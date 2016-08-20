Volvo ile anlaşan Uber’in sürücüsüz araçları yollara çıkıyor

Geçtiğimiz sene sürücüsüz otomobil teknolojileri üzerine özel bir ekip kurduğunu açıklayan Uber yavaş yavaş harekete geçmeye hazırlanıyor. Bloomberg Busineswork’e konuşan Uber CEO’su Travis Kalanick, Volvo ile imzalanan anlaşma neticesinde birkaç hafta içerisinde sürücüsüz araçlarla hizmet vermeye başlayacaklarını duyurdu.

Volvo’nun XC90 üst sınıf SUV modelinin modifiye edilmesiyle sürücüsüz hale getirilen araçta aslında sürücü yer almaya devam edecek ancak araç kendi kendine gidecek. Üstelik acil durumlarda anında müdahale edebilmek için uzaktan kontrol imkanı da sunulacak. Sürücüsüz otomobiller konusunda ilk önceliklerinin güvenlik olduğunu dile getiren Kalanick, bu yüzden sistem yeteri kadar geliştirilene kadar araçlarda sürücüyle birlikte seyahat edileceğini belirtti.

300 milyon dolara anlaşan Uber ve Volvo’nun hedefinde ise ağustos ayının sonuna kadar 100 araçlık bir filo oluşturmak geliyor. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz ay Yaklaşıkanlaşan Uber ve Volvo’nun hedefinde ise ağustos ayının sonuna kadaroluşturmak geliyor. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz ay 2 milyar sürüş barajını geride bırakmayı başaran Uber ayrıca kendi harita servisini oluşturmak için yatırımlarına hız vermişti.