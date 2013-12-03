Volvo 2017 yılında geniş çaplı sürücüsüz araç denemelerine başlıyor





Bir dönem kulağa imkansız gibi gelen sürücüsüz arabalar artık deneme sürüşlerine başlamış pek çok projede kendisine yer bulmuş durumda. Google, Volvo gibi pek çok dev firma bu alana yatırımlarını artırıyor.





Şimdiye kadar solo tabir edebileceğimiz tek bir araçla denemeler yapılmaktaydı. Ancak Volvo dünyada ilk kez geniş çaplı bir otonom sürüş denemesi yapacak. 2017 yılında gerçekleşecek olan denemede tam 100 araç kullanılacak ve İsveç Gothenburg'da günlük sürüş şartlarına ne kadar uyum sağlanabileceği araştırılacak.





Drive Me adı verilen bu proje Volvo'nun yanında İsveç hükümeti ve Gothenburg belediyesi tarafından da destekleniyor. Projede amaç otonom araçların faydalarını tespit etmek ve gelecekte geliştirilecek yeni teknolojilerde kullanmak.





Projede araçlar Gothenburg'un içinde ve dışında yaklaşık 50Km'lik mesafeyi birlikte katedecekler. Proje ile trafik verimliliğinin nasıl artırılacağı, yol güvenliğine nasıl katkı yapılacağı gibi konular ele alınacak.





Gelecek yıl itibariyle teknoloji geliştirme aşaması başlayacakken, 2017 yılına kadar bulut altyapı entegrasyonu ve kullanıcı arayüzü geliştirmeleri tamamlanacak. Projede kullanılacak araçlar firmanın güvenlik ve destek sistemlerini geliştirme çalışmalarından örnekler barındıracak ve son model olacak. Bunlardan birisi XC90. Deneme sürüşlerinde ayrıca sürücüsüz olarak park etme sistemlerinin de geliştirilmesi amaçlanıyor.

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/136182/volvo-car-group-initiates-world-unique-swedish-pilot-project-with-self-driving-cars-on-public-roads