Volkswagen benzinli araçlarına partikül filtresi ekleyecek

Dieselgate emisyon skandalının geride bıraktıklarını temizlemeye çalışan Volkswagen bu bağlamda benzinli motorlarında da temizliğe gidiyor. VW Grubu yaptığı açıklamada 2017 ve sonrasında piyasada yer alacak bütün turbo benzinli motora sahip araçlarında partikül filtresi kullanacağını duyurdu.

Doğrudan enjeksiyonlu TSI ve TFSI benzinli motorları şu anda çoğu modern dizel motorunda bulunan filtreleme teknolojisinin aynısını kullanacak, Volkswagen'in belirttiğine göre bu filtre ile araçların ince kurum partikül emisyonu %90 oranında azalacak. Bu partiküller hava kalitesinin düşmesine ve şehirlerdeki solunum sağlığına olumsuz etkileriyle biliniyor.

Dizel araçların emisyonlarını düşürmeye yönelik planlarını da açıklayan VW Grup AR-GE müdürü Dr. Ulrich Eichhorn, gelecekte bütün modellerin en yeni ve en verimli SCR katalitik konvertör teknolojisine sahip olacağını belirtiyor.

Partikül filtresinin benzinli araçlara getirilmesi işlemi ilk olarak Haziran 2017'de başlarken bu durumdan etkilenen ilk model 1.4 TSI motorlu Volkswagen Tiguan SUV modeli olacak sonrasında ise onu 2.0 TFSI motorlu Audi A5 modeli takip edecek. Volkswagen 2022 yılına kadar 7 milyon aracın benzin partikül filtresine sahip olacağını ön görüyor.

VW Grubu partikül filtresini benzinli araçlarına da kazandıracak ilk firma olmazken daha önce mayıs ayında Mercedes-Benz de bu yönde bir duyuru yapmıştı. VW ve Mercedes'in bu yöndeki atılımı sonrası diğer firmalardan bu tarz adımların gelmesi bekleniyor.