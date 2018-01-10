Volkswagen’dan elektrikli otomobiller için önemli adım

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Özellikle emisyon skandalında ciddi tazminatlar ödemek zorunda kalan ve tüketicilerin gözünde de imajı zedelenen Volkswagen, bu olayda yaşananlar ve Tesla’nın elektrikli araçları ile küresel ölçekte elde ettiği ün sonrasında yönünü elektrikli araçlara biraz daha dönmüştü.





Bugün Norveç’te elektrikli ve hibrit araçlar %50’nin üzerinde bir paya ulaşmış durumda. Yakın süreçte Norveç’teki orana daha fazla ülkenin de dahil olması şaşırtıcı olmayacak. Dünyanın Toyota ile birlikte otomobil üretiminin çok büyük bir kısmını elinde bulunduran Alman şirket, elektrikli araçlarda yeni bir sayfa açıyor.





Elektrikli Araç Birimi Yönetim Kurulu’na Giriyor

Şirket, e-mobility adını verdiği strateji doğrultusunda tüm elektrikli araç çalışmalarını tek bir birime bağlama kararı aldı. Birimin başına ise 1989 yılından bu yana Volkswagen bünyesinde yer alan ve daha önce üretim ve lojistik departmanının başında yer alan Thomas Ulbrich’i getiriyor. Ulbrich Yönetim Kurulu’na girerek orada da söz sahibi olacak.





1 Şubat itibariyle yeni yapılanma resmen yürürlüğe girecek. Daha önce Seat tarafında da görev alan yönetici, MEB platformu ile birlikte şirketin elektrik motorlu araçlar devriminde anahtar rol üstlenmiş oluyor.





Volkswagen 2020 yılından itibaren elektrikli sınıfta iddialı modelleri ile seçilmiş pazarlarda boy gösterecek. 5 ana model ile yola çıkacak olan Volkswagen, özellikle Avrupa genelinde elektrikli araç şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda da kendi iç dinamikleri doğrultusunda adımlar atacak. Şirketin 2030 yılına kadar 300'den fazla elektrikli araç modeline ulaşma hedefi bulunuyor. 2025 yılı hedefi ise 80 farklı model.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/volkswagen-creates-new-e-mobility-division-oversee-electric-future