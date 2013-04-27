Volvo, Flywheel KERS sisteminin %25 oranında yakıt tasarrufu sağlayabildiğini onayladı





Özellikle sağlamlıklarıyla öne çıkan birçok otomobil modeli ile tanınan dünyaca ünlü Volvo, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Flywheel KERS sisteminin %25 oranın yakıt tasarrufu yapabildiğini onayladı.





Volvo tarafından iki yıldır geliştirilen bir sistem olan Flywheel KERS, araçların arka aksları üzerine takılan ve araçların fren yaptıkları sırada 60,000 devir dönme ile enerji depolayan bir yapıdan oluşuyor. Bu dönme sonucu oluşan ve özel bir yol ile iletilen enerji, açıklanan teknik verilere göre araçların hızlanmalarında ekstra olarak 80 beygir güç sağlayarak, Volvo'dan Derek Crabb'a göre dört silindirli motorların, altı silindirli bir motor gibi hızlanma ortaya koymasına imkan sağlayabiliyor.

Volvo’nun S60 model otomobili üzerinde denenen sistem, firma tarafından açıklandığı kadarıyla %25 oranında yakıt tasarrufu sağlayabiliyor ve özellikle şehir içi sıkışık trafikler içerisinde oldukça faydalı sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Ayrıca Volvo, test araçlarında kullandığı sistemin karbon fiber malzeme ile üretildiğini ve 6 kg ağırlık yanında, 20cm çapa sahip olarak hazırlanmış durumda olduğunu belirtiyor.





Tüm testler sonucunda Volvo’nun birçok otomobili üzerinde yer alacak olan sistem, yakın bir zaman içerisinde karşımıza çok daha fazla oranda çıkabilir. Sistemin işleyişi hakkında Volvo tarafından hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.





https://www.media.volvocars.com/us/enhanced/en-us/Media/Preview.aspx?mediaid=48800