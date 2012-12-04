Volvo, insansız araçları 2014 yılında yollara çıkarmayı planlıyor





Google'ın bir süredir GPS gibi farklı konumlama ve bağlantı seçenekleri kullanarak, insansız otomobil testleri yaptığını bir süredir takip ediyoruz. Otomotiv teknolojileri açısından önemli bir şirket olan İsveçli Volvo da insansız otomobil konusunda çalışmalar yapıyor.





SARTRE projesi kapsamında bir süredir insansız otomobiller deneyen ve saatte 75km hızlara kadar çıkmayı başaran Volvo, ticari anlamda ilk ürünlerini 2014 yılında yollara çıkarmayı planlıyor. Bu araçlar saatte 45km hızlara kadar çıkabilecek. İlk etapta yüksek hızda giden araçlar değil, yoğun trafiğe uyum sağlayabilen araçların piyasaya sürülmesi düşünülüyor.





Volvo, trafik kazalarından kaçınabilen otomobiller ise 2020 yılında satışa sunacak. Farklı teknolojiler kullanarak tehlikeyi tespit eden bu araçlar anlık kararlarla kazadan kaçınmayı sağlayacak.





Volvo'unun projede temel aldığı teknoloji ise kablosuz internet vasıtasıyla sürücüsüz araçların birbiriyle iletişiminin sağlanması ve güzergahların buna göre ayarlanması şeklinde.





Sürücüsüz arabalara olan talebin artması ve sürücü hatalarını ortadan kaldırabilen teknolojilerin ortaya çıkması, firmanın hükümet ilişkileri müdürü Anders Eugensson'un projeyi daha erken bitirebileceğine olan inancını güçlendirmiş.





Projenin detayları açıklanmasa da Volvo'nun yanısıra Avrupa Birliği'nin de mali destek sağladığı belirtiliyor. Proje kapsamında 50 mühendis farklı otomotiv ortaklarıyla yıllardır çalışmalar yapıyor. Prototip araçlar İspanya ve İsveç'te onbinlerce kilometre yol katetmiş durumda.





Volvo sürücü yardım teknolojisi şefi Marcus Rothoff, sürücüsüz otomobillerin geleceğin teknolojisi olduğunu belirterek, bu alanda ilk yer alacak firmanın da Volvo olmasını istediklerini dile getirdi.

http://blogs.wsj.com/drivers-seat/2012/12/03/volvo-plans-to-roll-out-self-driving-cars-in-2014/