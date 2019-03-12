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Türk Hava Yolları, 157 kişinin öldüğü kazanın ardından Boeing 737 MAX uçuşlarını durdurdu

Etiyopya'da gerçekleşen ve 157 kişinin ölümüyle sonuçlanan Boeing 737 MAX kazasının ardından söz konusu modelin uçuşları pek çok ülkede yasaklandı. THY de uçuşların durdurulduğunu bildirdi.
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havacılık
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türk Hava Yolları, 157 kişinin öldüğü kazanın ardından Boeing 737 MAX uçuşlarını durdurdu
 

Etiyopya Havayolları’na ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı geçtiğimiz Pazar günü havalandıktan 6 dakika sonra düşmüş, bu üzücü kazada mürettebat dahil toplam 157 kişi yaşamını yitirmişti. Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın son beş ayda iki kez benzer nedenlerle düşmesi dünya genelinde endişeye sebep olmuştu. Kazada 8 vatandaşını kaybeden Çin’de 737 MAX 8 uçuşları durdurulmuştu. Boeing 737 MAX 8'in uçuşlarını askıya alan ülkelerin sayısı arttı. THY'den yapılan son dakika açıklamasıyla da uçuşların durdurulduğu ifade edildi.

Uçuşlar 13 Mart itibarıyla durduruluyor

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada Boeing 737 MAX tipi yolcu uçaklarının uçuşunun durdurulduğu belirtildi. Üstün, yaptığı açıklamada "Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının operasyonları, 13 Mart itibariyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Etiyopya’da yaşanan kazanın ardından Boeing 737 MAX 8 uçuşlarını durdurma kararı alan ülkelerden biri de Avustralya oldu. Alınan kararla birlikte bu uçakların Avustralya’dan kalkması veya Avustralya’ya inmesi geçici olarak yasaklandı. Avustralya Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamada “güvenlik risklerinin yeniden gözden geçirilmesinin ardından elde edilecek bilgilerin bekleneceği” belirtildi.

Birleşik Krallık da Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçaklarının kullanımını askıya alan ülkelerden biri oldu. Sivil havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamada söz konusu uçakların hava sahasına girişinin geçici olarak yasaklandığı duyuruldu. Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı ile ilgili önlem alan ülkeler arasına daha sonra Brezilya, Arjantin ve Malezya da katıldı.

İşte uçuşları durduran ülkelerin listesi:

  • Avustrayla
  • Birleşik Krallık
  • Brezilya
  • Çin
  • Arjantin
  • Malezya
  • Endonezya
  • Hindistan
  • Singapur
  • Meksika
  • Güney Kore
  • Etiyopya
  • Güney Afrika
  • Vietnam
  • Cayman Adaları

https://www.dw.com/tr/boeing-737-max-8in-u%C3%A7u%C5%9Flar%C4%B1n%C4%B1-ask%C4%B1ya-alan-%C3%BClkeler/a-47870187 Yorum Yaz
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amadeus99 2 ay en beğenilen Önder Çatalkaya
THY zorunlu kaldığı için durdurdu yalnız.
İngiltere'ye giden uçaklar havada yarı yoldan döndü. Zira İngiltere bize inemez dedi.
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Qantas 2 ay
İgiltere ve Almanya nın zoruyla en başta alınması gereken kararı aldılar....
Havacılık tren yollarına benzemez.
Fıtrat deyip geçemezsiniz.
.
1 Yanıt Yanıtla +49
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JustFly35 2 ay yeni yorumcu
Bakın pilotaj hatası olma olasılığı yok demedim cümlelerimde yüksek ihtimalle pilotaj hatasına değinmişsiniz sebebini merak ettim. Havacıyım meslek olarak sizi biraz aydınlatayım. Siz yüzlerce kez uçtunuz ben binlere kez uçurdum. Uçakta motorlar yeniden konumlandırıldı ve motorlar daha fazla itiş gücüne sahip ve buda burnu havaya kaldırıyordu bu sebepten ötürü uçağı denge de tutmaya yarayacak bir sistem geliştirmeye kalktılar. İsmi Maneuvering characteristics augmentation system (MCAS). Otomatik stall önleme sistemi. Bugüne kadar tamamen mekanize olan sistem Airbus gibi bir sistem kullanmaya kalktı fakat işe yarayıp yaramadığı konusunda tartışmalar var ve kazaya sebep olanın bunun olduğu ön görüsündeler. Daha geniş kısımları var özet geçebildiğim kısmı bu kadar saygılar.
Bakın pilotaj hatası olma olasılığı yok demedim cümlelerimde yüksek ihtimalle pilotaj hatasına değinmişsiniz sebebini merak ettim. Havacıyım meslek olarak sizi...
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C.CEMİL 2 ay
durum tam anlaşılana kadar durdurulması çok mantıklı bir olay ,ki çoğu ülke bu tarz davranış sergiliyorsa ortada ciddi durumlar olma ihtimali yüksek gibi
lakin uçuşlarının durdurulması demek ,bundan sonra hiç uçmayacağı anlamı da taşımıyor
gerekli düzeltmeler ve önlemler alınıp uçuşları açılabilir ama bu aşamadan sonra insanlarda bu uçak ile ilgili olumsuz düşünceler hep kafasında kalacağından ,ileride ne olur bilinmez
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Laat Dovahkiin 2 ay
Bu uçakların yere indirilmesi daha iki kazanın da final raporu açıklanmadan gereksiz.737 geçmişinde birçok kazası da olsa gayet başarılı,güvenli bir model.Maxlerde Airbustaki alpha floor denilen MCAS sistemine geçiş yaptı Boeing.Bunu uçağın yeni motorlarının oluşturduğu moment sebebiyle koyduğunu yazan açıklamalar mevcut.Avrupada ilk olarak İngiltere,Almanya ve Fransanın yasaklama sebebi Airbusun bu ülke markası olması.
Airbus A320 de tanıtım uçuşu sırasında bu olaya benzer nedenle düşmüştü ve kazanın ihalesi suçsuz pilota yıkılmıştı.
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astegon 2 ay
Ya gençler,
THY olsun UBAK olsun neden bu konuda geç karar alındı diye eleştiriliyor yalnız.
Nedir bu cabbar ceval kurum savunmasına geçmeniz?
Hiç mi eleştiri kaldırmıyorsunuz artık?!
Yeter ya!
Onlarca ülke suspend ederken uçuşları max ile ilgili biz niye devam ettik onu eleştiriyoruz. 6 ayda 2 kaza var ortada. İnsaf.
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The souls migration 2 ay astegon
valla forumda siyasi konulardaki yerl yersiz eleştiriler, sataşmalar forumun genel havasına etki ediyor hiç şüphe yok.
ben de eleştiri kervanına katılayım. ilk kaza pilotaj hatası olduğu kesin yazmış bir üyemiz. bu ikinci kazanın nedeni henüz belli değil. 6 ayda iki kazanın olmuş olması önemli tabi. ama bu kararın ülkeler tarafından tek taraflı olarak alınabilirliği ya da bir kurala bağlı olarak genel kapsamda uçuş yasağının getirilmesi kurallara bağlıdır muhtemelen. böyle bir durumda thy' yi yerli yersiz eleştirirken bu tarz çarpışmaların olmasını normal karşılamak lazım.

ben şöyle bir yazı okudum:
"Havada iki kez daire çizdi"
Kazanın görgü tanıklarından Tamrat Abera, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, uçağın arkasından düşmeden önce duman çıktığını ve havada iki kez daire çizdiğini söyledi.
üyemizin biri software hatası demiş yaptığı tespit ile
ben de yukarıdaki görgü tanığının ifadesini okuyunca software hatası buna sebep olabilir mi diye düşündüm. boeing uçarken tek motorun anlık durması bir uçağa spin attırabilir mi? acaba..
sadece tahmin ediyorum, her iki motor hızlarında bir sorun oldu. irtifa kaybına sebep olmamak için güç artırma ve buna bağlı olarak da uçağın yönünü kaybetmesi ve havada daire çizmesi. ama bunun için motorların birbirine göre ani farklı fızlarda
belki de birinin ani durması etki eder mi bilmem.
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By Salus 2 ay
Bu konuda bile THY laf atma çabasına girmiş arkadaşlar görüyorum, arkadaşlar THY dünyadaki sayılı hava yolların'dan biridir bu sevsenizde sevmesenizde böyle. Yani böyle bir firmaya "bak abi adamlar yasakladı yoksa bizimkiler yasaklamazdı" demek göz kararmasıdır.
Meşhur boeing 737 max kazalarına gelirsek, iki kazada hemen hemen birbiri ile aynı türden kazalar buda pilotaj hatası olmasını daha düşük ihtimale getiriyor(Tabiki detaylı araştırmalar yapılmadan nedeni kimse bilemez sadace tahminlerde bulunabiliriz)
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Phantom II 2 ay
THY özel izinle park sorunu nedeniyle 12 ucagi yeni havalimanina tasiyacak
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james_root 2 ay
Ekşi sözlük gibi herkes pilot, uçuş mühendisi olmuş konuşuyor. Lion Air kazasının final raporu , kokpit ses kayıt cihazı ve uçuş veri kaydedicisi transkripti yayınlanmamış gelmiş burada pilot hatası diye ahkam kesiyor adam. Keşke bu tip konulara yalnızca pilotlar ve gerekli teknik bilgiye sahip insanlar yorum yapabilse de gereksiz bilgi çöplüğünde kaybolmasa insanlar.
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Phantom II 2 ay
ABD hava sahasinda 80'e yakin b737 max ucuyor suan.
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DH Misafiri 2 ay
SHGM zoruyla yapıldı, bu ayrıntıyı habere eklemek lazım. Ülkemize kayıtlı 737 Max serisinden 12 THY ve 1 de Corendon'un uçağı var.
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Oscar Nixon 2 ay
Anadolujetin tüm uçakları bu tipten mi arkadaşlar?
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Phantom II 2 ay Oscar Nixon
Hayır,Anadolu Jet'in filosu b737-800'lerden oluşmakta.
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paradiso35 2 ay
Uvvvv havacılık uzmanları göz yaşartıyor, oturdukları 4 bacaklı ahşap sandalyeden uçak indirip uçak kaldırıyorlar.
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boeing, Türk Hava Yolları ve
8 etiket daha THY uçak kazası etiyopya uçak kazası boeing 737 max 8 havacılık Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler
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