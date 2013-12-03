Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volvo 2017 yılında geniş çaplı sürücüsüz araç denemelerine başlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
12
Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Volvo 2017 yılında geniş çaplı sürücüsüz araç denemelerine başlıyor

Bir dönem kulağa imkansız gibi gelen sürücüsüz arabalar artık deneme sürüşlerine başlamış pek çok projede kendisine yer bulmuş durumda. Google, Volvo gibi pek çok dev firma bu alana yatırımlarını artırıyor. 

Şimdiye kadar solo tabir edebileceğimiz tek bir araçla denemeler yapılmaktaydı. Ancak Volvo dünyada ilk kez geniş çaplı bir otonom sürüş denemesi yapacak. 2017 yılında gerçekleşecek olan denemede tam 100 araç kullanılacak ve İsveç Gothenburg'da günlük sürüş şartlarına ne kadar uyum sağlanabileceği araştırılacak. 

Drive Me adı verilen bu proje Volvo'nun yanında İsveç hükümeti ve Gothenburg belediyesi tarafından da destekleniyor. Projede amaç otonom araçların faydalarını tespit etmek ve gelecekte geliştirilecek yeni teknolojilerde kullanmak. 

Projede araçlar Gothenburg'un içinde ve dışında yaklaşık 50Km'lik mesafeyi birlikte katedecekler. Proje ile trafik verimliliğinin nasıl artırılacağı, yol güvenliğine nasıl katkı yapılacağı gibi konular ele alınacak. 

Gelecek yıl itibariyle teknoloji geliştirme aşaması başlayacakken, 2017 yılına kadar bulut altyapı entegrasyonu ve kullanıcı arayüzü geliştirmeleri tamamlanacak. Projede kullanılacak araçlar firmanın güvenlik ve destek sistemlerini geliştirme çalışmalarından örnekler barındıracak ve son model olacak. Bunlardan birisi XC90. Deneme sürüşlerinde ayrıca sürücüsüz olarak park etme sistemlerinin de geliştirilmesi amaçlanıyor.  

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/136182/volvo-car-group-initiates-world-unique-swedish-pilot-project-with-self-driving-cars-on-public-roads Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Obi-1 Kenobi 6 yıl
Teknik üniversite içi ring ulaşımı için de böyle bir şey düşünülüyor, makina fakültesinden bazı hocalar yavaş yavaş dillendirmeye başladı. Umarım bu teknoloji gelişir de bir çok şey daha rahat yapılabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2K 6 yıl
Google bunu uzun süredir deniyor ve hata oranı sıfıra yakın.Tek bir hata gerçekleşmiş bu hatada bir kazaya neden olmamış sistem bir yayayı kuş olarak algılamış sadece.Sistem haberlere göre gayet düzgün bir şekilde çalışıyor yaya ve diğer canlıları belirsiz hareketler edebilir olarak algılıyor ona göre davranıyor ve duvar , ağaç gibi çevrede bulunana şeyleri de hareketsiz olarak algılayıp hesaplamalarını ona göre yapıyor.Test eden şanslı Google çalışanları şu an işlerinden evlerine gayet rahat bir şekilde gidebiliyor yalnız sistemin tek sorunu önünde bir kaza veya ekstrem bir durum gerçekleştiği zaman ne yapabileceğini hesaplayamıyor ve kontrolü sürücüye veriyor bu yüzden sürücü tahmin ettiğimiz gibi arkasına yaslanarak ya da uyuyarak rahat bir şekilde gidemiyor.

Umarım bu teknoloji gerçekleşir ve araba hastaları için zor olacak olsada zorunlu hale getirir de artık sevdiklerimizi trafik kazaları yüzünden kaybetmeyiz.Özellikle ülkemizde her bayram bir sürü aile sevdiklerini beklerken ölüm haberlerini almaz.



en.wikipedia.org/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oziko 6 yıl
Bundan önceki sürücüsüz araç testlerinin çoğu faildi. Tamam, o tepedeki fırfırik sensörle virajları gayet iyi alıyordu da destekleyen çıkmadı, önleri kapandı.

Umarım Google - Volvo gibi güçleri proje arkasında ciddi anlamda hissederiz, yoksa yine "Ahanda bakınız dokanmadan dönüyor eheheh" muhabbetlerinden öteye gitmeyecek. İnşallah destek çekilmez.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MysticDesign 6 yıl
hiç biri faça şahinle kız meslek önüne drift yaparak girmenin zevkini vermeyecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lonely_man 6 yıl
Şu anda satışta zaten hiçbir direksiyon gaz fren müdahalesi olmadan kendi şeridinde durup kalkan araçlar var. 2017 geç bile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 6 yıl
yaşasın şoförler işsiz kalacak :)
hahahay :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AllahDiyenElYayi 6 yıl
Yav he he
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Wi Fi +16 caneycaney +13 javaprof +10 ecs_elite_group +10 khytr89 +9 WB +9 deoks +8 AirSupport +8 AqRaMa +7 KaleyDeskop +7
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1130 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, Volvo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Sony taşınabilir şarj istasyonu pil ailesi Sony CycleEnergy video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim