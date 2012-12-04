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Volvo, insansız araçları 2014 yılında yollara çıkarmayı planlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın bir süredir GPS gibi farklı konumlama ve bağlantı seçenekleri kullanarak, insansız otomobil testleri yaptığını bir süredir takip ediyoruz. Otomotiv teknolojileri açısından önemli bir şirket olan İsveçli Volvo da insansız otomobil konusunda çalışmalar yapıyor.

SARTRE projesi kapsamında bir süredir insansız otomobiller deneyen ve saatte 75km hızlara kadar çıkmayı başaran Volvo, ticari anlamda ilk ürünlerini 2014 yılında yollara çıkarmayı planlıyor. Bu araçlar saatte 45km hızlara kadar çıkabilecek. İlk etapta yüksek hızda giden araçlar değil, yoğun trafiğe uyum sağlayabilen araçların piyasaya sürülmesi düşünülüyor.

Volvo, trafik kazalarından kaçınabilen otomobiller ise 2020 yılında satışa sunacak. Farklı teknolojiler kullanarak tehlikeyi tespit eden bu araçlar anlık kararlarla kazadan kaçınmayı sağlayacak.

Volvo'unun projede temel aldığı teknoloji ise kablosuz internet vasıtasıyla sürücüsüz araçların birbiriyle iletişiminin sağlanması ve güzergahların buna göre ayarlanması şeklinde.

Sürücüsüz arabalara olan talebin artması ve sürücü hatalarını ortadan kaldırabilen teknolojilerin ortaya çıkması, firmanın hükümet ilişkileri müdürü Anders Eugensson'un projeyi daha erken bitirebileceğine olan inancını güçlendirmiş.

Projenin detayları açıklanmasa da Volvo'nun yanısıra Avrupa Birliği'nin de mali destek sağladığı belirtiliyor. Proje kapsamında 50 mühendis farklı otomotiv ortaklarıyla yıllardır çalışmalar yapıyor. Prototip araçlar İspanya ve İsveç'te onbinlerce kilometre yol katetmiş durumda.

Volvo sürücü yardım teknolojisi şefi Marcus Rothoff, sürücüsüz otomobillerin geleceğin teknolojisi olduğunu belirterek, bu alanda ilk yer alacak firmanın da Volvo olmasını istediklerini dile getirdi. 

http://blogs.wsj.com/drivers-seat/2012/12/03/volvo-plans-to-roll-out-self-driving-cars-in-2014/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bydvd 6 yıl
türkiyeye gelirse o araç beyni bulanır adını soyadını unutur valla
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-ASTON MARTIN- 6 yıl
Bu otomobil olmuş. Tebrikler Volvo...
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fuckulteli 6 yıl
Tek veri GPS sinyalleri olmayacaktır elbet.. Asfalttan çıkacak hali yok aracın, hem şu anda bile şerit takip sistemleri kullanılıyorken aracın yoldan çıkması düşük bir ihtimal..
Tek sorun çevresindeki araçların davranışlarına göre yoluna devam edebilmesi olacaktır.. Canlı kanlı sürücüler riskli sürüşler yapabiliyorlar, kararlar verebiliyorlar, sürücüsüz bu araç çevresindeki riskli manevralar yapan sürücülü araçların tehdidine karşı nasıl karar verebilecek. Gerçi her ne kadar sürücüsüz olsada, sürücü koltuğunda illaki araç kullanmayı bilen riskli durumlarda müdahale edebilen biri bulunacaktır..
Çokta zor bir şey olduğunu düşünmüyorum, şeridi takip edebilen bir araç pekala kendi de gidebilir. Çevresini algılayıp durması gereken yerde durup, önüne çıkan bir cisim olduğunda frenleme yapabilir.
Sürücü koltuğunda etrafı izleyen biri oturduktan sonra bu araçların yollara çıkması çok yakındır
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Ahmet_Şahin 6 yıl
istanbul trafiğinde o aracın beyni çöker
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halitozbasli 6 yıl
sherlock66
ne zevki kalıcak dicem ama vardır illa meraklısı ben arabayı kendim sürmedikten sonra isterse uçsun

araç uçsunda varsın ben sürmeyim. Fikir güzel umarım ulkemin duble yollarında çalışır . çok uykunmu geldi yada çok sıkışık trafikdemi yol alıyorsun aç cruise'ü have a relax
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tamtamam 6 yıl
akşamdan arabaya bin vur kafayı uyu,sabaha antalyadasın.Fikir çok güzel.
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osmanefeozkan 6 yıl
buna kadar yer altına nasıl daha ucuza tünel kazılır nasıl daha ucuza metro gibi yüksek hacimli toplu taşıma yapılır gibi şeylere çalışsalar ne olucakki millet volvo marka araba alacağına volvo marka tren alınır saçma bir söylemde bulunuyorum farkındayım ama petrol kafalılıkdan vazgeçilmeli
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thedevilhimveryself 6 yıl
İnsansız araç ifadesi yanlış kanımca. İnsansızhava aracı gibi olmuş. Sürücüsüz demek lazım
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bellair 6 yıl
uzun yol için nimet :)
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kucuker34 6 yıl
Ya yapsalar bile boyle teknolojiyi ben arabada otururken sagdan bi kamyon cıksa refleks olarak hemen mudahele ederim:) Bu streslede yolculuk bitmez yaw ;)
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umutarslan.com 6 yıl
youtube.com/...
volvo bu konuda çok kötü tam görmüyor bir kaç video daha izlerseniz orada da şahit olursunuz.Ben kesinlikle güvenemedim :D belki ilerki verisyonlarında düzelttiler ama ben tırstım bi kere :D
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zeona 6 yıl
istanbul traginde ise yararsa volvo sen cok yasa
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Kurzweil 6 yıl
Volvo mühendislerinin bu sisteme, ülkemiz taksi-dolmuş ve serçedes şoförlerinin sürüş alışkanlıklarını tanıtmaları, açık ara işin en zor yanı olacaktır.

Mesela taksi şoförlerinin sinyalsiz ve ani hareketler yapmadan, insanın ruhu bile duymadan şerit değiştirmelerini, ya da kol hareketiyle yol istedikten sonra karşı tarafın yol verip vermediğine bakmadan yola dalan şoförün ne yapmaya çalıştığını bu sistemin fark etmesi için herhalde yazılım boyutunda Windows 8'in geliştirilmesine harcanan emek kadar emek harcanmalı.

Yoksa kendi kendine giden araba Volvo için kolay iş.
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