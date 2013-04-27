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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volvo, Flywheel KERS sisteminin %25 oranında yakıt tasarrufu sağlayabildiğini onayladı

6 yıl
1,6b
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Volvo, Flywheel KERS sisteminin %25 oranında yakıt tasarrufu sağlayabildiğini onayladı

Özellikle sağlamlıklarıyla öne çıkan birçok otomobil modeli ile tanınan dünyaca ünlü Volvo, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Flywheel KERS sisteminin %25 oranın yakıt tasarrufu yapabildiğini onayladı.

Volvo tarafından iki yıldır geliştirilen bir sistem olan Flywheel KERS, araçların arka aksları üzerine takılan ve araçların fren yaptıkları sırada 60,000 devir dönme ile enerji depolayan bir yapıdan oluşuyor. Bu dönme sonucu oluşan ve özel bir yol ile iletilen enerji, açıklanan teknik verilere göre araçların hızlanmalarında ekstra olarak 80 beygir güç sağlayarak, Volvo'dan Derek Crabb'a göre dört silindirli motorların, altı silindirli bir motor gibi hızlanma ortaya koymasına imkan sağlayabiliyor.
Volvo, Flywheel KERS sisteminin %25 oranında yakıt tasarrufu sağlayabildiğini onayladı
Volvo’nun S60 model otomobili üzerinde denenen sistem, firma tarafından açıklandığı kadarıyla %25 oranında yakıt tasarrufu sağlayabiliyor ve özellikle şehir içi sıkışık trafikler içerisinde oldukça faydalı sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Ayrıca Volvo, test araçlarında kullandığı sistemin karbon fiber malzeme ile üretildiğini ve 6 kg ağırlık yanında, 20cm çapa sahip olarak hazırlanmış durumda olduğunu belirtiyor.

Tüm testler sonucunda Volvo’nun birçok otomobili üzerinde yer alacak olan sistem, yakın bir zaman içerisinde karşımıza çok daha fazla oranda çıkabilir. Sistemin işleyişi hakkında Volvo tarafından hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Volvo, Flywheel KERS sisteminin %25 oranında yakıt tasarrufu sağlayabildiğini onayladı
Volvo, Flywheel KERS sisteminin %25 oranında yakıt tasarrufu sağlayabildiğini onayladı

https://www.media.volvocars.com/us/enhanced/en-us/Media/Preview.aspx?mediaid=48800 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Nightmare70 6 yıl en beğenilen
Bazı kendini bilmezler vardı zamanında Formula 1 zengin sporu Türkiye'den gitsin ne işe yarıyor aynı yerde dönüp duruyor araçlar vs diyorlardı.Alın size ne işe yarıyor görün işte Formula 1 yol otomobillerine arge için kullanılan en önemli yerlerden birisi ama işte düz mantıkla bunu anlamayan çok :)
Bazı kendini bilmezler vardı zamanında Formula 1 zengin sporu Türkiye'den gitsin ne işe yarıyor aynı yerde dönüp duruyor araçlar vs diyorlardı.Alın size ne işe ...
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lyridder 6 yıl
Güzel habermiş, teşekkürler...
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intikam91 6 yıl
Bence binek araçlardan çok şehir içi ticari dolmuş ve otobüslere uygulanması gereken bir teknoloji.
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fathTR 6 yıl
Çocukken oyuncak arabalar vardı. yere sürter sürter sonra salardın içindeki kurulu yay vınn diye arabayı götürürdü. Volvonun yaptığı iş de bu mantığa çok yakın gibi görünüyor.
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Ayrton_SENNA 6 yıl fathTR
fathTR
Çocukken oyuncak arabalar vardı. yere sürter sürter sonra salardın içindeki kurulu yay vınn diye arabayı götürürdü. Volvonun yaptığı iş de bu mantığa çok yakın gibi görünüyor.

Sistem daha çok ileri itip itip bıraktığımızda giden arabalara benziyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Kısa süreliğine bile olsa fren yaparken kaybedilen enerjiyi depolayabiliyor. Sıkışık trafikte çok fazla işe yaramayacaktır. Çünkü flywheel bir kaç dakika içinde duracaktır. Bu sistemin verimi trafik akışına çok bağlı. Yinede çok zekice ve pratik bir sistem.
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19can84 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Kısa süreliğine bile olsa fren yaparken kaybedilen enerjiyi depolayabiliyor. Sıkışık trafikte çok fazla işe yaramayacaktır. Çünkü flywheel bir kaç dakika içinde duracaktır. Bu sistemin verimi trafik akışına çok bağlı. Yinede çok zekice ve pratik bir sistem.

Sıkışık trafik derken sürekli ve kısa aralıklı dur kalk olan trafikten bahsediliyorsa tüketimi çok azaltır... Uzun süreli duruşlarda, ışıklarda vs işe yaramayacaktır.
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Nightmare70 6 yıl en beğenilen
Bazı kendini bilmezler vardı zamanında Formula 1 zengin sporu Türkiye'den gitsin ne işe yarıyor aynı yerde dönüp duruyor araçlar vs diyorlardı.Alın size ne işe yarıyor görün işte Formula 1 yol otomobillerine arge için kullanılan en önemli yerlerden birisi ama işte düz mantıkla bunu anlamayan çok :)
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Krauser ll 6 yıl
volkan.d
talerk honda alır
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

ismindende resmindende volvo akıyor.
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volkan.d 6 yıl
İsim kısmını pek anlayamadım.

Resim kısmına gelince, Volvo forumunda, teknolojik haber konusuna Honda fanatikliği yapana, alkış tutmaktan başka bir şey gelmedi aklıma.

Bu arada dahi anlamındaki de ayrı yazılır...
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thorismund 6 yıl
Şu volvo ya hastayım çok iyi motor sistemleri geliştiriyor...
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talerk 6 yıl
honda alır
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volkan.d 6 yıl
talerk

honda alır

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bordoomavii 6 yıl
yıllar önce f1'de kullanılmaya başlanmıştı. Bence çok faydalı bir sistem. Fazla yük getirmeden ekstra 80 beygir çok iyi bir güç.
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