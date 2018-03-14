Volkswagen'den elektrikli otomobil teknolojisine 25 milyar dolarlık yatırım

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen AG, elektrikli araç geliştirmeye büyük miktarda kaynak aktardığını açıkladı. Şirket sektörün öncülerinden Tesla'ya endişe verecek bir hamleyle pil tedariki ve ilgili teknolojiler için 25 milyar dolarlık güvence sağladı.

Bloomberg, Volkswagen'in şu anda elektrikli araç üretmek için donanımlı üç fabrikaya sahip olduğunu, ancak bu sayının önümüzdeki iki yıl içinde 16'ya yükseleceğini belirtti. Şirket 2025 yılına kadar, Samsung ve LG Chem'in de dahil olduğu tedarikçilerle yapılan anlaşmalar sayesinde 3 milyon elektrikli araç üretmeyi planlıyor. Alman marka 2030 yılına kadar 300 modelinin her birinin elektrikli versiyonunu sunmayı umuyor.

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Volkswagen, araç satışlarının yüzde 80'ini oluşturan Avrupa ve Çin için pil tedariğini sağlama aldığını ve yakında Kuzey Amerika için bir tedarikçi seçeceğini söyledi. Şirket araçlarına güç sağlamak için toplam 50 milyar euro değerinde pil satın almayı planlıyor.

Dieselgate skandalından sonra imaj kurtarma çalışmaları

Volkswagen, 2015'ten önce elektrikli araçlara hiç ilgi göstermemişti ancak "Dieselgate" emisyon skandalı ile araçlarında gerçek emisyon değerinin ölçülebilmesini engelleyen donanım kullandığı ortaya çıktıktan sonra zedelenen imajını kurtarmak için çevre dostu projelere odaklanmaya başladı.

Volkswagen’in elektrikli araçlara yaptığı yatırım şüphesiz Tesla’yı tedirgin edecek seviyede. Elon Musk'ın şirketi üretim hedeflerini tutturmayı başaramadığı Model 3 ile ilgili ciddi sıkıntı yaşıyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-13/vw-secures-25-billion-battery-supplies-in-electric-car-surge