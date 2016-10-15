Volkswagen yeni crossover modeline 'Atlas' ismini verdi

Volkswagen'in orta boy bir SUV modeli üzerinde çalışmalar yaptığı bir süredir biliniyor. 2013 yılında Detroit Otomobil Fuarında CrossBlue konsept aracını sergileyen araç üreticisi yeni modelini 27 Ekim'de resmiyete kavuşturmaya hazırlanıyor. Skoda Kodiaq ile aynı alt yapıyı paylaşan 3 koltuk sıralı crossover modeli Tiguan ile Touareg arasında konumlandırılacak.

Şu ana kadar ismi hakkında bilgi bulunmayan modelin Alman Automobilwoche sitesine göre Volkswagen 'Atlas' olarak adlandırılacağı belirtiliyor. Şirketin T harfiyle başlayan Tiguan ve Touareg modelleri sonucu yeni aracın da T harfiyle başlayan bir isime sahip olacağı düşünülüyordu. Volkswagen tarafından Amerika'daki pazar payını artırmak için daha Amerikan bir isim olarak Atlas seçilse de firma geçtiğimiz dönem 'Teramont' isiminin de telif haklarını almıştı. Yani modelin Amerika pazarında 'Atlas' adıyla, Avrupa pazarında ise 'Teramont' adıyla satışa sunulması da ihtimaller arasında.

Dizel skandalı sonrası satışlarda düşüş yaşayan Volkswagen için yeni bir crossover modelin satışları canlandırabileceği düşünülüyor.

http://www.autonews.com/article/20161006/OEM04/161009907/vw-names-new-crossover-atlas