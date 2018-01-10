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Volkswagen’dan elektrikli otomobiller için önemli adım

Volkswagen, elektrikli araçlar konusunda vites yükseltiyor. Elektrikli araçlar konusunda yeni bir yapılanmaya giden Alman devi, e-mobility bölümü ile yeni bir dönem başlatacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Volkswagen’dan elektrikli otomobiller için önemli adım
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Özellikle emisyon skandalında ciddi tazminatlar ödemek zorunda kalan ve tüketicilerin gözünde de imajı zedelenen Volkswagen, bu olayda yaşananlar ve Tesla’nın elektrikli araçları ile küresel ölçekte elde ettiği ün sonrasında yönünü elektrikli araçlara biraz daha dönmüştü.


Bugün Norveç’te elektrikli ve hibrit araçlar %50’nin üzerinde bir paya ulaşmış durumda. Yakın süreçte Norveç’teki orana daha fazla ülkenin de dahil olması şaşırtıcı olmayacak. Dünyanın Toyota ile birlikte otomobil üretiminin çok büyük bir kısmını elinde bulunduran Alman şirket, elektrikli araçlarda yeni bir sayfa açıyor.


Elektrikli Araç Birimi Yönetim Kurulu’na Giriyor

Şirket, e-mobility adını verdiği strateji doğrultusunda tüm elektrikli araç çalışmalarını tek bir birime bağlama kararı aldı. Birimin başına ise 1989 yılından bu yana Volkswagen bünyesinde yer alan ve daha önce üretim ve lojistik departmanının başında yer alan Thomas Ulbrich’i getiriyor. Ulbrich Yönetim Kurulu’na girerek orada da söz sahibi olacak.


1 Şubat itibariyle yeni yapılanma resmen yürürlüğe girecek. Daha önce Seat tarafında da görev alan yönetici, MEB platformu ile birlikte şirketin elektrik motorlu araçlar devriminde anahtar rol üstlenmiş oluyor.


Volkswagen 2020 yılından itibaren elektrikli sınıfta iddialı modelleri ile seçilmiş pazarlarda boy gösterecek. 5 ana model ile yola çıkacak olan Volkswagen, özellikle Avrupa genelinde elektrikli araç şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda da kendi iç dinamikleri doğrultusunda adımlar atacak. Şirketin 2030 yılına kadar 300'den fazla elektrikli araç modeline ulaşma hedefi bulunuyor. 2025 yılı hedefi ise 80 farklı model.


https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/volkswagen-creates-new-e-mobility-division-oversee-electric-future Yorum Yaz
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Fx_57,5 1 yıl
tesla titreyecek olsa patentlerinden ücret isterdi neyin kafası bu
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atilasat 1 yıl
vw,bmw,mercedes,audi,ford,renault...hepsi Tesla'dan geç başladılar ama hepsi de Tesla'dan daha avantajlı bu yarışta.
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haberelectro 1 yıl
TİTRE TESLA
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sanal84 1 yıl
Çok geç kalındı, Tesla bu işin kaymağını yiyen taraf olacak.İnanılmaz bir altyapı oluşturdular.Birde VW nin diesel skandalı olmasa şuanda bu işe de girerlermiydi oda başka bir soru..
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sendemail 1 yıl
Söz konusu menzil olduğunda Tesla 'ya hiç biri yetişemiyor.
Bununla birlikte , Mercedes'i yakından takip ederseniz ,Avrupa kıtasında en etkin hazırlığa sahip elektrikli araç hususunda .
Vw'nin 300 beş yüz model dediğine kapılmayın , 09 -2015 tarihindeki hisselerinin çakılışını bu spekülatif haberlerle yükseltmeye çalışıyor...Yapcez etcez diye...
Ortada arabası yok,2020 de o kadar çok modeli çıkartmak için tedarik zincirinden ,makine parkuruna kadar herşyiyeniden yapılandırması lazım.Bayiler , yan sanayiciler ,eski modellere tanınan parça garantisi hepsi kabus gibi....
Tüm bunları faaliyet zararı yaratırken yapmaya çalışacak ....
Vw nin işi çok zor.
Merkel işi gücü bırakıp apar topar Abd 'ye gitmişti Vw yi kurtarmaya...
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ıYı 1 yıl
Her zaman çevreyi en az kirleten sistemler tercih edilmesi tarafindayim.bu elektrikli araclardaki haberlerde çok sevindirici.
Ama ben çevreci olduğu gibi yerli ve milli sistemde olmasını isterim.
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oray 1 yıl
bmw ve audiden de aynı haberleri bekliyoruz! D-E sınıfı artık bi elektrikli araç çıkartın!
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