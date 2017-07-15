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Mercedes, Untertürkheim fabrikasında batarya üretmeye başlıyor

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da batarya üretimi için bir Gigafactory kuracağını duyuran Daimler, şimdi de Untertürkheim fabrikasında batarya ünitesi üreteceğini açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Pek çok otomobil firmasının elektrikli araçlara yöneldiği şu dönemde bu konuda en çok yatırım yapan firmalar arasında Mercedes-Benz de yer alıyor. Bu yılın başlarında Untertürkheim fabrikasını elektrikli araç üretimine adapte edeceğini belirten firma, geçtiğimiz gün de bu fabrikada pil ünitesi üretimine başlayacağını duyurdu.
 
Daimler en eski ve en büyük fabrikalarından birisi olan Untertürkheim yıllar boyunca firmanın içten yanmalı motorlara sahip araçlarını üretti. Görünen o ki fabrika şimdi de markanın elektrikli modellerinin üretimini yapacak. Konuyla ilgili açıklamasında Daimler, yaptığı adımla konvansiyonel motorların, şanzımanların ve aksların üretiminden elektrikli araçlar için gelecekteki aktarma organlarına başarılı bir geçiş yolunu açtığını söylüyor.
 
Untertürkheim fabrikasındaki bu adımın yanında Daimler geçtiğimiz günlerde elektrik araçlar için batarya üretecek bir Gigafactory'nin Almanya'da kurulacağını da açıklamıştı. Şirket sahip olduğu Smart markasını elektrikliye çevirmeyi planlarken, Mercedes-benz tarafında ise Mercedes EQ ile elektrikli serüvenini devam ettirecek.
 

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edi_büdü 2 yıl en beğenilen
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ufuk-34JD58 2 yıl
ameriga kıskanır ama yapsınlar bakalım.bizde yapıcaz
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Master_Evil 2 yıl
alman markaları elektrikli araçları geliştirmesi lazım yoksa buraya tesla falan geleceği yok, ulaşılabilir fiyatlarda da olmayacak
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met.nar 2 yıl
Alman otomotiv sanayisi elektrikli otomobil için elinden geldikçe gaza basmaya başladı. Yakın gelecekte sektörde kartlar bu denge üzerinde dağıtılacak ve bu değişime herkes ayak uydurmak zorunda..
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MHEC 2 yıl
aa türk var isimde hehe
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firat_kilic 2 yıl
eee bizimkiler bataryasız elektrikli araç mı yapacak? Batarya fabrikası nerede? önce aracı yapıp sonra mı batarya fab. kuracaklar? :))))
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edi_büdü 2 yıl en beğenilen
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metalmilita 2 yıl
Fabrikanın adı nereden geliyor acaba untertürkheim Türk Evi altı gibi bir anlamı mı var?
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