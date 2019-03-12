Türk Hava Yolları, 157 kişinin öldüğü kazanın ardından Boeing 737 MAX uçuşlarını durdurdu

Uçuşlar 13 Mart itibarıyla durduruluyor
Etiyopya’da yaşanan kazanın ardından Boeing 737 MAX 8 uçuşlarını durdurma kararı alan ülkelerden biri de Avustralya oldu. Alınan kararla birlikte bu uçakların Avustralya’dan kalkması veya Avustralya’ya inmesi geçici olarak yasaklandı. Avustralya Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamada “güvenlik risklerinin yeniden gözden geçirilmesinin ardından elde edilecek bilgilerin bekleneceği” belirtildi.
Birleşik Krallık da Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçaklarının kullanımını askıya alan ülkelerden biri oldu. Sivil havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamada söz konusu uçakların hava sahasına girişinin geçici olarak yasaklandığı duyuruldu. Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı ile ilgili önlem alan ülkeler arasına daha sonra Brezilya, Arjantin ve Malezya da katıldı.
İşte uçuşları durduran ülkelerin listesi:
- Avustrayla
- Birleşik Krallık
- Brezilya
- Çin
- Arjantin
- Malezya
- Endonezya
- Hindistan
- Singapur
- Meksika
- Güney Kore
- Etiyopya
- Güney Afrika
- Vietnam
- Cayman Adaları
https://www.dw.com/tr/boeing-737-max-8in-u%C3%A7u%C5%9Flar%C4%B1n%C4%B1-ask%C4%B1ya-alan-%C3%BClkeler/a-47870187 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İngiltere'ye giden uçaklar havada yarı yoldan döndü. Zira İngiltere bize inemez dedi.
Havacılık tren yollarına benzemez.
Fıtrat deyip geçemezsiniz.
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