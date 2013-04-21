Volkswagen, iPhone entegrasyonuna sahip iBeetle modelini duyurdu

Günümüzde günlük hayatın vazgeçilmezlerinden birisi olan akıllı telefonlar, araç içi eğlence sistemleriyle giderek daha çok entegre olmaya başlıyor.





Volkswagen ise dünyada ilk kez iPhone için akıllı arayüz entegrasyonu sunan aracı olacağını belirttiği iBeetle modelini tanıttı. Model ilk olarak Şangay'daki otomobil fuarında tanıtılacak.





iBeetle'da kullanılan entegrasyon, ön konsola monte edilmiş bir dock ve iPhone için geliştirilmiş özel bir uygulamadan oluşuyor. iPhone dock'a oturtulduktan sonra Beetle adlı uygulama aktive ediliyor ve aracın eğlence sistemine bağlanıyor. İstenirse telefon kablosuz olarak da sisteme bağlanabiliyor. Ardından bazı fonksiyonlara erişim sağlanıyor.





Bunlardan ilki Spotify. Çevrimiçi müzik akışları sağlayan Spotify ile favori parçalarınız doğrudan aracın eğlence sisteminden yansıtılabiliyor. İkincisi ise Expert. Bu fonksiyon yanal ivmelenme ölçen G-Meter, motor için yağ ve soğutma ölçer, kronometre ve pusula özellikleri sunuyor.





Üçüncüsü ise Trainer. Bu fonksiyon iki farklı güzergah arasında sürüş zamanı, mesafe ve yakıt ekonomisini karşılaştırıyor ve sosyal ağlardan paylaşabiliyor.





Diğer fonksiyonlar ise sosyal ağlardan gelen son mesajları listeleyen ve sesli okuyabilen Reader, aracın konumunu harita motifleri ile süsleyerek kartpostal şeklinde arkadaşlara gönderebilen Postcard, araç içerisinde fotoğraflar çekerek sosyal ağlardan paylaşan Photo, telefon dock'tan alındıktan sonra belirli görevlerin tamamlanması nedeniyle kullanıcılarını etiket ile ödüllendiren Milestones şeklinde sıralanıyor.





Sistemin bunun haricinde sunduğu bir fonksiyon bulunmuyor. Donanım olarak ise iBeetle modelinde 18 inçlik özel bir diskli tekerlek, iBeetle logosu ve iPhone ile uyumlu renk düzenleri sunuluyor. iBeetle gelecek yıl coupe veya üstü açık şeklinde iki versiyon olarak ABD'de pazara sunulacak.





http://www.autoblog.com/2013/04/19/volkswagen-ibeetle-gets-integrated-iphone-dock-little-else/