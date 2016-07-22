Volvo 2021 yılına kadar sürücüsüz araç geliştirmeyi planlıyor

Volvo önümüzdeki sene İsveç'in Gothenburg kentinde, Londra'da ve Çin'de ileri düzeyde sürücüsüz araç testlerine başlayacak. Her bölgede 100 tane aracın kullanılacağı teslerde araçları sıradan firma müşterileri kullanacak. Proje, sistemin insan kontrolünü tamamen devralması öncesi büyük bir adım olarak gerçekleştiriliyor.

2021 hedefini açıklayan Intel Corp. ve Mobileye NV ile ortak olarak çalışmalar yürüten bir diğer üretici olan BMW'nin aksine projede herhangi bir ortağı bulunmayan Volvo şu anda arayış içerisinde bulunuyor. Firma üst düzey yöneticisi Hakan Samuelsson'un söylediklerine göre yazılım ve bulut servisler konusunda uzmalığa ihtiyacı olan İsveçli araç üretici şu anda bu iş üzerine çeşitli partnerler arıyor.

2021 yılına kadar otoyolda tamamen otonom olarak gidebilen bir araca sahip olmanın tutkuları olduğunu bir röportajda belirten Samuelsson, bu tarz bir teknolojinin ise araç üreticisi olarak kendi başına üretilemeyecek birşey olduğunu söylüyor. Sonrasında ise otonom sürüşün 5 yıl içinde otoyollarda yer alması için teknolojiyle bağlantılı olarak yeni kanunlar ve düzenlemeler de gerektiğini belirtiliyor.

Chevrolet'in geleceğin otomobili olarak Çin'de lanse edilen otonom aracı FNR (Find New Roads)'a ilişkin hazırladığımız bir videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz:

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-22/volvo-cars-plans-a-self-driving-auto-by-2021-challenging-bmw