Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volvo 2021 yılına kadar sürücüsüz araç geliştirmeyi planlıyor

BMW'den sonra İsveç'li üretici Volvo da 2021 yılına kadar tamamen otonom sürüş yeteneğine sahip bir aracı yollara sürmeyi planladığını açıkladı. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,9b
1
9
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Volvo önümüzdeki sene İsveç'in Gothenburg kentinde, Londra'da ve Çin'de ileri düzeyde sürücüsüz araç testlerine başlayacak. Her bölgede 100 tane aracın kullanılacağı teslerde araçları sıradan firma müşterileri kullanacak. Proje, sistemin insan kontrolünü tamamen devralması öncesi büyük bir adım olarak gerçekleştiriliyor.
2021 hedefini açıklayan Intel Corp. ve Mobileye NV ile ortak olarak çalışmalar yürüten bir diğer üretici olan BMW'nin aksine projede herhangi bir ortağı bulunmayan Volvo şu anda arayış içerisinde bulunuyor. Firma üst düzey yöneticisi Hakan Samuelsson'un söylediklerine göre yazılım ve bulut servisler konusunda uzmalığa ihtiyacı olan İsveçli araç üretici şu anda bu iş üzerine çeşitli partnerler arıyor.
2021 yılına kadar otoyolda tamamen otonom olarak gidebilen bir araca sahip olmanın tutkuları olduğunu bir röportajda belirten Samuelsson, bu tarz bir teknolojinin ise araç üreticisi olarak kendi başına üretilemeyecek birşey olduğunu söylüyor. Sonrasında ise otonom sürüşün 5 yıl içinde otoyollarda yer alması için teknolojiyle bağlantılı olarak yeni kanunlar ve düzenlemeler de gerektiğini belirtiliyor.
Chevrolet'in geleceğin otomobili olarak Çin'de lanse edilen otonom aracı FNR (Find New Roads)'a ilişkin hazırladığımız bir videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz:

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-22/volvo-cars-plans-a-self-driving-auto-by-2021-challenging-bmw Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
selim82 3 yıl
Ben sürmekten çok keyif alan biriyim. Taxi ler 100 yıldır otonom şürüş sağlıyor zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deleted_User-04 3 yıl
Millet neler yapıyor biz neler yapıyoruz. Üzülüyorum bazen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bediboy 3 yıl
Şimdi şurada Volvo çin bilmem ne diyenlere bi doktor kartviziti paylaşcam beyin nakli için arasınlar yardımcı olurlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kaiserslautern34 3 yıl
Harbiden çok klas arabalar yapıyor. Volvo'yu küçüklüğümden beri savunurum. Sürücüsüz otomobil de yapar, uçak da yapsın 😊
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BatuDemirci 3 yıl
Ne aptal insanlar var ya, Çin olayını sokuyor olaya.

Ölmek üzere olan marka XC90 ve S90 ile şov yapıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
greenk 3 yıl
Volvo 2020 yılına kadar kazaları %0 a indireceğini belirtmişti.Demek hesapları tutmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
yaspınlar tesla tekele kalmasın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuago 3 yıl
Çinli uluslararası otomotiv şirketi Geely, 2010 yılında İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars'ı Ford'dan satın almıştır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zvjezdan 3 yıl tuago
tuago

Çinli uluslararası otomotiv şirketi Geely, 2010 yılında İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars'ı Ford'dan satın almıştır.

Pardon ama burada habere dair neyi kastettiniz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Türk Telekom'da şok: İki üst düzey yönetici göz altında! 3 yıl Justice League filminden ilk fragman geldi 3 yıl Verizon, Yahoo’yu 5 milyar dolara satın alıyor 3 yıl Viewsonic VX2263S 21.5 inç monitörü inceliyoruz 3 yıl The Walking Dead'in 7.sezonundan ilk fragman yayınlandı 3 yıl AMD Zen mühendislik örneği internete sızdırıldı 3 yıl Pokemon Go, App Store’da tüm zamanların rekorunu kırdı 3 yıl Facebook sayfalarının yeni tasarımı böyle olacak 3 yıl Google Arts&Culture ile tarih dolu günlere hazır olun 3 yıl iOS 10, bağlantı noktasındaki ıslaklığı haber verecek 3 yıl Fransa, Microsoft’un kullanıcıları takip etmesini istemiyor 3 yıl Curiosity gözlem aracı artık kendi kendisine karar veriyor 3 yıl 599TL'ye Android 7.0 ve 4.5G deneyimi 3 yıl F-35'ler sonbaharda IŞİD hedeflerine saldırabilirler 3 yıl 2si1 "Demokratik Halkın" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Sonnen’den daha verimli akıllı enerji depolama sistemi 3 yıl Intel’in sonraki E serisi işlemcileri, yeni soket gerektirecek 3 yıl Turkcell’den hisse alımı açıklaması 3 yıl AMD gelirleri artırıyor, zararı azaltıyor 3 yıl FIFA 17′nin kapak yıldızı açıklandı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Volvo 2021 yılına kadar sürücüsüz araç geliştirmeyi planlıyor Sonraki Geleceğin otomobiline yakında bakıyoruz: Chevrolet FNR 3 yıl Facebook’un çılgın projesi "Aquila" ilk uçuşunu yaptı 3 yıl Yeni iPhone'ların isimlerindeki sürpriz detay 3 yıl VHS standardı tarihe karışıyor 3 yıl Yeni bir açık, iPhone ve Mac şifrelerinizi 1 mesaj ile çalabiliyor 3 yıl Pascal tabanlı Nvidia Titan X: İşte asıl canavar 3 yıl Yeni Marvel dizisi Luke Cage'in ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl 40 yıl oldu: İşte Mars yüzeyinden gelen ilk fotoğraf 3 yıl Elif’in Düşleri mobilde 3 yıl Braun erkek vücut bakım seti inceleme videosu "BG5010 ve BGK7050" 3 yıl Elon Musk büyük planını ve Tesla'nın geleceğini açıkladı 3 yıl Edward Snowden imzalı kılıf, takip edilip edilmediğinizi bildirecek 3 yıl ASELSAN ile Otokar arasında dev anlaşma 3 yıl Facebook Messenger kullanıcı rekoru kırdı 3 yıl Gigabyte'ın yeni nesil oyuncu anakartlarına yakından bakıyoruz 3 yıl Softbank: ARM ile gelişmiş yapay zeka konusunda önemli adımlar atacağız 3 yıl Ünlü torrent sitesi Kickass'in kapatılmasındaki esrarengiz Apple detayı 3 yıl App Store ve Google Play mücadelesinden ilginç istatistikler 3 yıl MIT ve Yves Behar, robotik mobilyalar tasarlayacak 3 yıl Samsung Galaxy Tab S3, IFA 2016 fuarında boy gösterecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim