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Volkswagen'in gizemli yeni SUV'si pazara bir adım daha yaklaştı

Volkswagen'in CrossBlue konseptine dayalı olması beklenen yeni orta boy SUV modeli üretime doğru ilerliyor. Chattanooga fabrikası ilk test gövdesini tamamlayarak hatıra fotoğrafı çekti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Alman otomotiv devi Volkswagen'in yeni orta boy SUV modeli üretime doğru ilerliyor. Şirketin Chattanooga fabrikası, SUV üretim hattında kalibrasyon amaçlı kullanılan ilk test gövdesini tamamladı. Bu önemli günün anısına tesis personeli tamamlanan metal gövde ile bir fotoğraf çekti.
Ayrıca Bkz. "Tesla Model S korkunç bir kaza yaptı, araçtaki 5 yolcu da sağ kurtuldu"
Volkswagen yeni SUV modeli hakkında ağzını çok sıkı tutuyor. Şirket ABD yapımı arazi aracı üzerine henüz hiçbir teknik bilgi yayınlamadı. Ancak yaklaşan modelin 2013 Detroit otomobil fuarında tanıtılan VW'in CrossBlue konseptine (aşağıdaki fotoğraflarda görebileceğiniz üzere) dayalı olması bekleniyor. Yeni SUV'nin yıl sonuna kadar üretime girmesi ve 2017 yılının başlarında galerilere ulaşması bekleniyor.
Henüz ismi bilinmeyen orta boy SUV, Volkswagen'in önümüzdeki birkaç yıl içinde tanıtmayı planladığı, Tiguan ve Touareg'i tamamlayacak dört yeni crossover modelinden biri olacak. ABD ve Çin pazarları için özel olarak inşa edilecek yeni orta boy crossover, Tiguan ve Touareg arasında konumlandırılacak. VW marka hiyerarşisinin en üstünde ise geçtiğimiz ay Pekin otomobil fuarında tanıtılan T-Prime Concept GTE konseptine dayalı şirketin amiral gemisi SUV modeli yer alacak.

http://www.techinsider.io/vw-suv-mid-size-2016-5 Yorum Yaz
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IslakFasulye 3 yıl
İğrenç.

Touareg'den sonra ucube gibi gözüküyor.
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neo01470 3 yıl
Bence yerli malını aşağılayanlar vatan haini olarak yargılanmalı
1 Yanıt Yanıtla +10
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neo01470 3 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22
neo01470
Bence yerli malını aşağılayanlar vatan haini olarak yargılanmalı

Yerli kazığı savunanlar da sülalece kazığa oturtulmalı.

Öyleyse sana yabancı kazığı şimdiden hazır, iyi oturmalar
yoksulseytan22neo01470Bence yerli malını aşağılayanlar vatan haini olarak yargılanmalıYerli kazığı savuna...
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BekirHan 3 yıl
Ooo nazilerde foruma üye olmuş. Hoş geldin yeğenim. Hitler' in selamı vardı sana.
neo01470
Bence yerli malını aşağılayanlar vatan haini olarak yargılanmalı

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parietale 3 yıl
Tasarım golf terk.
Amerikalılar bu ucubeyi eve dama sokmazlar
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DH Misafiri 3 yıl
VW bok üretse ülkemizde sıraya girerler almak için. Sıkıntı yok, 6 ay sonra teslim.
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the_japan 3 yıl
Vw mümkünse bir daha gizemli bir işe girişmemeli
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disparity 3 yıl
vw tasarımlarını sevmiyorum.
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hakang1969 3 yıl
Almanlardan dizayn bekleme onlar crash test , motor, şase ve sağlamlıga kalşteye bakar yoksa BMW hariç hepsi tipsiz marka amblemlerini kaput ününe koydukları zaman dizayn çirkinleşiyor ne yapsınlar ama adamlar dünyada yok satıyor fark burda neden Amerikan
aracı satılmıor Avrupada anlatmaya gerek kalmıyor. VW bir Tır yapmış çekici çirkinlikten bagırarak aglıyor işte bunların dizayn zevki ortada dizayn de italyan
fransız türk ingiliz amerikalilar tasarımcılar dünyada iyiler bakın japonlara onlardada zevksizlik had üstünde dünyanın en çirkin aracını üreten lerden birisi..de ssang young..
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YardımSeverr 3 yıl
Yanlız nasıl iki model arası anlamadım araba boyutu büyük geldi bana sanki q7 kasasını kullanmışlar arkası yeni q7 ile aynı çizgi hatları eğimleri falan. Bu orta modelse üstü nasıl olacak anlamadım
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shadowgeist 3 yıl
Tiguanla touareg arasi demek volvo xc60 bmw x3 porsche macan demek bu arabalarin yanindan gecemez bu sifatla
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DH Misafiri 3 yıl
bu alman arabalarını bu amerikalılar neden tercih etmiyor anlamıyorum mersedesi bile
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sistemli adam 3 yıl
soldaki cool eleman morgan freeman olabilir.
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FlyingUnderpants 3 yıl
Türkiye yollarında sedan araçlara da bize de yazık oluyor. Dün dökülen asfaltı bugün yine kazmışlar, her yer taş çakıl toz tuman çukur tümsek. Param olursa ileride kesinlikle SUV alacağım.
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aventus43 3 yıl
Esasinda igrenc degil ama gereginden fazla uzun ve basik gibi o yuzden goze garip geliyor...
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