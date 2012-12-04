Volvo, insansız araçları 2014 yılında yollara çıkarmayı planlıyor

Haber Editörü
Google'ın bir süredir GPS gibi farklı konumlama ve bağlantı seçenekleri kullanarak, insansız otomobil testleri yaptığını bir süredir takip ediyoruz. Otomotiv teknolojileri açısından önemli bir şirket olan İsveçli Volvo da insansız otomobil konusunda çalışmalar yapıyor.
SARTRE projesi kapsamında bir süredir insansız otomobiller deneyen ve saatte 75km hızlara kadar çıkmayı başaran Volvo, ticari anlamda ilk ürünlerini 2014 yılında yollara çıkarmayı planlıyor. Bu araçlar saatte 45km hızlara kadar çıkabilecek. İlk etapta yüksek hızda giden araçlar değil, yoğun trafiğe uyum sağlayabilen araçların piyasaya sürülmesi düşünülüyor.
Volvo, trafik kazalarından kaçınabilen otomobiller ise 2020 yılında satışa sunacak. Farklı teknolojiler kullanarak tehlikeyi tespit eden bu araçlar anlık kararlarla kazadan kaçınmayı sağlayacak.
Volvo'unun projede temel aldığı teknoloji ise kablosuz internet vasıtasıyla sürücüsüz araçların birbiriyle iletişiminin sağlanması ve güzergahların buna göre ayarlanması şeklinde.
Sürücüsüz arabalara olan talebin artması ve sürücü hatalarını ortadan kaldırabilen teknolojilerin ortaya çıkması, firmanın hükümet ilişkileri müdürü Anders Eugensson'un projeyi daha erken bitirebileceğine olan inancını güçlendirmiş.
Projenin detayları açıklanmasa da Volvo'nun yanısıra Avrupa Birliği'nin de mali destek sağladığı belirtiliyor. Proje kapsamında 50 mühendis farklı otomotiv ortaklarıyla yıllardır çalışmalar yapıyor. Prototip araçlar İspanya ve İsveç'te onbinlerce kilometre yol katetmiş durumda.
Volvo sürücü yardım teknolojisi şefi Marcus Rothoff, sürücüsüz otomobillerin geleceğin teknolojisi olduğunu belirterek, bu alanda ilk yer alacak firmanın da Volvo olmasını istediklerini dile getirdi.
http://blogs.wsj.com/drivers-seat/2012/12/03/volvo-plans-to-roll-out-self-driving-cars-in-2014/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tek sorun çevresindeki araçların davranışlarına göre yoluna devam edebilmesi olacaktır.. Canlı kanlı sürücüler riskli sürüşler yapabiliyorlar, kararlar verebiliyorlar, sürücüsüz bu araç çevresindeki riskli manevralar yapan sürücülü araçların tehdidine karşı nasıl karar verebilecek. Gerçi her ne kadar sürücüsüz olsada, sürücü koltuğunda illaki araç kullanmayı bilen riskli durumlarda müdahale edebilen biri bulunacaktır..
Çokta zor bir şey olduğunu düşünmüyorum, şeridi takip edebilen bir araç pekala kendi de gidebilir. Çevresini algılayıp durması gereken yerde durup, önüne çıkan bir cisim olduğunda frenleme yapabilir.
Sürücü koltuğunda etrafı izleyen biri oturduktan sonra bu araçların yollara çıkması çok yakındır
araç uçsunda varsın ben sürmeyim. Fikir güzel umarım ulkemin duble yollarında çalışır . çok uykunmu geldi yada çok sıkışık trafikdemi yol alıyorsun aç cruise'ü have a relax
volvo bu konuda çok kötü tam görmüyor bir kaç video daha izlerseniz orada da şahit olursunuz.Ben kesinlikle güvenemedim :D belki ilerki verisyonlarında düzelttiler ama ben tırstım bi kere :D
Mesela taksi şoförlerinin sinyalsiz ve ani hareketler yapmadan, insanın ruhu bile duymadan şerit değiştirmelerini, ya da kol hareketiyle yol istedikten sonra karşı tarafın yol verip vermediğine bakmadan yola dalan şoförün ne yapmaya çalıştığını bu sistemin fark etmesi için herhalde yazılım boyutunda Windows 8'in geliştirilmesine harcanan emek kadar emek harcanmalı.
Yoksa kendi kendine giden araba Volvo için kolay iş.