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Volvo ile anlaşan Uber’in sürücüsüz araçları yollara çıkıyor

Sürücüsüz otomobiller üzerine çalışmalar yürüttüğü bilinen Uber sektördeki ilk adımını Volvo ile birlikte atıyor. Uber birkaç hafta içerisinde müşterilerine artık sürücüsüz araçlarla hizmet verecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz sene sürücüsüz otomobil teknolojileri üzerine özel bir ekip kurduğunu açıklayan Uber yavaş yavaş harekete geçmeye hazırlanıyor. Bloomberg Busineswork’e konuşan Uber CEO’su Travis Kalanick, Volvo ile imzalanan anlaşma neticesinde birkaç hafta içerisinde sürücüsüz araçlarla hizmet vermeye başlayacaklarını duyurdu.
Volvo’nun XC90 üst sınıf SUV modelinin modifiye edilmesiyle sürücüsüz hale getirilen araçta aslında sürücü yer almaya devam edecek ancak araç kendi kendine gidecek. Üstelik acil durumlarda anında müdahale edebilmek için uzaktan kontrol imkanı da sunulacak. Sürücüsüz otomobiller konusunda ilk önceliklerinin güvenlik olduğunu dile getiren Kalanick, bu yüzden sistem yeteri kadar geliştirilene kadar araçlarda sürücüyle birlikte seyahat edileceğini belirtti.
Yaklaşık 300 milyon dolara anlaşan Uber ve Volvo’nun hedefinde ise ağustos ayının sonuna kadar 100 araçlık bir filo oluşturmak geliyor. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz ay 2 milyar sürüş barajını geride bırakmayı başaran Uber ayrıca kendi harita servisini oluşturmak için yatırımlarına hız vermişti.

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IceRulez 3 yıl en beğenilen
oohh şöförlere de para verilmeyecek artık, taksi sektörü yakında ölür
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caldexter 2 yıl
Artık İstanbul'da duraktan taksi bulmak çok zor zaten. Sayı yetmiyorsa Uber'e doğru düzgün vergi getirip yaygınlaştırsınlar. Dünyanın en saçma olayıdır şu taksi plakası, minibüs plakası borsası.
Mavi minibüsler kalksın önce. Dün anlattılar adamlar minibüs caddesinde 2 saattir bekledikleri için bir tane minibüsün önünü kesmişler hınca hınç dolu diye şoför almamış, kavga çıkmış.
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zingfth 2 yıl
Artık kısa mesafe diye taksicinin çekilmez suratlarını çekmekten kurtulcaz.. Dolandırılmaktan kurtulucaz.. İnşallah en kısa zamanda uygulamaya konulur..
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DH Misafiri 3 yıl
olan hindulara olcak dünya taksi piyasası adamlardaydı :)
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BekirTemel 3 yıl
geçmiş olsun.
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gun 3 yıl
Taksici olmak yerine artık yerine yeni açılan meslek AI geliştirmek.
İnsanlar bence kendi evrimlerini tetiklemekteler. Artık bildiğin amele yerine mühendis, şöför yerine sensör uzmanı, fabrika işçisi yerine robot tasarımcı filan olmak gerek.
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symbiat 3 yıl
bu yeni bir şey değil, makinalar sanayi devriminden bu yana sürekli olarak insanların mesleklerini ellerinden almaya devam ettiler, tabi beraberinde de yeni meslekleri getirdiler. Ancak artık insana olan ihtiyaç gitgide azalıyor, beyincikle yapılan meslekler'in uzun vadede pek bir geleceği olmadığı aşikar...
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kadirirdem 3 yıl
Taksicilik mesleğini öldürecek anlaşılan...
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IceRulez 3 yıl en beğenilen
oohh şöförlere de para verilmeyecek artık, taksi sektörü yakında ölür
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