucuz olmasını sağla ki insanlarda alıp kullansın,başka yollara sapmasın.Benim arabada şu anda bu sorun var.Araba daha 70 bin km de parçaya 10 bin tl diyorlar.Ukalalar kalkıp da parası olan versin diye yazıp durmasın, herkes kolay para kazanıp da almıyor alın teri akıtıyor.
Dizel partikül filtrelerinin orjinal olanların 5-6 bin tl. den başlayıp iyi modellerde 10 bin tl. civarında olduğunu düşünürsek iyicene işin tadını kaçırdılar.O...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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gs09gs09 3 yıl
Markanin arkasinda duruyomusmus ya birak allahini seviosan sattiklari arabalarda hayir yok en azindan turkiye icin konusuyom hepsinde bi bokluk cikior
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moy 3 yıl
Dizel partikül filtrelerinin orjinal olanların 5-6 bin tl. den başlayıp iyi modellerde 10 bin tl. civarında olduğunu düşünürsek iyicene işin tadını kaçırdılar.O zaman bu parçaları ucuza satın.Benzinden tasarruf et git parçaya ver, akaryakıtlı araba kullanma elektrikli kullan git bataryaya bir araba parası daha ver.Ne yaparsan yap soyacaklar başka yolu yok bu hayatta.Sistem insanları sömürme üzerine kurulmuş.Partikül filtresi çevreye zararı önlüyorsa niye vergi alıyorsun, mümkün olduğunca ucuz olmasını sağla ki insanlarda alıp kullansın,başka yollara sapmasın.Benim arabada şu anda bu sorun var.Araba daha 70 bin km de parçaya 10 bin tl diyorlar.Ukalalar kalkıp da parası olan versin diye yazıp durmasın, herkes kolay para kazanıp da almıyor alın teri akıtıyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
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ssbrutality 3 yıl moy
moy
Dizel partikül filtrelerinin orjinal olanların 5-6 bin tl. den başlayıp iyi modellerde 10 bin tl. civarında olduğunu düşünürsek iyicene işin tadını kaçırdılar.O zaman bu parçaları ucuza satın.Benzinden tasarruf et git parçaya ver, akaryakıtlı araba kullanma elektrikli kullan git bataryaya bir araba parası daha ver.Ne yaparsan yap soyacaklar başka yolu yok bu hayatta.Sistem insanları sömürme üzerine kurulmuş.Partikül filtresi çevreye zararı önlüyorsa niye vergi alıyorsun, mümkün olduğunca ucuz olmasını sağla ki insanlarda alıp kullansın,başka yollara sapmasın.Benim arabada şu anda bu sorun var.Araba daha 70 bin km de parçaya 10 bin tl diyorlar.Ukalalar kalkıp da parası olan versin diye yazıp durmasın, herkes kolay para kazanıp da almıyor alın teri akıtıyor.

70 bin verene 10 bin TL koymaz Aga... Çerez parandır O senin Aga...

Durmak Yok, Aynen Devam Aga...

Saygılar Aga...
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napolyon94 3 yıl
Aziz Yildirim i Ceo yapsinlar, bak bakalim bu kumpasin altinda kaliyormu
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zdniz 3 yıl
açıkcası türkiyede hiç bir yankı uyandırmadı ne yenisinin nede 2 elinin degeri düşmedi çogu insanın haberi yok olanlarda sallamıyo zaten
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kadirirdem 3 yıl
iyi olur am ben tr de ne kadar dayanacağı sorusuna bir soru işareti koymak istiyorum...
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aycibin 3 yıl kadirirdem
kadirirdem
iyi olur am ben tr de ne kadar dayanacağı sorusuna bir soru işareti koymak istiyorum...

Cevap basit.Vw turkiye'de ferit sahenk'in elinde oldugu ve Tayyip iktidarı devam ettiği sürece tüm dünyada batsa turkiye'de zerre zarar etmez.
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BekirTemel 3 yıl
yetmez ama evet.
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Patren 3 yıl en beğenilen
onunda hilesini bulurlar
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Stand Alone 3 yıl
Adamlar en azından markanın arkasında kalıp durumun topluyorlar, onu da yapmayanları biliyoruz.
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selcuksert38 3 yıl
gelecekte benzinli araç olacak mı ki ( 3. dünya ülkeleri hariç... )
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ezimuse 3 yıl
2bin CC otomobilleri bıraksınlar da drag yarışlarına amerikan Custom trucklarının emisyon değerlerine de bir zahmet el atsınlar. Oradaki 10bin-20bin CC motorlu v16lardan başlayan motorların egzoslarından çıkan emisyonları da bir zahmet kontrol altına alsınlar. Belki sayıca çok değil ancak bence milyonlarca araca eşdeğer oranda kirletme yapıyor.
Not: Herhangi bir taşıtım yok :)
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oKsyqeN 3 yıl
Herkesin kapısında en az 2 tane araba var. Filtreler artık atmosferi koruyamaz. Çözüm elektrikli otomobillerde. İnş. devlet artık el atarda her yakıt istasyonuna bir adet elektrik şarj istasyonu ekletir ve elektrikli araçlardan mtv ötv gibi sömürgelerini kaldırır. Avrupa çoktan elektriğe geçişini başlattı biz ekobis'te kaldık malesef.
1 Yanıt Yanıtla +3
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dirokzan 3 yıl oKsyqeN
oKsyqeN
Herkesin kapısında en az 2 tane araba var. Filtreler artık atmosferi koruyamaz. Çözüm elektrikli otomobillerde. İnş. devlet artık el atarda her yakıt istasyonuna bir adet elektrik şarj istasyonu ekletir ve elektrikli araçlardan mtv ötv gibi sömürgelerini kaldırır. Avrupa çoktan elektriğe geçişini başlattı biz ekobis'te kaldık malesef.

iyi ki herkesin kapısında iki tane araba yok desene!!
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