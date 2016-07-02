Volkswagen ilk pil “Gigafactory” tesisini Çin’de açmaya hazırlanıyor

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Emisyon Skandalı Durum Özeti

Geçtiğimiz sene, otomotiv dünyasıyla haşır neşir olmayan insanların bile haberdar olduğu bir skandal yaşanmıştı sektörde. Alman Volkswagen grubunun bazı dizel motorlarının emisyon testlerinde yazılımsal hile yaptığı ortaya çıkmış ve bunun üstüne özellikle ABD başta olmak üzere birçok Avrupa ve Asya ülkesinde şirketin araçları hakkında soruşturmalar açılmıştı. Yönetim kurulu başkanını da işinden eden skandalın asıl nedeni ise VW grubunun hile yaparak kâr marjını artırmak istemesi ve emisyon değerlerini yanlış göstererek gerçekten yeni teknolojilere yapılacak yatırımdan kurtulmak istemesi olarak nitelendirilebilir. Skandalın üstünden neredeyse bir yıl geçmiş olmasına rağmen, şirketin hisse değerlerinde ise hâlâ sürekli bir düşüş yaşanmakta.

Bunlar genel olarak skandalın şirket üzerindeki kötü etkilerdi ancak skandalın hem şirkete hem de otomotiv sektörüne iyi etkileri de olabilir. Yazının başında da belirttiğimiz üzere şirket, insanların gözündeki imajını düzeltmek için elektrikli otomobiller alanında daha ciddi adımlar atmak zorunda. Bunun için de geçtiğimiz haftalarda haberini yaptığımız üzere şirketin bu alanda yapmayı planladığı dev yatırımlar söz konusu.

VW Grubu, yatırım planlarında gerçekten samimi mi?

Peki bir şirketin gerçekten elektrikli, çevreci otomobillere yatırım yapmak istediğini nasıl anlayabiliriz? Bunun bir PR (halkla ilişkiler) çalışması olmadığından nasıl emin olabiliriz? Aslında bu soruların yanıtını dört kriterle verebiliriz:

1- Bir şirket yatırım yapmak istediği alana gerçekten yüklü miktarda para harcar.

Aslında VW grubuna baktığımızda bu kriterlerin çoğunu karşıladığını veya karşılamak için adımlar attığını söyleyebiliriz. Sonucunda şirket Almanya’da kuracağı dev pil fabrikası için 11 milyar dolarlık bir yatırım yapmak istiyor. Bu hem 3 hem de 1. maddeleri karşılamasını sağlıyor. 4. ve 2. maddeler ise hâlâ kesin olmamakla beraber, şirketin gösterimini yaptığı konseptler ve gelecek planlarıyla yarı karşılanıyor diyebiliriz.

Çin Planları

Gelelim bu kadar özetten ve genel bilgiden sonra haberimizin asıl konusuna. Daha önce de bahsettiğimiz üzere Volkswagen grubu Almanya’da devasa bir pil fabrikası kurmak istiyor ancak sektördeki söylentilere göre grubun kuracağı ilk devasa pil fabrikası Almanya’da yer almak yerine, dünyanın en büyük elektrikli araba pazarı olan Çin’de de inşa edilebilir.

Kurulması planlanan fabrikanın büyüklüğü ise sızıntıyı yayan kaynak tarafından şöyle ifade edilmiş: Şu anda küresel çapta otomotiv sektörünün pil kapasitesi arzı 27 GWh seviyesinde. Volkswagen grup ise tüm araçlarını elektrikle yürütebilmek gibi bir amaca sahip ve bu amaç, şirketin 150 GWh kapasitelik bir arza sahip olmasını gerektiriyor. Bu kapasitedeki bir tesisin ise kabaca 10 fabrikadan oluşması gerekiyor. Bu 10 fabrikanın her birinin maliyeti ise 2 milyar avro, yani toplamda 20 milyar avroluk potansiyel yatırımdan bahsediyoruz.

Hatırlatmak gerekirse, Volkswagen gurubu 2025 yılına gelindiğinde filosunda 30’dan fazla elektrikli araç barındırmak istiyor. Şirket ayrıca yılda 2-3 milyon adet elektrikli araç satmayı planlıyor. Bu satış rakamlarının şirketin satış adedinin %20-25’ini karşılaması planlanıyor. Çin elektrikli araç pazarının bu yıl Avrupa ve ABD pazarlarının toplamını geçebileceği düşünüldüğünde Volkswagen grubu için bu yatırımın Çin’de yapılmasının neden önem arz ettiği ortaya çıkmış oluyor.

http://cleantechnica.com/2016/07/01/volkswagen-aims-build-1st-battery-gigafactory-china-rumor/

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2- Bir şirket elektrikli otomobillere yatırım yapıyorsa, gerçekten rekabetçi ürünler sunar.3- Bir şirket elektrikli otomobillere yatırım yapmak istiyorsa, özellikle pil ve pile bağlı teknolojilere çok fazla miktarda yatırım yapar çünkü bu devirde avantaj sağlamanın yolu bu teknolojiden geçer.4- Ve bu şirket aynı zamanda uzun menzilli ve hızlı şarj edilebilir elektrikli otomobiller üzerinde çalışır.