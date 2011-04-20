Volkswagen, yeni elektrikli scooter modeli E-Scooter'ı Shanghai'da tanıttı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, downsizing teknolojisini en başarılı şekilde uygulayan otomobil üreticilerinden biri olarak ön plana çıkıyor.Geliştirdiği az yakıt tüketen ve düşük emisyonlu içten yanmalı motorlara sahip otomobillerden sonra elektrikli otomobil savaşına da iddialı bir giriş yapmayı planlayan VW, Shanghai Motor Show'da tanıttığı yeni bir elektrikli modelle herkesi şaşırtmış görünüyor: Volkswagen E-Scooter!

Daha önceki haberimizde Japon otomobil üreticisi Honda'nın da bir elektrikli scooter modeli geliştirdiğini ve 24 Aralık 2010 tarihinden itibaren belirli müşterilere satmaya başlayacağını sizlerle paylaşmıştık. Elektrikli scooter üreticilerine katılan Volkswagen, Honda'nın elektrikli scooterı EV-neo'ya ciddi bir rakip geliştirmiş gözüküyor. Elektrikli motoru beslemek için nikel-metal hidrid bataryaların tercih edildiği Volkswagen E-Scooter, bataryaları hariç sadece 20 kilogram ağırlığında olmasıyla dikkat çekiyor. 350 Watt gücündeki elektrikli motoru E-Scooter'a 40 kilometrelik menzil sağlıyor. Elektrikli scooterın maksimum hızı ise 48 kilometre/saat olarak açıklanmış.

VW Çin'in Tasarım Başkanı Simon Loasby yaptığı açıklamada; E-Scooter'ın menzilini daha da arttırmak için lityum-iyon batarya opsiyonunun olduğunu söyledi. Loasby ayrıca performans isteyen müşteriler için 700 Watt'lık bir elektrikli motor seçeneğinin de bulunduğunu sözlerine ekledi.

Çin'de yaygın olarak kullanılan elektrikli scooterlar ortalama olarak 500 $ gibi bir fiyattan satılıyor. Daha pahalı olması beklenen E-Scooter'ın Çin'de çok satması zor gibi gözükse de VW Çin yetkilileri E-Scooter'ın satış fiyatının 1000 $'dan daha az olabileceğini iddia ediyorlar. E-Scooterların Çin'de ilk olarak 2012 yılı içerisinde satışa çıkarılması hedefleniyor.