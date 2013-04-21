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Volkswagen, iPhone entegrasyonuna sahip iBeetle modelini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Volkswagen, iPhone entegrasyonuna sahip iBeetle modelini duyurdu
Günümüzde günlük hayatın vazgeçilmezlerinden birisi olan akıllı telefonlar, araç içi eğlence sistemleriyle giderek daha çok entegre olmaya başlıyor.

Volkswagen ise dünyada ilk kez iPhone için akıllı arayüz entegrasyonu sunan aracı olacağını belirttiği iBeetle modelini tanıttı. Model ilk olarak Şangay'daki otomobil fuarında tanıtılacak.

iBeetle'da kullanılan entegrasyon, ön konsola monte edilmiş bir dock ve iPhone için geliştirilmiş özel bir uygulamadan oluşuyor. iPhone dock'a oturtulduktan sonra Beetle adlı uygulama aktive ediliyor ve aracın eğlence sistemine bağlanıyor. İstenirse telefon kablosuz olarak da sisteme bağlanabiliyor. Ardından bazı fonksiyonlara erişim sağlanıyor.

Bunlardan ilki Spotify. Çevrimiçi müzik akışları sağlayan Spotify ile favori parçalarınız doğrudan aracın eğlence sisteminden yansıtılabiliyor. İkincisi ise Expert. Bu fonksiyon yanal ivmelenme ölçen G-Meter, motor için yağ ve soğutma ölçer, kronometre ve pusula özellikleri sunuyor. 

Üçüncüsü ise Trainer. Bu fonksiyon iki farklı güzergah arasında sürüş zamanı, mesafe ve yakıt ekonomisini karşılaştırıyor ve sosyal ağlardan paylaşabiliyor. 

Diğer fonksiyonlar ise sosyal ağlardan gelen son mesajları listeleyen ve sesli okuyabilen Reader, aracın konumunu harita motifleri ile süsleyerek kartpostal şeklinde arkadaşlara gönderebilen Postcard, araç içerisinde fotoğraflar çekerek sosyal ağlardan paylaşan Photo, telefon dock'tan alındıktan sonra belirli görevlerin tamamlanması nedeniyle kullanıcılarını etiket ile ödüllendiren Milestones şeklinde sıralanıyor.

Sistemin bunun haricinde sunduğu bir fonksiyon bulunmuyor. Donanım olarak ise iBeetle modelinde 18 inçlik özel bir diskli tekerlek, iBeetle logosu ve iPhone ile uyumlu renk düzenleri sunuluyor. iBeetle gelecek yıl coupe veya üstü açık şeklinde iki versiyon olarak ABD'de pazara sunulacak.
Volkswagen, iPhone entegrasyonuna sahip iBeetle modelini duyurdu


http://www.autoblog.com/2013/04/19/volkswagen-ibeetle-gets-integrated-iphone-dock-little-else/ Yorum Yaz
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iade 6 yıl en beğenilen
sosyal ağdan paylaşmadıkları bi yakıt ekonomisi kalmıştı
1 Yanıt Yanıtla +5
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S.Soylu 6 yıl
seconder77
iyi ki android kullanmamışlarsonra araç trafikte donacak,kasacak kaza yapacakfrene basıcan hata vericekkontağı çevirecen ortam taraması yapacak ahaha

kafan güzelmiş kardeş güle güle kullan
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LightningRaven 6 yıl S.Soylu
S.Soylu

seconder77

iyi ki android kullanmamışlarsonra araç trafikte donacak,kasacak kaza yapacakfrene basıcan hata vericekkontağı çevirecen ortam taraması yapacak ahaha


kafan güzelmiş kardeş güle güle kullan

Arkadaşı dışarı alalım.
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V4LKyR 6 yıl
Because German engineering never fails. ;) 18" lastikler fazla gelmez mi bu araca yahu?
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bwhiteshark 6 yıl

Zoom kabiliyetini gösteren resimler yok mu?
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Rubisco 6 yıl
iBattle...
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acbold 6 yıl
Nedense çok itici geliyor bu model bana.İçi donanımlıymış ama dışı berbat gözüküyor gözüme.
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seconder77 6 yıl
iyi ki android kullanmamışlar
sonra araç trafikte donacak,kasacak kaza yapacak
frene basıcan hata vericek
kontağı çevirecen ortam taraması yapacak ahaha
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TheMarjinaLs 6 yıl
Son zamanlarda Beetle'i çok görmeye başladım etrafda , demek nedeni iPhone entegrasyonu
. Bu arada ne kadar bunlar
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meego 6 yıl
sertacaygun
Tok kapı sesi, hisli direksiyon. Bir de iPhone eklendi mi tamamdır. Gereksiz Alman fanatikliğini hiç saymıyorum.

çok güzel tespit...
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mimleon 6 yıl
buna yakın uygulama honda civic 2012 de de var
usb bağlantısı veya bluetooth ile müzikleri çalabiliyor

bu sene çıkan civic smartda da pioneer multimedya cihazı var
iphone bağlanarak bir çok uygulamayı araç ekranında çalıştırıyorsunuz

ilk demekle yanlış yapmışlar
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Nightmare70 6 yıl
sertacaygun

Tok kapı sesi, hisli direksiyon. Bir de iPhone eklendi mi tamamdır. Gereksiz Alman fanatikliğini hiç saymıyorum.


Onu bende anlamıyorum Almanlar Türklerden nefret eder bizim millette de Alman hayranlığı var..
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DH Misafiri 6 yıl
ıphona almadığıma daha da pişmanım.
sadece bu değil. daha android cihazlara adam akıllı aksesuar çıkmadı.(kılıf vs hariç.)
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