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Volkswagen ilk pil “Gigafactory” tesisini Çin’de açmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıl yaşanan emisyon skandalından bu yana durumunu bir türlü düzeltemeyen Volkswagen, akıllarda yer eden kötü imajını elektrikli araç teknolojisine yatırım yaparak düzeltmek istiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Volkswagen ilk pil “Gigafactory” tesisini Çin’de açmaya hazırlanıyor
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Emisyon Skandalı Durum Özeti 

Geçtiğimiz sene, otomotiv dünyasıyla haşır neşir olmayan insanların bile haberdar olduğu bir skandal yaşanmıştı sektörde. Alman Volkswagen grubunun bazı dizel motorlarının emisyon testlerinde yazılımsal hile yaptığı ortaya çıkmış ve bunun üstüne özellikle ABD başta olmak üzere birçok Avrupa ve Asya ülkesinde şirketin araçları hakkında soruşturmalar açılmıştı. Yönetim kurulu başkanını da işinden eden skandalın asıl nedeni ise VW grubunun hile yaparak kâr marjını artırmak istemesi ve emisyon değerlerini yanlış göstererek gerçekten yeni teknolojilere yapılacak yatırımdan kurtulmak istemesi olarak nitelendirilebilir. Skandalın üstünden neredeyse bir yıl geçmiş olmasına rağmen, şirketin hisse değerlerinde ise hâlâ sürekli bir düşüş yaşanmakta.
Bunlar genel olarak skandalın şirket üzerindeki kötü etkilerdi ancak skandalın hem şirkete hem de otomotiv sektörüne iyi etkileri de olabilir. Yazının başında da belirttiğimiz üzere şirket, insanların gözündeki imajını düzeltmek için elektrikli otomobiller alanında daha ciddi adımlar atmak zorunda. Bunun için de geçtiğimiz haftalarda haberini yaptığımız üzere şirketin bu alanda yapmayı planladığı dev yatırımlar söz konusu.

VW Grubu, yatırım planlarında gerçekten samimi mi? 

Peki bir şirketin gerçekten elektrikli, çevreci otomobillere yatırım yapmak istediğini nasıl anlayabiliriz? Bunun bir PR (halkla ilişkiler) çalışması olmadığından nasıl emin olabiliriz? Aslında bu soruların yanıtını dört kriterle verebiliriz:
1- Bir şirket yatırım yapmak istediği alana gerçekten yüklü miktarda para harcar.
2- Bir şirket elektrikli otomobillere yatırım yapıyorsa, gerçekten rekabetçi ürünler sunar.
3- Bir şirket elektrikli otomobillere yatırım yapmak istiyorsa, özellikle pil ve pile bağlı teknolojilere çok fazla miktarda yatırım yapar çünkü bu devirde avantaj sağlamanın yolu bu teknolojiden geçer.
4- Ve bu şirket aynı zamanda uzun menzilli ve hızlı şarj edilebilir elektrikli otomobiller üzerinde çalışır.
Aslında VW grubuna baktığımızda bu kriterlerin çoğunu karşıladığını veya karşılamak için adımlar attığını söyleyebiliriz. Sonucunda şirket Almanya’da kuracağı dev pil fabrikası için 11 milyar dolarlık bir yatırım yapmak istiyor. Bu hem 3 hem de 1. maddeleri karşılamasını sağlıyor. 4. ve 2. maddeler ise hâlâ kesin olmamakla beraber, şirketin gösterimini yaptığı konseptler ve gelecek planlarıyla yarı karşılanıyor diyebiliriz.

Çin Planları 

Gelelim bu kadar özetten ve genel bilgiden sonra haberimizin asıl konusuna. Daha önce de bahsettiğimiz üzere Volkswagen grubu Almanya’da devasa bir pil fabrikası kurmak istiyor ancak sektördeki söylentilere göre grubun kuracağı ilk devasa pil fabrikası Almanya’da yer almak yerine, dünyanın en büyük elektrikli araba pazarı olan Çin’de de inşa edilebilir.
Kurulması planlanan fabrikanın büyüklüğü ise sızıntıyı yayan kaynak tarafından şöyle ifade edilmiş: Şu anda küresel çapta otomotiv sektörünün pil kapasitesi arzı 27 GWh seviyesinde. Volkswagen grup ise tüm araçlarını elektrikle yürütebilmek gibi bir amaca sahip ve bu amaç, şirketin 150 GWh kapasitelik bir arza sahip olmasını gerektiriyor. Bu kapasitedeki bir tesisin ise kabaca 10 fabrikadan oluşması gerekiyor. Bu 10 fabrikanın her birinin maliyeti ise 2 milyar avro, yani toplamda 20 milyar avroluk potansiyel yatırımdan bahsediyoruz.
Hatırlatmak gerekirse, Volkswagen gurubu 2025 yılına gelindiğinde filosunda 30’dan fazla elektrikli araç barındırmak istiyor. Şirket ayrıca yılda 2-3 milyon adet elektrikli araç satmayı planlıyor. Bu satış rakamlarının şirketin satış adedinin %20-25’ini karşılaması planlanıyor. Çin elektrikli araç pazarının bu yıl Avrupa ve ABD pazarlarının toplamını geçebileceği düşünüldüğünde Volkswagen grubu için bu yatırımın Çin’de yapılmasının neden önem arz ettiği ortaya çıkmış oluyor.

http://cleantechnica.com/2016/07/01/volkswagen-aims-build-1st-battery-gigafactory-china-rumor/ Yorum Yaz
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khaos 3 yıl en beğenilen
Nedense hiç samimi gelmiyor Vw
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shifisitert 3 yıl
Vw bu pil olayına sağlam girecek gibi gözüküyor. Ben alman olsam abden çıkarım. Tek başına ab ekonomisini zirve yaptırıyor adamlar
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DH Misafiri 3 yıl
zankos
teslanın araçları iş görünce diğer firmalarda ellerini çabuk tutmak istiyor bizim için de içten yanmalı bir motor üretmekten acizken elektrikli araç konusunda bişey yapabilirdik ancak o konuda da geri kalacağımız belli gibi

bence yeniden bir araştır yerli otomobili
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Şıh Hazretleri 3 yıl
Tesla Sağolsun
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atilasat 3 yıl
emisyon skandalından aldıgı ceza 20 milyar avro. giga fabrika icin gereken para 20 milyar avro. tesadüftür heral
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oray 3 yıl
ben pili geçtim, hele bi hybrid çıkartın be kardeşim...
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kadirirdem 3 yıl
artık samimi gelmiyor...
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Hdplus 3 yıl
Vw bitmiş
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umut_baris 3 yıl
Ucuz işçilik. Ah kapitolizm!
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Virinom 3 yıl
Elon Musk yıllar öncesinden bunun yatırımını yaptı ve şimdi ekmeğini yiyor. Diğer firmalar ancak para hırsından gözlerini açıp da yatırım yapmayı akıl edebildi.
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B4ris 3 yıl
apple-ilk iphone-ilk akıllı telefon ve olaya uyanamamış nokia vb şirketler gibi bir örnek vardı.
aynısını düşünüyorum,ayak uyduramayanlar büyük zorluklar çekecek gibi geliyor bana...
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khaos 3 yıl en beğenilen
Nedense hiç samimi gelmiyor Vw
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