Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volkswagen'den elektrikli otomobil teknolojisine 25 milyar dolarlık yatırım

Dieselgate skandalıyla gözden düşen Volkswagen, tüketici nezdindeki saygınlığını geri kazanmak için çevreci projelere yöneliyor. Şirket elektrikli otomobil teknolojisine 25 milyar dolar yatırım yaptı.
1 yıl
2,5b
1
35
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen AG, elektrikli araç geliştirmeye büyük miktarda kaynak aktardığını açıkladı. Şirket sektörün öncülerinden Tesla'ya endişe verecek bir hamleyle pil tedariki ve ilgili teknolojiler için 25 milyar dolarlık güvence sağladı.
Bloomberg, Volkswagen'in şu anda elektrikli araç üretmek için donanımlı üç fabrikaya sahip olduğunu, ancak bu sayının önümüzdeki iki yıl içinde 16'ya yükseleceğini belirtti. Şirket 2025 yılına kadar, Samsung ve LG Chem'in de dahil olduğu tedarikçilerle yapılan anlaşmalar sayesinde 3 milyon elektrikli araç üretmeyi planlıyor. Alman marka 2030 yılına kadar 300 modelinin her birinin elektrikli versiyonunu sunmayı umuyor.
Ayrıca Bkz. "2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nın en çılgın otomobilleri"
Volkswagen, araç satışlarının yüzde 80'ini oluşturan Avrupa ve Çin için pil tedariğini sağlama aldığını ve yakında Kuzey Amerika için bir tedarikçi seçeceğini söyledi. Şirket araçlarına güç sağlamak için toplam 50 milyar euro değerinde pil satın almayı planlıyor.

Dieselgate skandalından sonra imaj kurtarma çalışmaları

Volkswagen, 2015'ten önce elektrikli araçlara hiç ilgi göstermemişti ancak "Dieselgate" emisyon skandalı ile araçlarında gerçek emisyon değerinin ölçülebilmesini engelleyen donanım kullandığı ortaya çıktıktan sonra zedelenen imajını kurtarmak için çevre dostu projelere odaklanmaya başladı.
Volkswagen’in elektrikli araçlara yaptığı yatırım şüphesiz Tesla’yı tedirgin edecek seviyede. Elon Musk'ın şirketi üretim hedeflerini tutturmayı başaramadığı Model 3 ile ilgili ciddi sıkıntı yaşıyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-13/vw-secures-25-billion-battery-supplies-in-electric-car-surge Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Neverdone 1 yıl en beğenilen
Bizde suriyelilere harcadık
Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kaygerya 1 yıl
bosa para harcamislar. buzdolaplari zaten elektrikli. motorunu guclendir 4 de teker koy al elektrikli vw
1 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jimhendrix 1 yıl
elektiriği az tüketiyormuş gibi gösterir bunlar.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AlicanNalbat 1 yıl
Yorumlara bakın. Türk kaşığı ile Alman b.ku yemeye doyamadı güzel ülkemin güzel insanları. :)
Adam sevindirici haber yazmış. Çok sevindirici başka milletlerin ilerlemesi cidden çok sevindirici. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-30496A80E 1 yıl
O kadar ceza skandal vs.den sonra bu yatırım için parayı nereden bulmuşlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N KUL 1 yıl
En çok arıza yapan otomobil VW
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F2673E0F4 1 yıl
Boşline elektrikli VW arabalari bir kac yıla kapinizin önünde

Tamam Tamam saka bir yana yaptıkları yatirim sahane umarım bu paranin 3 katini yeni motor gelidtirme icin harcamamislardir nedense Alman firmalar hep böyle elektrikli araba yatirimiyla on plana çıkıyor fakat benzinli arabalara yaptiklari daha büyük yatirimlar haber olmuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Sparhawk 1 yıl
Elektrikliye yatırım yapacağına arabalarına lütfedip park sensörü, hız sabitleyici gibi donanımları standart donanım olarak sunmayı başarabilse daha makbule geçerdi kendileri.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cervinff 1 yıl
Pillerini Zorlu'dan alacaklarsa sıkıntı yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaDMaxiBo 1 yıl
Passat E
Test ortamında 700 km gider ama yolda 200 anca
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bantu 1 yıl
Biz sıfırdan başlayacağımız yerli otomotive fabrika ve teçhizat dahil o kadar para yatırmayız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 1 yıl
TITRE TESLA
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x2yk 1 yıl
Yatırsın yatırsın yoksa emisyonlara daha çok ceza ödeyecekler bu kafa ile ama şimdi düşünüyorum elektrikli araçlar sıfır emisyon olayı var peki bunlar bu sefer bizi ne ile kandıracaklar eksi emisyonlu araba mı satmaya kalkacaklar diğerlerinden üstün olduklarını göstermek için.. :) :)
Fotoğraftaki kırmızı Volkswagen araç ayni ninja kaplumbağa gibi bunlar çok çizgi dizi ninja kaplumbağaları izlemişler herhalde Vosvos 'un etkileri hala devam ediyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2508 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, tesla ve
8 etiket daha elektrikli otomobil Volkswagen yatırım elektrikli araç 25 milyar dolar Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl MSI'ın canavar dizüstü bilgisayarı: GE63 Raider'ı inceledik 1 yıl Türk bilim insanlarının çalışması 2017'nin en iyi buluşları arasında gösterildi 1 yıl Logitech’ten oyuna tepki veren RGB aydınlatmalı hoparlör 1 yıl Huawei P20, Geekbench testinde göründü 1 yıl Bitcoin tepetaklak: Kripto para piyasasında 60 milyar dolarlık kayıp 1 yıl Türk bilim insanları "milli şifreleme cihazı" geliştiriyor 1 yıl Roket teknolojisiyle yapay kalp üretildi 1 yıl Bir dolandırıcılık haberi de ABD’den, rakamlar daha büyük 1 yıl Huawei P20 Lite ön siparişe açıldı, özellikleri netleşti! 1 yıl DonanımHaber yeni editör arıyor! 1 yıl YouTube belirli videolara Wikipedia açıklamaları ekleyecek 1 yıl AMD ve Nvidia yeni nesil mimarilerde acele etmiyor 1 yıl Trump'ın emri kabul gördü: Broadcom, Qualcomm'u satın almaktan vazgeçti 1 yıl Xiaomi'den Blockchain tabanlı dijital tavşan yetiştirme oyunu: Jiami Tu 1 yıl Microsoft, Meltdown ve Spectre açıklarını yamamaya devam ediyor 1 yıl Pebble izleri taşıyan Fitbit Versa duyuruldu 1 yıl İLTEK Günleri ile teknolojinin enleri önümüzdeki hafta Yıldız Teknik Üniversitesi’nde! 1 yıl Microsoft insan kadar başarılı çeviriler yapan yapay zeka geliştirdi 1 yıl Audi, Trafik Işığı Bilgilendirme sistemini Washington'da kullanıma sundu 1 yıl Bu da sera madenciliği 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Volkswagen'den elektrikli otomobil teknolojisine 25 milyar dolarlık yatırım Sonraki 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nın en çılgın otomobilleri 1 yıl G20 Zirvesi'nde kripto paralar masaya yatırılacak 1 yıl Raspberry Pi 3 Model B+ tanıtıldı: Daha hızlı CPU ve 5 GHz Wi-Fi 1 yıl Katar 6 adet Bayraktar TB2 alıyor 1 yıl Kripto para borsaları muazzam gelirler elde ediyor 1 yıl Huawei P20'nin üçlü kamerasını açığa çıkaran resmi teaser videoları yayınlandı 1 yıl İlk yerli 8x8 şasili itfaiye aracı dünyaya açılıyor 1 yıl Google kripto para reklamlarını yasaklayacağını duyurdu 1 yıl "Uzayda askeri bir güç kurabiliriz" İşte Trump'ın ilginç planı 1 yıl LiveLeak.com’a erişim yasağı! 1 yıl DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında! 1 yıl V8 motorlu Range Rover Velar SVR, Nürburgring'de test ediliyor 1 yıl Yerli NeXpara projesi iptal oldu 1 yıl Madencilere Nvidia Titan Xp desteği 1 yıl Hubble'dan muhteşem fotoğraf: İşte 10 milyar yıllık "kalıntı galaksi" 1 yıl Yapay Zekalı Marketten alış veriş "amazon go'yu denedik" 1 yıl Apple'ın kablosuz şarj matı AirPower bu ay piyasaya sürülebilir 1 yıl Now MoviePass uygulamasından açıklama: Kullanıcılarımızı takip etmiyoruz 1 yıl Harry Potter dünyasında geçen Fantastic Beasts 2'den ilk fragman 1 yıl iOS 12’nin de tanıtılacağı WWDC 2018, 4 Haziran’da başlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim