Türk Hava Yolları, 157 kişinin öldüğü kazanın ardından Boeing 737 MAX uçuşlarını durdurdu

Etiyopya Havayolları’na ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı geçtiğimiz Pazar günü havalandıktan 6 dakika sonra düşmüş, bu üzücü kazada mürettebat dahil toplam 157 kişi yaşamını yitirmişti. Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın son beş ayda iki kez benzer nedenlerle düşmesi dünya genelinde endişeye sebep olmuştu. Kazada 8 vatandaşını kaybeden Çin’de 737 MAX 8 uçuşları durdurulmuştu. Boeing 737 MAX 8'in uçuşlarını askıya alan ülkelerin sayısı arttı. THY'den yapılan son dakika açıklamasıyla da uçuşların durdurulduğu ifade edildi.

Uçuşlar 13 Mart itibarıyla durduruluyor

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada Boeing 737 MAX tipi yolcu uçaklarının uçuşunun durdurulduğu belirtildi. Üstün, yaptığı açıklamada "Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının operasyonları, 13 Mart itibariyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Etiyopya’da yaşanan kazanın ardından Boeing 737 MAX 8 uçuşlarını durdurma kararı alan ülkelerden biri de Avustralya oldu. Alınan kararla birlikte bu uçakların Avustralya’dan kalkması veya Avustralya’ya inmesi geçici olarak yasaklandı. Avustralya Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamada “güvenlik risklerinin yeniden gözden geçirilmesinin ardından elde edilecek bilgilerin bekleneceği” belirtildi.

Birleşik Krallık da Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçaklarının kullanımını askıya alan ülkelerden biri oldu. Sivil havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamada söz konusu uçakların hava sahasına girişinin geçici olarak yasaklandığı duyuruldu. Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı ile ilgili önlem alan ülkeler arasına daha sonra Brezilya, Arjantin ve Malezya da katıldı.

İşte uçuşları durduran ülkelerin listesi:

Avustrayla

Birleşik Krallık

Brezilya

Çin

Arjantin

Malezya

Endonezya

Hindistan

Singapur

Meksika

Güney Kore

Etiyopya

Güney Afrika

Vietnam

Cayman Adaları

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