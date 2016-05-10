Volkswagen'in gizemli yeni SUV'si pazara bir adım daha yaklaştı

Alman otomotiv devi Volkswagen'in yeni orta boy SUV modeli üretime doğru ilerliyor. Şirketin Chattanooga fabrikası, SUV üretim hattında kalibrasyon amaçlı kullanılan ilk test gövdesini tamamladı. Bu önemli günün anısına tesis personeli tamamlanan metal gövde ile bir fotoğraf çekti.

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Volkswagen yeni SUV modeli hakkında ağzını çok sıkı tutuyor. Şirket ABD yapımı arazi aracı üzerine henüz hiçbir teknik bilgi yayınlamadı. Ancak yaklaşan modelin 2013 Detroit otomobil fuarında tanıtılan VW'in CrossBlue konseptine (aşağıdaki fotoğraflarda görebileceğiniz üzere) dayalı olması bekleniyor. Yeni SUV'nin yıl sonuna kadar üretime girmesi ve 2017 yılının başlarında galerilere ulaşması bekleniyor.

Henüz ismi bilinmeyen orta boy SUV, Volkswagen'in önümüzdeki birkaç yıl içinde tanıtmayı planladığı, Tiguan ve Touareg'i tamamlayacak dört yeni crossover modelinden biri olacak. ABD ve Çin pazarları için özel olarak inşa edilecek yeni orta boy crossover, Tiguan ve Touareg arasında konumlandırılacak. VW marka hiyerarşisinin en üstünde ise geçtiğimiz ay Pekin otomobil fuarında tanıtılan T-Prime Concept GTE konseptine dayalı şirketin amiral gemisi SUV modeli yer alacak.

http://www.techinsider.io/vw-suv-mid-size-2016-5