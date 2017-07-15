Mercedes, Untertürkheim fabrikasında batarya üretmeye başlıyor

Pek çok otomobil firmasının elektrikli araçlara yöneldiği şu dönemde bu konuda en çok yatırım yapan firmalar arasında Mercedes-Benz de yer alıyor. Bu yılın başlarında Untertürkheim fabrikasını elektrikli araç üretimine adapte edeceğini belirten firma, geçtiğimiz gün de bu fabrikada pil ünitesi üretimine başlayacağını duyurdu.

Daimler en eski ve en büyük fabrikalarından birisi olan Untertürkheim yıllar boyunca firmanın içten yanmalı motorlara sahip araçlarını üretti. Görünen o ki fabrika şimdi de markanın elektrikli modellerinin üretimini yapacak. Konuyla ilgili açıklamasında Daimler, yaptığı adımla konvansiyonel motorların, şanzımanların ve aksların üretiminden elektrikli araçlar için gelecekteki aktarma organlarına başarılı bir geçiş yolunu açtığını söylüyor.

Untertürkheim fabrikasındaki bu adımın yanında Daimler geçtiğimiz günlerde elektrik araçlar için batarya üretecek bir Gigafactory'nin Almanya'da kurulacağını da açıklamıştı. Şirket sahip olduğu Smart markasını elektrikliye çevirmeyi planlarken, Mercedes-benz tarafında ise Mercedes EQ ile elektrikli serüvenini devam ettirecek.