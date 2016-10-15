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Volkswagen yeni crossover modeline 'Atlas' ismini verdi

Volkswagen'in Tiguan ile Touareg arasındaki boşluğu dolduracak 7 kişilik crossover modeli üzerindeki sır perdesi kalkmaya başladı. Alman kaynaklara göre model Volkswagen Atlas adını alacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volkswagen'in orta boy bir SUV modeli üzerinde çalışmalar yaptığı bir süredir biliniyor. 2013 yılında Detroit Otomobil Fuarında CrossBlue konsept aracını sergileyen araç üreticisi yeni modelini 27 Ekim'de resmiyete kavuşturmaya hazırlanıyor. Skoda Kodiaq ile aynı alt yapıyı paylaşan 3 koltuk sıralı crossover modeli Tiguan ile Touareg arasında konumlandırılacak.
Şu ana kadar ismi hakkında bilgi bulunmayan modelin Alman Automobilwoche sitesine göre Volkswagen 'Atlas' olarak adlandırılacağı belirtiliyor. Şirketin T harfiyle başlayan Tiguan ve Touareg modelleri sonucu yeni aracın da T harfiyle başlayan bir isime sahip olacağı düşünülüyordu. Volkswagen tarafından Amerika'daki pazar payını artırmak için daha Amerikan bir isim olarak Atlas seçilse de firma geçtiğimiz dönem 'Teramont' isiminin de telif haklarını almıştı. Yani modelin Amerika pazarında 'Atlas' adıyla, Avrupa pazarında ise 'Teramont' adıyla satışa sunulması da ihtimaller arasında.
Dizel skandalı sonrası satışlarda düşüş yaşayan Volkswagen için yeni bir crossover modelin satışları canlandırabileceği düşünülüyor.

http://www.autonews.com/article/20161006/OEM04/161009907/vw-names-new-crossover-atlas Yorum Yaz
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Whippoorwill 3 yıl en beğenilen
Tasarımı modern. Güzel bir araç.
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Can.Octacore 3 yıl
Neden bilmiyorum ama Tiguan'ın konseptine göre en yakıştıramadığım araçtı. Atlas ise iç ve dış tasarım olarak daha hoş bir görüntü almış. Ülkedeki vergi sistemi ile ne hale gelir fiyatı bilinmez ama...
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Eeltorm 3 yıl
Çok iyiymiş gerçekten.
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kadirirdem 3 yıl
güzel ama biraz audi'ye benzettim.
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jrbacktoback 3 yıl
180 bınden kapı acarlar artık..
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mavizaman 3 yıl
koadiaqa özenmiş.
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ø 3 yıl
Bu ne güzel araba.
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Barni Moloztaş 3 yıl
Tam bir aile arabası
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Kara Börü 3 yıl
Arkasını beğenmedim.
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Experimentation 3 yıl
touareg daha güzel görünüyor
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BekirTemel 3 yıl
Voswoscular bayrak asnış sıraya gitmeyi bekliyor.
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yaman06 3 yıl
Satışlarda düşüş yaşayan mı ? Otomobil Genel'de haberi vardı satışlarda tekrar birinci oldu diye. Hadi internette araştırma yapmıyorsunuz, Donanımhaber'e bari göz gezdirin.
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Whippoorwill 3 yıl en beğenilen
Tasarımı modern. Güzel bir araç.
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ozmenakif 3 yıl
At last!
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